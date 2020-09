Filmul Queen Marie of Romania nominalizat la la premiile UCIN, actrița Roxana Lupu în rolul Reginei Maria nominalizată pentru Premiul pentru interpretare feminină

„Sunt bucuroasă și onorată să anunț că sunt nominalizată pentru Premiul pentru interpretare feminină la Gala Premiilor UCIN 2020, iar filmul «Maria, Regina României» este nominalizat la 9 categorii, printre care premiul pentru scenariu, premiul pentru cinematografie, premiul pentru muzică, premiul pentru make-up, premiul pentru costume. Un efort enorm de echipă care este recunoscut! Felicitări echipei minunate și abia aștept sa ne revedem!" ,a anunțat pe pagina sa de Facebook actrița Roxana Lupu.

Una dintre cele mai subtile cronici ale filmului este redat într-un eseu de către psihologul Iulia Soare, eseu ce surprinde sentimentul de dincolo de pelicula istorică.

Se spune că inima Reginei ar fi rămas la Balcic. Eu tind să cred că nu-i adevărat: "Într-o noapte am avut un vis... Apoi o voce argintie mi-a spus numai un cuvânt: "-Mamă!" Și în clipa aceea mi-am plecat capul și am izbucnit în lacrimi. "-Vino, mamă, mi-a zis vocea copilului din vis, nu plânge ceea ce nu mai este: eu sunt totdeauna lângă tine, însă pe pământ sunt taine care nu pot fi încă înțelese." Și copilul m-a luat de mână și m-a dus din locul în care stăteam. (...) - Încotro mă duci? "-La copiii care plâng aici, pe pământ." (...) Satul era sărac și părăsit. (...) M-am întors înapoi ostenită, inima-mi bătea... Și fiindcă nici o ușă nu mi se deschisese când am bătut, am început să mă uit prin fiecare ferestruie. (...) Nu știu în câte camere de morți m-am uitat, însă mi se părea că erau fără sfârșit... fără sfârșit, până când am simțit că mi se sfărâmă inima... (...) Copilul a început să șoptească ușor, ca o adiere dulce strecurată pe coardele unei harpe: "Du-te la ei, mamă! Du-te deseori la ei, nu-i lăsa să știe ce-i foamea. Du-te tu însăți, nu te înspăimânta de privirile lor triste, dă-le hrană, dă-le îmbrăcăminte, dă-le iubirea ta! Ei au nevoie de tine, mămică dragă! Eu sunt fericit în cer, de aceea nu-i lăsa pe ei să plângă pe pământ. Clădește-le case, mamă! Căsuțe unde să aibă hrană, unde să le fie cald și să fie fericiți... " (din "Memoriile Reginei Maria a României. Scrieri alese, mărturii și amintiri - În numele tău")

Îi mulțumim actriței Roxana Lupu că a reprezentat atât de bine trecerea marilor oameni ai României de la responsabilitatea față de familia personală la responsabilitatea față de marea familie a țării.

Regia filmului "Maria, Regina României" este semnată Alexis Sweet Cahill, scenariul Brigitte Drodtloff și Marie-Denise Theodoru, imaginea Gabriel Kosuth , costumele Ana Ioneci și Claudia Bunea, decorurile Nora Dumitrescu și Laura Russu iar coloana sonoră Cristinel Sirli. Este cel mai nominalizat film dintre cele prezentate în Gala Premiilor UCIN 2020.

Roxana Lupu, pe numele complet Roxana Gârleanu Lupu, este actriță de teatru, film, televiziune, care s-a născut la data de 05.12.1985, în București. Ea a absolvit UNATC din București. Are doctorat în predarea dramelor, cu teza: Triada - personajul, publicul, persoana, obținut în 2013. A jucat pe diverse scene din Londra, inclusiv pe Trafalgar Theatre preferând roluri din piesele lui William Shakespeare. Filmografia ei include: Noaptea fricii 2 - 2013, Hensi 3D: The Making Of - 2015, În incinta castelului Windsor (în acest documentar are rolul reginei Elisabeta) - 2017, Maria, regina României - 2019. Ea este fiica colegului nostru jurnalistul Marian Gârleanu.

Gala Premiilor UCIN 2020 va fi transmisă live pe CineMaraton, luni 21 septembrie de la orele 19:00 și va fi prezentată de artista Cătălina Grama ( Jojo). Și poate fi urmărită live și pe pagina de Facebook Gala UCIN unde transmisia va începe la orele 18:00 cu gazda Covorului roșu, Geanina Corondan.