Fost ofițer MAI, intermediarul dintre Călin Georgescu și Răzvan Leu, chemat la DIICOT pentru a asista la percheziții informatice

Un fost ofițer MAI, care i-a făcut legătura lui Călin Georgescu cu Răzvan Leu, afaceristul păgubit cu 1,1 milioane de euro, a fost prezent la DIICOT, vineri, 16 octombrie, la perchezițiile informatice asupra dispozitivelor electronice ridicate în dosarul de înșelăciune. Este vorba de Ion Negoescu, fost ofițer în MAI, care ar avea calitatea de martor în dosarul DIICOT, potrivit surselor judiciare.

Între timp, Călin Georgescu așteaptă în Arestul Central ca judecătorii de la Curtea de Apel București să stabilească un termen pentru judecarea contestației depuse de DIICOT, după ce fostul candidat la alegerile prezidențiale a primit o primă decizie la Tribunalul București prin care a fost plasat în arest la domiciliu. Georgescu se află din data de 29 septembrie în Arestul Central al Capitalei, în dosarul în care este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro.

Ancheta în acest caz a pornit de la o plângere depusă de un afacerist din Buzău, Răzvan Leu, care susține că ar fi fost păgubit cu suma de un milion de euro. Concret, Răzvan Leu l-ar fi cunoscut pe Georgescu prin intermediul unui prieten comun, Ion Negoescu, iar fostul candidat i-ar fi propus implicarea într-o afacere cu tranzacții cu metale prețioase. Afacerea avea nevoie de o linie de credit în valoare de 6 milioane de euro, iar Georgescu i-ar fi recomandat lui Răzvan Leu să ia legătura cu un om de încredere, Ionel Rusen, care la rândul lui i-a prezentat un cetățean italian, Massimiliano Arena, reprezentantul unei bănci din Elveția.

În continuare, pentru a obține creditul, lui Răzvan Leu i s-a cerut să achite o garanție de un milion de euro, dintre care 100.000 de euro urmau să fie folosiți pentru a finanța campania lui Georgescu la prezidențiale. Procurorii spun că pentru această ultimă sumă a fost prezentat inclusiv un plan de cheltuieli. Victima a fost convinsă apoi să mai transfere alți 100.000 de euro, cu promisiunea că împrumutul poate crește la 15 milioane de euro. Împrumutul nu s-a mai realizat, iar omul de afaceri din Buzău a cerut restituirea garanției totale de 1,1 milioane de euro, însă nu a mai primit banii.