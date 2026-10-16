Hackerii au atacat instituția care gestionează tranzacțiile bursiere din România: CNP-uri și date bancare ale investitorilor, expuse
Postat la: 16.10.2026 |
Un atac informatic a vizat Depozitarul Central, instituția care gestionează evidența instrumentelor financiare și operațiunile de decontare aferente tranzacțiilor de la Bursa de Valori București (BVB). Incidentul a afectat aplicația destinată investitorilor, iar atacatorii au reușit să vizualizeze informații personale sensibile, inclusiv coduri numerice personale, date din cărțile de identitate și conturi IBAN. Instituția a sesizat autoritățile competente și a apelat la specialiști în securitate cibernetică.
Incidentul de securitate a vizat aplicația Servicii Online pentru Investitori, care a devenit temporar indisponibilă. Potrivit informațiilor publicate de Profit.ro, atacul a permis accesarea unor date personale folosite de utilizatori la înregistrarea și crearea conturilor. Depozitarul Central a confirmat că printre informațiile vizualizate se numără numele și prenumele, adresele, codurile numerice personale, seriile și numerele cărților de identitate, adresele de e-mail, numerele de telefon și codurile IBAN. Instituția a precizat că datele respective nu au fost modificate sau alterate.
Reprezentanții Depozitarului Central au transmis că incidentul nu a compromis activitățile esențiale ale instituției, respectiv serviciile de registru și decontare: „Incidentul nu a determinat consecințe asupra serviciilor și funcțiilor critice și importante ale Depozitarului Central care vizează activitatea de decontare și registru, acestea desfășurându-se în condiții normale, respectiv nu au fost accesate, modificate și/sau alterate deținerile de instrumente financiare sau informații privind tranzacțiile decontate".
De asemenea, tranzacțiile efectuate prin platformele brokerilor au continuat fără perturbări. Bursa de Valori București a precizat că infrastructura sa informatică nu a fost implicată în incident: „Niciun sistem al Bursei de Valori București nu a avut și are legătură cu atacul de la Depozitarul Central. Așadar, atacul nu a vizat și nu a afectat sistemele Bursei de Valori București". Pentru investitori, serviciile oferite prin aplicația afectată rămân accesibile prin canalele obișnuite de comunicare, inclusiv prin poștă sau prin prezentarea la ghișeul sediului secundar al Depozitarului Central.
În urma atacului, Depozitarul Central a solicitat intervenția unei echipe de specialiști și a notificat Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC). Instituția le recomandă utilizatorilor să își protejeze conturile prin parole diferite pentru fiecare serviciu online și să activeze autentificarea în doi pași, acolo unde aceasta este disponibilă. Deși parolele de acces în aplicația afectată nu au fost compromise, investitorii care utilizează aceleași parole pe mai multe platforme sunt sfătuiți să le schimbe.
Totodată, utilizatorilor li se recomandă să evite accesarea linkurilor suspecte și să nu ofere informații personale sau date de autentificare în urma unor solicitări primite prin e-mail, SMS ori telefon. Depozitarul Central atrage atenția și asupra mesajelor neobișnuite care par să provină din partea instituției, recomandând verificarea autenticității acestora. Investitorii sunt sfătuiți să nu distribuie public informații personale suplimentare, care ar putea fi utilizate în tentative de fraudă.
Incidentul de la Depozitarul Central intervine după ce, în luna septembrie, site-ul Directoratului Național de Securitate Cibernetică a întâmpinat dificultăți temporare de accesare, în urma unui volum neobișnuit de mare de solicitări provenite simultan din mai multe surse. Recent, Guvernul a aprobat alocarea a peste 14,7 milioane de lei din Fondul de rezervă pentru cheltuielile de personal ale DNSC, după ce instituția a semnalat că nu mai dispune de resurse suficiente pentru plata salariilor până la sfârșitul anului.
Directoratul a atras atenția că numărul incidentelor de securitate cibernetică înregistrate în 2026 este aproape dublu față de totalul celor raportate pe parcursul întregului an 2025. Instituția a semnalat, de asemenea, nevoia urgentă de specialiști, în condițiile în care anumite activități sunt desfășurate inclusiv cu ajutorul studenților.
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