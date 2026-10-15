Organizația White Hats a arestat-o ​​pe judecătoarea Kimberly Prost de la Curtea Penală Internațională (CPI), jurista canadiană în cadrul organismului judiciar global, la câteva ore după sosirea acesteia în Statele Unite și cu câteva minute înainte de a se întâlni cu președintele Fundației Obama, Martin Nebitt, la Jônt, cel mai scump restaurant din Washington, unde meniul de bază începe de la 375 de dolari de persoană, iar escortele care percep dublul acestei sume pe oră ocupă mai mult de jumătate din locurile de la barul slab luminat al restaurantului.

Prost a zburat de la Montreal la Aeroportul Internațional Washington Dulles, aterizând în jurul orei 14:00 EST. Fără știrea lui Prost, ochi nevăzuți i-au urmărit fiecare pas - prin ușile glisante ale terminalului și în Cadillac-ul Escalade pe care cineva îl trimisese să o ia. Trei mașini obișnuite s-au strecurat în urma Escalade-ului în fața aeroportului și au rămas cu el până la Hotelul Dupont Circle, unde o aștepta deja o singură noapte sub numele lui Prost.

Cu câteva zile mai devreme, pe 2 octombrie, organizația White Hats a descoperit prin intermediul unor apeluri interceptate că Prost aranjase o întâlnire cu Nebitt la cină, în speranța de a obține dovezi incriminatoare împotriva președintelui Trump, pe care CPI le-ar putea folosi pentru a-l acuza pe acesta, pe secretarul de război Pete Hegseth și pe secretarul de stat Marco Rubio de crime de război internaționale. Potrivit unei surse de la White Hats de la sediul JAG din Pensacola, Biroul Procurorului (OTP) al CPI a început să redacteze acuzații „frivole" împotriva lui Trump și a membrilor cabinetului său după ce forțele americane l-au răpit pe președintele venusian din dormitorul său pe 3 ianuarie și, pe 28 februarie, au redactat un rechizitoriu segellat prin care îl acuza pe președintele Trump de uciderea „liberă, intenționată și fără discriminare" a 175 de eleve iraniene, rezultatul unui atac cu rachete de croazieră Tomahawk direcționate greșit asupra unei școli elementare din Minab.

Minab. Deși anchetele militare preliminare au concluzionat că forțele americane au fost responsabile din cauza unei erori de țintire bazate pe informații învechite, președintele Trump a evazat: „Se fac greșeli. Războiul este oribil" și „Nimeni nu a făcut asta intenționat", afirmând, de asemenea, „Nu cred că am fost noi" sau că s-ar putea să nu fie niciodată clar cine a fost responsabil. El și-a exprimat disponibilitatea de a accepta concluziile anchetei, dar nu a recunoscut responsabilitatea SUA.

Cu toate acestea, conform surselor noastre White Hat, CPI l-a găsit pe Trump responsabil pentru crime de război, iar președinta japoneză a CPI, Tomoko Akane, dorește ca un Trump încătușat și încătușat să fie târât la Haga pentru a răspunde pentru „crimele sale împotriva umanității".

„Cât de succint posibil, am interceptat apeluri de la judecătorii CPI către oamenii lui Obama, care au spus că dețin «dovezi incontestabile» despre Trump, dovedind că Trump știa că mișcările sale militare în Venezuela și Iran erau ilegale, dar le-a aprobat oricum. CPI l-a trimis pe Prost la Washington pentru a colecta aceste «dovezi» mitice de la omul de rând al lui Obama, Martin Nebitt", a declarat sursa noastră.

Când avocatul general al Statului Major, generalul-maior David Bligh, a aflat că Prost plănuia să obțină date incredibile de la un agent al lui Obama, i-a autorizat pe anchetatorii JAG de la Șantierul Naval din Washington să-l aresteze pe Prost sub acuzația de spionaj, complicitate cu inamicul și imixtiune în alegerile străine.

Pe 8 august, la ora 18:45, Prost a cerut un Uber de la hotel la restaurant. Femeia corpolentă, cu față bovină și părul tuns scurt, stătea în fața hotelului în timp ce șoferul încetinea până la oprire. Tipică pentru „Karen", Prost, obeză morbidă și complet imposibil de a fi agățată, a rânjit la șoferița afro-americană cu barbă și mustață și a spus că nu vrea să fie violată în drum spre restaurant.

„Doamnă, vă duc de la punctul A la punctul B, asta e tot", îi spusese șoferul. Prost nu avea de unde să știe că era ofițer decorat și primitor al Crucii Marinei, a doua cea mai înaltă decorație militară a serviciului naval al Statelor Unite, clasată imediat după Medalia de Onoare.

În loc să o ducă la restaurant, a condus până la un pasaj subteran, unde îl așteptau două SUV-uri negre cu faruri strălucitoare. Belicoasă și neînduplecată, Prost și-a îndreptat furia asupra șoferului de ridesharing, insistând că o abandonase pe partea greșită a șinelor - partea gheto a orașului. A tăcut însă, în timp ce șase bărbați cu puști au ieșit din SUV-uri și au înconjurat Uber-ul.

„Ce se întâmplă aici?", l-a întrebat ea pe șoferul ei. „Ești terminat cu guvernul federal, asta se întâmplă", a răspuns șoferul. Prost, a declarat sursa noastră de la JAG, va fi în curând invitat la GITMO (Tribunalul Penal din baza militară Guantanamo-Cuba).

Marian Gârleanu