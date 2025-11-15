Înaintarea în vârstă reduce riscul de cancer? Noi cercetări răstoarnă teoriile actuale
Postat la: 15.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Un nou studiu deschide o perspectivă neaşteptată asupra legăturii dintre îmbătrânire şi cancer. Cercetătorii de la Universitatea Stanford au observat că persoanele mai în vârstă dezvoltă mai puţine tumori şi cu o agresivitate mai redusă comparativ cu cei tinere, un rezultat care contrazice ideea tradiţională că riscul de cancer creşte constant odată cu vârsta.
Cercetarea, realizată de specialişti de la Stanford Medicine, a comparat şoareci umanizati tineri, cu vârste între patru şi şase luni, cu şoareci bătrâni, de aproximativ 20-21 de luni, aflaţi aproape de durata maximă de viaţă pentru această specie. Animalele au fost modificate genetic pentru a dezvolta tumori pulmonare marcate fluorescent, declanşate printr-un sistem inhalator de livrare a genel or.
După inducerea cancerului, echipa a monitorizat evoluţia tumorilor timp de 15 săptămâni. Rezultatele au fost surprinzătoare: animalele mai tinere au dezvoltat tumori de trei ori mai numeroase, iar acestea au fost şi vizibil mai mari. În cuvintele cercetătorilor, din toate măsurătorile posibile, şoarecii tineri prezentau cancere mai severe.
Acest model contrazice teoria consacrată conform căreia riscul de cancer creşte odată cu vârsta prin acumularea de mutaţii care apar odată cu îmbătrânirea, şi se aliniază unor observaţii clinice din populaţia umană foarte vârstnică, unde incidenţa cancerului începe să se stabilizeze sau chiar să scadă după 85 de ani.
Cercetarea oferă o nouă perspectivă asupra rolului îmbătrânirii, sugerând că procesele biologice care intervin la vârste extreme ar putea fi valorificate pentru dezvoltarea unor tratamente inovatoare.
„Este o descoperire remarcabilă. Ne-am fi aşteptat ca animalele mai în vârstă să dezvolte un număr mai mare de cancere şi tumori cu o agresivitate crescută, însă rezultatele studiului nu confirmă deloc acest lucru", a declarat Monte Winslow, conferenţiar universitar şi specialist în genetică şi patologie.
Aşadar, ce anume din schimbările moleculare asociate îmbătrânirii reuşeşte să suprime cancerul?
Deşi mecanismele moleculare care ar putea explica acest fenomen nu sunt încă pe deplin înţelese, autorii studiului subliniază că recenta descoperire este semnificativă şi ridică întrebări importante despre modul în care îmbătrânirea influenţează biologia tumorală. Potrivit autorilor, explicaţia ar putea fi legată de modificări moleculare cumulative care, paradoxal, ajung să limiteze dezvoltarea tumorală.
Pentru a înţelege mecanismele implicate, cercetătorii au analizat rolul a 25 de gene, cunoscute pentru rolul lor în suprimarea tumorilor, pe care le-au dezactivat pe rând înaintea de a induce cancerul la animalele studiate.
Una dintre ele, gena PTEN, s-a remarcat printr-un efect mult mai puternic la şoarecii tineri. PTEN este o genă esenţială în reglarea diviziunii celulare, iar mutaţiile sale la oameni sunt asociate cu formarea de hamartoame - tumori benigne ce pot creşte riscul de cancer.
La şoarecii tineri, pierderea funcţiei PTEN a dus la tumori mult mai agresive. În schimb, la şoarecii bătrâni, efectul a fost semnificativ diminuat.
Analizele ulterioare ale expresiei genelor din celulele tumorale au arătat că semnăturile moleculare ale îmbătrânirii persistă chiar şi în tumorile bătrâne, deşi acestea se divid rapid - un rezultat neaşteptat care sugerează că aceeaşi mutaţie ar putea avea consecinţe diferite în funcţie de vârstă, un aspect cu potenţial impact asupra terapiilor personalizate.
Implicaţiile pentru medicina umană sunt încă neclare, însă studiul vine într-un moment în care incidenţa cancerului, inclusiv a cancerului pulmonar, creşte în rândul persoanelor adulte mai tinere, chiar şi în absenţa factorilor clasici de risc precum fumatul.
Doar în Statele Unite sunt estimate aproximativ 226.650 de cazuri noi de cancer pulmonar şi 124.730 de decese în acest an, potrivit datelor Asociaţiei Americane de Cancer.
Studiul, publicat în Volumul 4 al revistei Nature Aging, este prima demonstraţie concludentă că procesul de îmbătrânire poate suprima iniţierea şi creşterea tumorală, şi că influenţează modul în care acţionează gene supresoare precum PTEN.
