Gata cu carnea: Corporațiile și guvernele proiectează un viitor care nu include proteina naturală de la animale

Corporațiile și guvernele lucrează mână în mână pentru a profita de progresele în biotehnologie, astfel încât interese speciale puternice să poată controla aprovizionarea cu alimente, să experimenteze cu genetica umană și să manipuleze populația la nivel celular. Aceste progrese în domeniul biotehnologiei depășesc ingineria genetică a semințelor, care a devenit ceva obișnuit în aprovizionarea cu alimente în ultimele două decenii.

Acum, corporațiile și guvernele lucrează pentru un viitor care NU include carnea animală naturală. Mai multe experimente cu ARNm sunt în prezent în curs de desfășurare în industriile cărnii de vită, de pasăre și de porc. În plus, există planuri globale de a limita strict disponibilitatea cărnii prin scheme de impozitare, taxe pe carbon, etichete coercitive, subvenții agricole și legi comerciale. Consumul de carne este defăimat pentru că ar fi un contributor major la "schimbările climatice" și la distrugerea planetei. Există chiar apeluri pentru interzicerea totală a consumului de carne.

The Guardian a relatat în septembrie 2019: "Avocatul Michael Mansfield a sugerat că ar trebui să avem noi legi împotriva ecocidului - practici care distrug planeta - și că, în cadrul acestora, carnea ar putea fi vizată. 'Cred că atunci când ne uităm la daunele pe care consumul de carne le face planetei, nu este absurd să ne gândim că într-o zi va deveni ilegal', a spus el."

Cercetările publicate de Universitatea Oxford în 2018 au susținut că producția de carne și lactate este responsabilă pentru 60% din emisiile de gaze cu efect de seră produse de sectorul agricol și, prin urmare, distrug planeta. Raportul a criticat crescătoriile de bovine pentru că au consumat până la 83% din terenurile agricole disponibile, în timp ce au oferit foarte puține beneficii pentru dieta umană.

Cu toate acestea, carnea este o sursă esențială de nutriție și a devenit o sursă evolutivă de hrană pentru omenire. Dr. Adegbola Adesogan, director al Institutului Global Food Systems al Universității din Florida, a scris despre importanța alimentelor de origine animală în dieta umană.

"Recomandările dietetice de eliminare a alimentelor de origine animală din diete ignoră importanța acestora", a scris Dr. Adesogan. "Alimentele de origine animală sunt superioare alimentelor de origine vegetală în ceea ce privește furnizarea simultană a mai multor microelemente biodisponibile și a unor macronutrienți de înaltă calitate, critici pentru creșterea și dezvoltarea cognitivă." El a subliniat cercetările care explică importanța cărnii în modelele alimentare evolutive ale oamenilor de-a lungul istoriei. "Cercetătorii explică faptul că carnea oferă o sursă de proteine și nutrienți de înaltă calitate care nu sunt întotdeauna ușor de obținut cu diete fără carne și care sunt adesea suboptime sau deficitare în populațiile globale", a spus el.

În prezent, există multe proiecte de alimente false și investiții în carne sintetică. Impossible Burger conține o proteină numită leghemoglobină de soia (pe scurt SLH), derivată din drojdie modificată genetic (GM). Studiile arată că această proteină nu se metabolizează bine și provoacă creștere în greutate, inflamații, boli renale și anemie. În plus, carnea pe bază de plante nu conține aminoacizi esențiali de care organismul are nevoie și poate conține anti-nutrienți care împiedică organismul să absoarbă minerale precum fierul și zincul. Carnea animală naturală este mai mult decât suma nutrienților individuali și este concepută pentru a se încorpora cu digestia și metabolismul uman. Persoanele care au o dietă fără carne se luptă să obțină și să metabolizeze ceea ce organismul are nevoie, inclusiv vitaminele B, (B12 în special), retinolul, acizii grași omega-3 cu lanț lung, fierul, zincul, taurina, creatina și carnosina.

Nu există nicio cercetare care să susțină beneficiile nutriționale ale cărnii cultivate, crescute în laborator. În studiul "Rolul cărnii în dieta umană: aspecte evolutive și valoare nutrițională", cercetătorii se pronunță împotriva complotului global de eliminare a consumului de carne din motive de mediu.

"Ca matrice alimentară, carnea este mai mult decât suma nutrienților săi individuali. Mai mult, în cadrul matricei alimentare, aceasta poate servi ca aliment-cheie în cadrul intervențiilor dietetice bazate pe alimente pentru a îmbunătăți starea nutrițională, în special în regiunile care se bazează în mare măsură pe alimentele de bază din cereale", au scris cercetătorii. "Eforturile de a reduce consumul global de carne din motive de mediu sau din alte motive dincolo de un prag critic pot împiedica progresul în direcția reducerii subnutriției și a efectelor pe care aceasta le are asupra rezultatelor fizice și cognitive și, prin urmare, pot înăbuși dezvoltarea economică."

Adevăratele probleme ale aprovizionării cu carne din zilele noastre se reduc la agricultura industrială și la utilizarea excesivă a antibioticelor. Dacă practicile agricole regenerative și permacultura ar fi stimulate în detrimentul agriculturii industriale, atunci ar exista atât un beneficiu pentru mediu, cât și un beneficiu pentru sănătatea umană. Solurile s-ar regenera, diversitatea plantelor ar înflori, iar animalele ar putea trăi o viață sănătoasă, furnizând surse de carne bogate în nutrienți pentru o populație în creștere. Există modalități de a proteja mediul înconjurător, sănătatea animalelor și de a promova nutriția și prevenirea bolilor pentru oameni, dar aceste soluții nu sunt luate în considerare pe scară largă.

În schimb, carnea însăși este defăimată, poluată cu experimente cu ARNm și restricționată. În timp ce corporațiile și guvernele se prefac că salvează planeta, vor continua să jefuiască resursele naturale ale planetei, în timp ce încearcă să reinginerifice viața însăși și să obțină mai mult profit și control asupra aprovizionării cu alimente.