Decizie majoră: Românii țepuiți prin ROBOR vor primi banii înapoi de la bănci în 45 de zile. Legea a trecut de Senat și se aplică inclusiv contractelor de credit care au încetat
Postat la: 14.10.2026 |
Românii care plătesc credite în lei cu dobânda calculată în funcție de ROBOR vor putea primi o „compensare financiară" la alegere (fie în bani, fie prin diminuarea creditului în derulare) în situația în care banca a folosit un „indice de referință denaturat" atunci când a calculat rata dobânzii. Propunerea legislativă a fost adoptată miercuri de plenul Senatului cu 68 de voturi „pentru", un vot „contra" și 26 de abțineri și merge pentru votul final la Camera Deputaților.
Inițiativa legislativă apare în contextul în care Consiliul Concurenței a amendat în această vară zece bănci cu 710 milioane de euro pentru manipularea indicelui ROBOR în perioada 2007-2012, la capătul unei investigații care a durat cinci ani.
Rata lunară a creditelor în lei se calculează prin adăugarea marjei de profit a băncii la indicele ROBOR calculat la 3 sau la 6 luni.
Tipurile de credite pentru care se aplică propunerea legislativă
Conform textului adoptat de Senat, prevederile se aplică:
Contractelor de credit în derulare, inclusiv celor care au fost acordate înainte de 2 mai 2019, în cadrul cărora rata dobânzii variabile a fost calculată, integral sau în parte, prin raportare la indicele ROBOR.
Contractelor care au încetat anterior datei de intrare în vigoare a prezentei legi, cu respectarea termenului general de prescripţie prevăzut de Codul civil.
Astfel, banii nu vor putea fi recuperați de la bănci dacă termenul de prescripţie extinctivă s-a împlinit anterior intrării în vigoare a legii.
Cum funcționează concret mecanismul de compensare prin care băncile restituie banii
„În situația în care, ca urmare a unei încălcări a legislației în materie de concurență constatate printr-o decizie definitivă, consumatorii de credit au fost prejudiciați prin utilizarea unui indice de referință denaturat, instituțiile de credit responsabile sunt obligate să:
a) înlăture efectele încălcării constatate
b) recalculeze obligațiile contractuale prin aplicarea indicelui IRCC tuturor contractelor de credit afectate
c) restituie integral prejudiciul dovedit în urma controlului tuturor debitorilor afectați
Pașii care trebuie urmați de clienții care au rate la bănci
Pasul 1. În termen de 45 de zile de la data constatării prejudiciului ca urmare a unei anchete derulate de o autoritate competentă, printr-un document administrativ, consumatorii de credit afectați pot solicita băncii revizuirea contractului prin recalcularea obligațiilor datorate în funcţie de indicele IRCC.
Pasul 2. Băncile au obligaţia ca, in termen de maxim 45 de zile de la primirea solicitării, să recalculeze obligațiile datorate de acesta prin corectarea erorilor, în functie de indicele IRCC. În acest sens, în termen de maxim 30 de zile de la data cererii, banca va trimite în scris consumatorului o propunere de revizuire a contractului, care va cuprinde prezentarea detaliată a recalculării, cu evidențierea clară a prejudiciului total generat de practica anticoncurenţială.
Pasul 3. În situația in care debitorul acceptă în scris propunerea de recalculare trimisă de bancă, în termen de 15 zile banca este obligată să efectueze plata sumelor datorate. Dacă oferta băncii este refuzată, persoana poate opta pentru a-și recupera prejudiciul în instanță.
Pasul 4. Plata efectivă a prejudiciului calculat se va realiza, în functie de opţiunea clientului:
Fie prin virament bancar în contul pe care îl dorește consumatorul de credit
Fie prin diminuarea creditului cu sumele datorate de bancă ca prejudiciu, în cazul în care contractul de credit care face obiectul recalculării este încă în derulare
Investigația Consiliului Concurenței a scos la iveală o înțelegere subterană între 10 bănci pentru fixarea ROBOR
Consiliul Concurenței a sancționat zece bănci, în luna iunie a acestui an, cu amenzi în valoare totală de 3,73 miliarde lei (710 milioane de euro) pentru încălcarea normelor de concurență, respectiv Legea concurenței și Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene, prin coordonarea comportamentului în cadrul procedurii de stabilire a ROBOR.
Sancțiunea vine în urma unei investigații care a durat peste 5 ani și vizează manipularea indicelui ROBOR în perioada 2007-2012.
„Sancţiunile au fost aplicate pentru încălcarea flagrantă a regulilor de concurenţă, atât naţionale, cât şi europene, printr-un schimb de informaţii confidenţiale şi strategice, cu privire la nivelul ROBOR în cadrul procedurii de fixing. Acesta reprezintă una dintre cele mai grave încălcări ale regulilor de concurenţă constatate în Uniunea Europeană în ultimii ani", au explicat reprezentanţii autorităţii de concurenţă.
Cea mai mare amendă, de 875,74 milioane lei, a fost aplicată Băncii Transilvania S.A., la care se adaugă o sancțiune de 85,03 milioane lei pentru fapta realizată de OTP Bank România S.A.
Cuantumul amenzilor continuă cu Banca Comercială Română (577,36 milioane lei), Raiffeisen Bank România (442,49 milioane lei), UniCredit Bank (431,03 milioane lei), BRD-Groupe Societe Generale (412,47 milioane lei), ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala București (405,91 milioane lei), CEC Bank (332,98 milioane lei), Exim Banca Românească (96,49 milioane lei), Libra Internet Bank (45,86 milioane lei) și Banca Comercială Intesa Sanpaolo România (28,1 milioane lei).
Băncile au contestat deciziile.
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