Autorii subliniază importanţa dezvoltării unor modele celulare şi animale care să reflecte mai corect biologia organismelor vârstnice, esenţială pentru crearea unor terapii eficace şi adaptate vârstei.
Cercetătorii atrag atenţia că, deşi şoarecii şi oamenii diferă profund din punct de vedere biologic, similitudinile genetice fac din aceste rezultate un punct de plecare important pentru studii viitoare, mai ales că gene precum PTEN sunt prezente la toate speciile de mamifere.
Autorii studiului subliniază, totodată, necesitatea unor investigaţii suplimentare pentru a revizui modelele actuale de cercetare oncologică şi pentru a explora dacă anumite procese legate de îmbătrânire ar putea fi folosite pentru a dezvolta tratamente mai eficiente.
Potrivit echipei, aceste descoperiri deschid o direcţie de cercetare care ar putea redefini înţelegerea relaţiei complexe dintre vârstă şi cancer şi ar putea contribui, pe termen lung, la terapii mai bine adaptate fiecărei etape a vieţii.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Un om de știință a reușit să transforme imaginile mentale ale oamenilor în text prin folosirea unei tehnici de „subtitrare a gândurilor"
Un om de știința din Japonia a dezvoltat o tehnica care utilizeaza scanari cerebrale și inteligența artificiala pentru a ...
-
Se apropie ziua în care vom vorbi cu animalele noastre de companie. Cum descifrează știința limbajul necuvântătoarelor
Oamenii de știința sunt pe punctul de a descifra limbajul animalelor. Iata cum inteligența artificiala i-ar putea ajuta ...
-
China devine centrul global al roboților umanoizi. Asiaticii produc cu o viteză incredibilă, depășind companiile americane din domeniu
Compania specializata in construcția de roboți umanoizi UBTech Robotics, cu sediul in Shenzhen, a livrat sute de astfel ...
-
"Regele asfaltului", o nouă condamnare. Pedeapsa lui Nelu Iordache ajunge la 18 ani de închisoare
Omul de afaceri Nelu Iordache a fost condamnat vineri de Tribunalul București intr-un nou dosar, in care este acuzat ca ...
-
Comisia Europeană a formulat o poziție în ce privește prescripția penală. Solicitare adresată Curții de Justiție a UE în privința instanțelor din România
Comisia Europeana cere Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) sa confirme, fara echivoc, ca instanțele din Romania ...
-
Virusul viu al gripei aviare rămâne în brânza făcută din lapte de la vaci infectate. Care este riscul pentru oameni
Oamenii de știința de la Universitatea Cornell au descoperit ca virusul viu H5N1 poate ramane infecțios in anumite branz ...
-
Pilot în transă halucinogenă: a încercat să oprească motoarele avionului crezând că este deja mort
În 2023, un pilot Alaska Airlines aflat in timpul liber a fost acuzat de 83 de capete de tentativa de omor dupa ce ...
-
O piramidă uitată de la Giza pare că dezvăluie ceva extrem de important. Primele analize arheologice au depășit orice așteptare
Piramida lui Menkaure, mai puțin celebra, a inceput sa-și dezvaluie secretele, scoțand la iveala doua cavitați misterioa ...
-
Papa Leon nu va mai face anunțul legat de data comună a Paștelui cu ortodocșii, așa cum ar fi vrut papa Francisc
Papa Leon al XIV-lea nu va mai face anunțul mult așteptat privind stabilirea unei date comune a Paștelui intre Biserica ...
-
Oamenii de știință au creat un ochi artificial cu o vedere mai bună decât cea a oamenilor
Domeniul roboticii moi creeaza roboți din materiale precum elastic, cauciuc siliconic sau geluri, cu scopul de a lucra i ...
-
Scandal fără precedent la CCR: judecători acuzați că au introdus pe ascuns paragrafe care schimbă sensul deciziei privind pensiile magistraților
Surse din interiorul Curții Constituționale descriu o disputa fara precedent legata de motivarea deciziei prin care lege ...
-
Trei antreprenori români cuceresc Silicon Valley cu o tehnologie care transformă camerele de supraveghere în asistenți inteligenți
Cand Alexandru Godoroja , Razvan Roman și Teodor Ioan Calin au ajuns in San Francisco, aveau un laptop și o idee indrazn ...
-
Austeritatea lui Bolojan gripează economia: PIB pe minus, inflație înapoi spre 10%, deficit tot mare
Potrivit estimarilor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS), produsul intern brut (PIB) a scazut cu ...
