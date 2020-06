Fostul episcop de Husi, acuzat de act sexual cu un minor, a fost eliberat din arest preventiv

Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis, vineri, eliberarea din arest preventiv a fostului episcop de Husi Cornel Onila, cercetat pentru agresiune sexuala si viol, ambele in forma continuata.

Instanta nu a dispus alta masura preventiva. De asemenea, instanta a decis plasarea sub control judiciar a lui Jitaru Sebastian Cristi, fost calugar Arhimandrit, cercetat in acelasi dosar pentru viol, agresiune sexuala si santaj. El insa se afla in penitenciar unde ispaseste o pedeapsa.

"Admite contestatiile formulate de inculpatii Jitaru Sebastian Cristi si Onila Cornel impotriva incheierii nr.1/DLF din data de 22 mai 2020 a Curtii de Apel Iasi, Sectia Penala si pentru Cauze cu Minori - Drepturi si Libertati, pronuntata in dosarul nr.215/45/2020", a decis, vineri, ICCJ.

Rejudecand, magistratii ICCJ au decis: "respinge propunerea Parchetului de pe langa Curtea de Apel Iasi de luare a masurii arestului preventiv a inculpatului Onila Cornel; respinge propunerea Parchetului de pe langa Curtea de Apel Iasi de luare a masurii arestului preventiv a inculpatului Jitaru Sebastian Cristi".

Magistratii nu au stabilit vre oalta masura preventiva fata de fostul episcop de Husi. Sentinta pronuntata de ICCJ este definitiva. Cei doi au fost arestati in 22 mai.

"La data de 22.05.2020 procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Iasi a dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de Onila Cornel, fost Episcop de Husi, aflat in stare de retinere, masura dispusa prin Ordonanta din 21.05.2020 in prezenta cauza, cercetat pentru savarsirea unei infractiuni de agresiune sexuala in forma continuata prev de art 219 al. 1, 2 lit a, c C.penal, cu aplicarea art 35 al. 1 C.penal in dauna unei persoane vatamate minore la momentul comiterii faptei si o infractiune de viol in forma continuata, prev de art 218 al. 1, 3 lit a, cu aplicarea art 35 al. 1 C.penal, ambele cu aplicarea art 38 al. 1 C.penal", a anuntat, in 22 mai, Parchetul de pe langa Curtea de Apel Iasi.

Potriit sursei citate, este cercetat in dosar si Jitaru Sebastian Cristi, fost calugar Arhimandrit, pentru trei infractiuni distincte de viol in forma continuata, in dauna unor persoane vatamate minore la momentul comiterii faptelor, santaj in forma continuata si agresiune sexuala in dauna unei persoane minore. Jitaru Sebastian Cristi este in penitenciar, unde ispaseste o sentinta anterioara.