Imagini virale - O canapea zboară peste clădirile din capitala Turciei VIDEO

O canapea a zburat pe cer în Ankara miercuri (17 mai), în urma vântului puternic generat de furtuna care a lovit Turcia.

Condițiile meteorologice au avariat, de asemenea, acoperișuri și clădiri din capitală.

Presa locală a relatat că viteza vântului a atins până la 45 km/h în Ankara, provocând căderea unor copaci și deteriorarea acoperișului unui centru comercial.

"Lovește clădirea laterală", spune înregistratorul în timp ce imaginile arată cum bucata de mobilă călătorește prin aer. Imaginile au devenit virale.

A flying sofa was spotted in the sky over the capital of #Turkey.



No, this is not a miracle: because of the strongest hurricane in #Ankara, minarets fell and the roofs of buildings flew away. How the sofa ended up in the air is an open question. pic.twitter.com/NM5z0UoDRq