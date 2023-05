Democrații din New York vor sa voteze pentru separarea copiilor de părinți și să fie vaccinați fără acordul părinților!

Membrii de stânga ai Adunării Statului New York fac presiuni pentru ca tot mai mulți copii minori din tot statul Empire State să ia medicamente farmaceutice și să fie vaccinați fără permisiunea, sau chiar fără știrea propriilor părinți, relatează Daily Planet.

Proiectul de lege A276B al Adunării, în cazul în care va deveni lege, ar exclude părinții din îngrijirea medicală a copiilor lor, permițând copiilor minori să opteze pentru regimuri farmaceutice periculoase și potențial mortale care includ controversata serie de injecții pentru virusul papiloma uman (HPV), precum și medicamente pentru alte boli cu transmitere sexuală.

La 16 mai, A276B a trecut de Comisia pentru sănătate din Albany. Dacă va ajunge până la biroul guvernatorului pentru a fi semnat, copiii din New York vor deveni proprietatea statului și a controlorilor săi din industria farmaceutică, care sunt disperați după mai multe profituri. O profesoară veterană spune că "toate femeile de culoare din Comisia pentru sănătate au votat pentru a elimina drepturile părintești"

În ultimii 14 ani, deputata democrată Amy Paulin a promovat același proiect de lege, care în toți acești ani nu a reușit nici măcar să iasă din comisie. Aceasta reprezintă prima dată când proiectul de lege a trecut de comisie, demonstrând schimbarea de opinie a stângii care cere un acces mai mare la corpul copiilor minori.

Paulin, președintele comisiei, este unul dintre acei oameni de stânga care crede că politicienii și directorii industriei farmaceutice știu mai bine decât părinții copiilor ce ar trebui să intre în corpul lor. Ea speră să grăbească adoptarea A276B și să o treacă și să o semneze în lege în mai puțin de trei săptămâni înainte de încheierea sesiunii.

După cum v-ați putea aștepta, cei mai mulți newyorkezi habar nu au nici măcar că A276B există, cu atât mai puțin de faptul că se deplasează în liniște prin sistem pentru a fi aprobată pe calea rapidă. Nu este programată nicio perioadă de comentarii publice și nici măcar o dezbatere - doar eforturile lui Paulin de a o transforma în lege cât mai repede și mai discret posibil.

Paulin pare să fie pe placul Merck & Co., producătorul Gardasil, cel mai important "vaccin" injectabil pentru HPV. Din moment ce, în ultimii 14 ani, ea a făcut presiuni pentru ca copiii din statul New York să poată obține acest vaccin fără știrea sau permisiunea părinților, putem doar presupune că are un fel de interes direct în acest medicament - fie asta, fie este pur și simplu o maniacă genocidară care se bucură să polueze corpul copiilor cu medicamente mortale.

De când coronavirusul Wuhan (Covid-19) și-a urmat cursul, colegii democrați din comisia lui Paulin, care anterior se opuneau versiunilor A276B, se "răzgândesc" brusc, întrucât acum susțin această legislație tiranică.

Se pare că femeile de culoare sunt responsabile pentru faptul că A276B a reușit în cele din urmă să iasă din comisie. Moe Oliver, un profesor cu 23 de ani de vechime în cadrul sistemului de învățământ public din New York, care a fost concediat pentru că a refuzat "injecțiile" cu covidă, și-a exprimat dezgustul față de modul în care A276B a trecut prin comisie.

Oliver și-a exprimat dezgustul față de faptul că "toate femeile de culoare din Comisia pentru sănătate", a relatat o sursă media, au fost cele care "au votat pentru a elimina drepturile părintești".

Moe, un bărbat de culoare, a remarcat faptul că nu există niciun bărbat de culoare în comisie, adăugând că "ceva nu este în regulă în lume" atunci când oficialii aleși sunt atât de dornici să se debaraseze de drepturile părintești printr-o legislație sinistră precum aceasta. "Nu există o vârstă minimă stabilită pentru această nouă "lege" ilegală", explică presa despre A276B. "Orice copil este în pericol. Dosarele pot fi ascunse părinților".