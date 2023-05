Jane Fonda: "Este timpul să îi încarcerăm pe toți bărbații albi - va face din America un loc mai sigur!"

Activista de la Hollywood Jane Fonda spune că este timpul ca autoritățile să aresteze și să încarcereze toți bărbații albi din America pentru a face din țară un loc mai sigur.

Vorbind la Festivalul de Film de la Cannes din Franța, Fonda a avertizat, de asemenea, că mai avem doar câțiva ani la dispoziție pentru a interzice combustibilii fosili înainte ca lumea să se sfârșească. "Este o tragedie pe care trebuie să o oprim în mod absolut. Trebuie să îi arestăm și să îi întemnițăm pe acești bărbați - sunt toți bărbați", a avertizat ea isteric.

"Este bine să realizăm cu toții că nu ar exista o criză climatică dacă nu ar exista rasismul. Nu ar exista o criză climatică dacă nu ar exista patriarhia", a declarat ea. "O mentalitate care vede lucrurile într-un mod ierarhic. Bărbații albi sunt lucrurile care contează și apoi toate celelalte sunt la bază". Fonda a omis să menționeze că China - care nu este condusă de bărbați albi - este cel mai mare poluator din lume, emițând mai multe gaze cu efect de seră decât toate națiunile dezvoltate la un loc.

"Așa că atunci când spun că lupt împotriva crizei climatice, simt că lupt și împotriva patriarhatului și a rasismului. Este important pentru că trebuie să ieșim din silozuri - feministele de aici, ecologiștii de aici. Asta am învățat când am început să fiu activistă în timpul războiului din Vietnam. Cu cât aprofundezi mai mult orice problemă, oricare ar fi ea, îți dai seama că totul este conectat. Și dacă rezolvăm criza climatică și nu am rezolvat celelalte lucruri, vom avea probleme.", mai spune Fonda.

După cum a relatat Breitbart News, Jane Fonda și-a oferit anterior teoria sa despre schimbările climatice în timpul unei apariții din ianuarie la emisiunea The Kelly Clarkson Show de pe NBC. "Ei bine, știi, poți lua orice - sexism, rasism, misoginie, homofobie, orice, războiul, și dacă te ocupi cu adevărat de el, îl studiezi și înveți despre el și despre istoria lui și - totul este conectat. Nu ar fi existat criza climatică dacă nu ar fi existat rasismul", a spus ea.

Activismul climatic al lui Fonda a început cu adevărat în 2019, când a condus o serie de proteste la Washington, inclusiv unul în care a fost arestată pe Capitol Hill. De atunci, ea a organizat "Firedrill Fridays" - o serie de proteste climatice în persoană și virtuale care recrutează celebrități de la Hollywood pentru a susține cauza ei.