Luptător de K1 omorat, înjunghiat în gât într-o răfuială între clanuri interlope!

Lucrurile iau o turnură tragică în ceea ce priveşte răfuiala interlopă extrem de violentă din noaptea de 19 spre 20 august 2020, din zona viaductului către combinatul siderurgic din Galaţi. Zilele trecute, Adrian Florea (34 ani), luptătorul de K1 înjunghiat în gât de un rival, a murit în Reanimarea Spitalului Judeţean. Se zbătea între viaţă şi moarte de aproape o lună, iar medicii nu au mai avut ce-i face.

Cei patru agresori ai lui Adrian Florea sunt deja în arest preventiv, singura schimbare în ceea ce-i priveşte fiind că, după moartea victimei, nu mai sunt acuzaţi doar de tentativă de omor, ci de crimă.

Scandalul care a dus la moartea sportivului K1 a pornit în aparenţă de la o şicanare în trafic între „băieţii de băieţi", însă există informaţii neoficiale (dar din surse din zona anchetei) cum că între clanul din care făcea parte victima şi agresori existau probleme mai vechi. Anchetatorii urmează să stabilească în ce conta rivalitatea de fapt, însă surse din zona anchetei au destăinuit că ar putea fi vorba de proxenetism, de taxe de protecţie, şi chiar de trafic de substanţe interzise. Asta deşi avocaţii făptuitorilor au pledat (la luarea măsurii arestului preventiv) pe ideea că a fost un conflict spontan, fără istoric.

Potrivit raportului întocmit de Poliţie lucrurile ar fi neverosimil de simple. Fătuitorul Costică Şerban (cunoscut sub porecla de „Căpoasa") s-ar fi întâlnit pe stradă, în zona IREG, cu câteva zile înainte, cu victima, iar primul i-ar fi reproşat celuilalt că ar fi şofat prea încet ar fi încurcat traficul. Deşi plin de înjurături de nereprodus, dialogul s-a stins în câteva minute şi părea că aici se va încheia totul.

Totuşi, ulterior, Florea a susţinut că Şerban i-ar fi aruncat lo ameninţare la despărţire. „Mi-a spus că mă omoară", avea să declare acesta în faţa organelor de anchetă. Lucrurile aveau să se complice în seara zilei de 19 august, când Şerban a mers la un magazin de pe Viaduct, zonă cunoscută sub numele de „La părăseală", ca să-şi cumpere diverse, loc unde s-a pomenit înconjurat de gaşca lui Florea.

Aceştia au coborât dintr-o după porniţi pe scandal, deşi ulterior au negat că ar fi avut intenţii agresive. Iar deşi în încăierarea cumplită au fost folosite sprayuri lacrimogene, bâte şi cuţite, nimeni cu recunoaşte că a adus armele albe acolo.

Mai mult decât atât, cel care a dat lovitura ucigaşă, Sorin Eugen Onilă (membru al clanului omonim) susţine ca a găsit pe jos cuţitul cu care avea să îl înjunghie în gât pe Adrian Florea. „În momentul în care persoana vătămată a intenţionat să urce în maşină, am primit un jet de spray în faţă, din cauza căruia nu am reuşit să mai văd deloc, moment în care am lovit cu cuţitul pe care îl aveam în mână", s-a justificat Onilă la audieri.

La nici 24 de ore mai târziu, Eugen Sorin Onilă, fratele lui, Marius Constantin Onilă, unchiul lor, Costică Şerban, şi încă un tânăr, Ion Guzu, zis "Lilă", au fost capturaţi pe raza localităţii Salcia Tudor, în judeţul Brăila, la mama fraţilor Onilă, sora lui Costică Şerban, iar ulterior au fost arestaţi preventiv. Un amănunt deloc neimportant este că moartea lui Adrian Florea complică foarte mult lucrurile. Potrivit unor surse din Poliţie, forţele de ordine sunt în alertă deoarece sunt de aşteptat încercări de răzbunare din partea grupării din care a făcut parte victima.