Firea minte cum respira: explicații care contrazic afirmațiile inițiale despre prezența sa în clasă împreună cu copiii

Gabriela Firea revine cu explicații legate de prezența sa în clasă, alături de soțul său, primarul din Voluntari, Florentin Pandele, împreună cu cei doi copii ai lor.

Primarul Capitalei prezintă o cronologie care contrazice însă declarațiile inițiale. Ea susține acum că, de fapt, a intrat în școală duminică seară, când ar fi mers să verifice "pregătirile sanitare pentru luni dimineață".

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, și soțul ei, Florentin Pandele, primarul din Voluntari, au mers în sala de clasă, alături de copiii lor, deși în contextul pandemiei este interzis accesul în incinta unităților de învățământ, după cum o arată ghidurile Ministerului Educației. Aceștia au și postat pe pagina de Facebook o poză din sala de clasă, poză care ulterior a fost ștearsă. Postarea a stârnit pe Facebook revolta mai multor parinți care și-au lăsat copiii la poarta școlii.

Ce declara luni Gabriela Firea:

"Toți părinții cu elevi în clasele mici au intrat în grupuri de câte 5 persoane doar pentru a lua manualele, câteva minute. Am avut masca în interior, am dat-o jos pentru câteva secunde, la fotografie. Noi oricum nu am interacționat cu nimeni în școală pentru că nu sosiseră ceilalți părinți și copii".

Marți, la o zi de la apariția fotografiilor, Ggabriela Firea reacționează printr-un mesaj pe Facebook în care susține că, de fapt, a intrat în școală împreună cu Pandele și cu copiii duminică seară și au făcut o fotografie 10 secunde. Ea acuză din nou "presa plătită gras de guvern și PNL".

Mesajul postat marți de Gabriela Firea:

"Să vină Poliția să ne ancheteze! Dar să vină repede! Că văd că la faza asta a ajuns campania în București! Tăcere mormântală pentru dovada certă că deputatul Dan Nicușor a făcut trafic de influență pentru un interlop, în mod repetat, care și-a construit ilegal restaurant cu casă în el, într-un parc.

Totul despre mine și soțul meu, care am făcut în câteva secunde o poză într-o clasa, cu o zi înainte de începerea școlii. Detalii, mai jos.

Nicușor Dan a și recunoscut că s-a întâlnit personal cu Mitrache zis Câine și soția sa, și că îl susține fățiș să rămână în clădirea imensă construită ilegal pe spațiu verde! Cu siguranță contra cost! Așa cum ne-a obișnuit să apară în declarația lui de avere "donații" din partea unor oameni de afaceri din imobiliare. Dar nu, nu este de interes pentru nicio instituție și nici pentru presa plătită gras de guvern și PNL!

Eu sunt de maxim interes! Acțiune cu celeritate! Și comunicare rapidă!

Factual : în seara de 13 sept, ÎNAINTE de începerea școlilor, am mers cu soțul meu să verificăm pregătirile sanitare pentru luni dimineață, fiecare în școlile din orașul în care este primar.

La ora 19,30 ne-am oprit la o școală pentru a intra în direct la România Tv. Avem și MARTORI : echipa RTV, angajați ai școlii, paznici.

Au intrat și copiii cu noi. Am făcut o fotografie în 10 secunde. Am postat a două zi dimineață o încurajare și un mesaj pentru copii, profesori și părinți, având că ilustrație fotografiile făcute SEARA.

Totul a fost dezinfectat.

Luni, 14 sept, NU am intrat în clase!

Copiii aveau luni o programare la doctor și am fost foarte dimineață, înainte de a veni ceilalți copii și părinți, doar pentru manuale. NU AM MAI INTRAT ÎN CLASE!

Am și explicat situația ieri, cui m-a întrebat. Dar s-a înțeles ce s-a vrut... nu adevărul!

Eu zic să vină mai repede Poliția, să ne rețină! Să-i ia la întrebări și pe copii! Dar urgent! N-aveți treaba cu Nicușor! Ascuns fiind în debutul pandemiei, făcea trafic de influență prin tele-muncă! Punea presiune pe funcționari din primărie, pentru prietenul lui, interlopul Mitrache zis Câine, cunoscut că proxenet și dealer de droguri. Și constructor ilegal de casă și restaurant în parc! Un fleac!". O nimica toată! Hai cu poza! Tare, tare! Hai și cu arestare!".