-
Vrăjeala "Securitații Energetice" - Importurile de electricitate ale României au explodat în 2025
Exportul de energie electrica al Romaniei, in primele noua luni, a fost de 10.520 milioane kWh, in crestere cu 28,9% (cu ...
-
De ce unele persoane dorm cu mâinile în poziția „T-Rex" si ce legatura exista cu bolile neuronale
Ați observat vreodata pe cineva dormind cu mainile stranse langa piept, aproape ca un mic dinozaur? Aceasta poziție nu e ...
-
3IATLAS - Semnale misterioase din spațiu. Obiect interstelar sau un mesaj de la extratereștri?
Astronomii au recepționat pentru prima data semnale radio de la obiectul interstelar 3I/ATLAS, care se apropie de Pamant ...
-
O teorie îndrăzneață susține că această tăietură descentrată în granitul acestei pietre egiptene antice dovedește că egiptenii dispuneau de o tehnologie pierdută
Jimmy Corsetti, un cercetator independent, susține ca taietura descentrata de pe un bloc mare de granit din Muzeul din C ...
-
Oamenii de știință spun că prezentul ar putea exista în multe viitoruri posibile - în același timp.
Un nou studiu cuantic a zguduit ințelegerea timpului insuși. Potrivit fizicienilor, momentul actual s-ar putea sa nu fie ...
-
Doi medici de la Spitalul Floreasca, săltați direct din trafic. Tot la Floreasca, un copil de 2 ani a murit fiind adus în stare gravă
Doua evenimente fara legatura intre ele s-au petrecut in ultimele doua zile și ii au in prim plan pe medicii de la unita ...
-
Apune era comenzilor ieftine din China: Gata cu plafonul de 150 €, toate pachetele din afara UE vor fi taxate
Uniunea Europeana a facut miercuri un pas decisiv pentru a opri avalanșa de colete ieftine din China care intra pe piața ...
-
Invenția care ar putea aduce moartea industriei de baterii: oferă energie până la 50 de ani, fără reîncărcare, fără întreținere și fără oprire
O sursa de energie, mai mica decat o moneda, ar putea funcționa ani de zile fara a necesita incarcare sau inlocuire. La ...
-
Este pesimismul economic întreținut artificial? Noile datele artă că industria românească atinge cel mai bun ritm din ultimul an
Dupa declinul de 1,5% de anul trecut și scaderea din primele luni ale acestui an, industria da semne clare de revenire, ...
-
Biografia lui Georgescu merită introdusă în strategia națională de apărare
Nicușor Dan nu pare dispus sa rezolve problema anularii alegerilor. Ci doar interesat s-o amane. Cum așa? Pentru ca ne-a ...
-
Daria Gușă lansează o carte cutremurătoare: "Barometrul puterii geopolitice și Noua Ordine Mondială"
În cadrul emisiunii sale saptamanale de la GOLD FM, „Geopolitica la Zi", geopoliticiana Daria Gușa a anunțat ...
-
Medicul Flavia Groşan se află de aproape o lună în comă. Ce spun doctorii despre starea ei de sănătate
Medicul Flavia Groșan se afla in continuare in coma de gradul 4. În cursul acestei saptamani, ea a fost transferat ...
-
Cum au fost uciși milionarul rus în criptomonede și soția. Tortura îngrozitoare la care au fost supuși pentru a-și dezvălui secretele
Noi informații infioratoare au ieșit la iveala in cazul asasinarii milionarului rus in criptomonede Roman Novak și a soț ...
-
Medicul care contrazice sistemul și spune că nu e lipsă de personal în spitale: "Sunt doar prost distribuiți. Chiar avem un surplus!"
Dr. Wargha Enayati, medic cardiolog, fondator al retelei private de sanatate Regina Maria si al Enayati Medical City, pr ...
-
Un astrofizician de la Harvard afirmă sus și tare: "Am dovezi că Dumnezeu există!"
Dr. Willie Soon, astrofizician la Centrul Harvard-Smithsonian pentru Astrofizica din Statele Unite, susține ca a dovedit ...
-
SPP-ul lui Pahonțu cumpără medicamente pentru angajații cu demență, sevraj alcoolic, boli cardiace, boli degenerative. Toate decontate de stat
Serviciul de Protecție și Paza investește peste 82.000 de euro in achiziția unei game extinse de medicamente destinate n ...
-
Zelenski e portretizat de procurorii ucraineni ca o „marionetă" în cel mai mare scandal de corupție din Ucraina
Suspecții din cazul de mare corupție din Ucraina ar fi manipulat oficiali de rang inalt ca parte a unei rețele extinse d ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu