Kaufland, parteneriat cu un ONG pro LGBT pentru a promova Luna Diversității. ONG-ul e condus de un individ acuzat că-și obliga fetița de 4 ani să vadă bărbați dezbrăcați

Un fenomen ingrijorator se perpetueaza in Romania dupa mai bine de 15 ani, desi a avut loc o asa-zisă reforma medicală, in urma careia medicii au primit salarii sporite, uriase chiar in raport cu alti angajati, dar sistemul sanitar in general este in continuare un dezastru. Intre acestia, medicii de familie par avea si un statut privilegiat, avand parte de sinecuri, iar medicii de spitale si clinici de stat fac "suveică" cu pacientii ducandu-i la consultatii in privat pe bani grei. Practic, unitatile medicale de stat au ajuns locuri de recrutare pentru pacientii de la privat.