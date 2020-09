Judecatorii resping cererea lui Liviu Dragnea de dizolvare a PSD. Decizia poate fi contestata

Tribunalul Bucuresti a respins luni, 21 septembrie, cererea fostului lider PSD, Liviu Dragnea, de dizolvare a Partidului Social Democrat. Instanta a respins o cerere de sesizare a CJUE, dar a sesizat CCR cu o exceptie ridicata de fostul politician. Decizia poate fi contestata cu apel.

Este vorba de un proces deschis in 2019, la Tribunalul Teleorman, dar care a fost plimbat prin instante. Liviu Dragnea cerea magistratilor sa constate ca partidul pe care l-a condus a incalcat legea si cere dizolvarea organizatiei judetene din Teleorman. Intr-o demonstratie juridica fortata, Liviu Dragnea sustine ca desfiintarea PSD Teleorman, intr-un adevarat efect de domino, ar putea duce la desfiintarea intregului PSD.

Potrivit actelor depuse la Tribunalul Teleorman, Liviu Dragnea vrea ca judecatorii sa constate faptele ilicite savarsite de PSD atunci cand i-au fost prelucrate datele sale personale de catre cele doua secretare PSD, angajate fictiv la Protectia Copilului Teleorman, Adriana Botorogeanu si Anisa Stoica. In plus, fostul politician cere ca PSD sa-i plateasca si prejudiciul retinut de Inalta Curte in acest caz, in suma de 83.650 de lei (aproape 18.000 de euro).