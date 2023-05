Emisia Realitatea Plus, suspendată de CNA. Anca Alexandrescu a răbufnit: 'Fac tot posibilul să-mi ia dreptul la libera exprimare'

Realitatea Plus se oprește timp de 10 minute, în această seară, de la ora 19:00, ca urmare a unei decizii CNA pe care echipa postului TV și realizatoarea Anca Alexandrescu au contestat-o vehement. De altfel, realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel a transmis și azi un mesaj tuturor telespectatorilor care-i sunt alături: „Vă rog să stați pe Realitatea Plus, chiar dacă emisia se va opri!".

„Pentru ca deranjam foarte tare, astazi intre orele 19-19.10 CNA a decis ca emisia Relitatii plus sa fie suspendata in timpul emisiunii mele! In semn de protest fata de incercarea de a ne baga pumnul in gura, va rog sa stati pe Realitatea plus, chiar daca emisia se va opri! Audientele noastre ii deranjeaza grav si fac tot posibilul sa mi ia dreptul la libera exprimare! Va multumesc!", scrie Anca Alexandrescu pe Facebook.