Mancatul optim pentru prelungirea duratei de viata umana este asemeni alimentarii bateriilor de smartphone: intre 20-80%!
Postat la: 16.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Hara hachi bu este un stil de viață din Japonia și își are originea în tradiția chineză antică ce se inspiră de la Confucius. Această practică recomandă oamenilor, printre altele, să mănânce doar până când sunt aproximativ 80% sătui și sa mananci prima data in zi cand foamea este cam 20% suportabilă.
Cu alte cuvinte nu trebuie sa te infometezi foarte mult, dar nici sa dai iama in frigider la primul semn de foame, in acelasi timp sa nu mananci pana cand ti se sparge stomacul. Coinicdenta, sau nu, dar procentele ideale sunt ca la prelungirea duratei de viata a bateriillor care e bine sa se incarce intre 20-80% din capacitate. In acest caz durata de viata se prelungeste intre 25-30%. De fapt, alimentarea cu hrana este o energie introdusa in organism ca si alimentarea bateriilor la curentul electric.
În ultimii ani, filosofia hara hachi bu a atras atenția ca strategie de pierdere în greutate. Dar, deși pune accent pe moderație și pe oprirea mesei înainte de a te simți complet plin, sensul nu este acela de restricție alimentară. Ci, mai degrabă, reprezintă un mod de a mânca ce pune accent pe conștientizare, mâncat lent și gratitudine.
Deși este o practică milenară, cercetările științifice care încearcă să o pună sub lupă sunt încă limitate. Studiile realizate până acum au evaluat modelele alimentare generale ale oamenilor din regiunile unde această practică este obișnuită, nu regula „80%" în sine. Totuși, dovezile disponibile sugerează că hara hachi bu poate reduce aportul caloric zilnic total. Acest mod de a mânca este asociat cu o creștere ponderală redusă pe termen lung și cu un indice de masă corporală (IMC) mai scăzut.
Totodată, însă, nu este vorba doar de cantitate, ci și de calitate. Practica hara hachi bu constă și în alegeri alimentare mai sănătoase, participanții optând pentru mai multe legume la mese și mai puține cereale atunci când urmează acest principiu.
Hara hachi bu împărtășește multe principii cu alimentația conștientă (mindful eating) și alimentația intuitivă (intuitive eaging), promovate în ultimii ani de medicina occidentală. Aceste abordări non-dietetice, bazate pe conștientizare, încurajează o conexiune mai puternică cu semnalele interne de foame și sațietate. Cercetările arată că ambele pot reduce mâncatul emoțional și pot îmbunătăți calitatea generală a dietei.
De exemplu, accentul pus pe conștientizare și alimentația intuitivă poate deschide calea pentru schimbări sănătoase pe termen lung, fără a apela la diete restrictive și dificil de respectat pe termen lung. Schimbările sustenabile sunt mult mai ușor de menținut. Acest lucru poate îmbunătăți starea de sănătate și poate preveni recâștigarea greutății, un risc frecvent în cazul celor care slăbesc prin diete tradiționale.
Există dovezi că aproximativ 70% dintre adulți și copii folosesc dispozitive digitale în timpul meselor. Acest comportament a fost asociat cu un aport caloric mai mare, un consum redus de fructe și legume și o incidență crescută a tulburărilor alimentare, inclusiv restricție, episoade de mâncat compulsiv și supraalimentare.
Această practică japoneză înseamnă de facto eliminarea treptată a acestui tip de obiceiuri. Cine o practică ajunge să mănânce mai puțin chiar fără să își propună explicit asta. Iar metabolismul începe să se schimbe și odată cu el și senzația de foame sau de sațietate.
Întreabă-te: „Chiar îmi este foame?" Și dacă da, ce fel de foame e - fizică, emoțională sau doar obișnuință? Dacă e foame fizică, evitarea mesei poate duce la creșterea poftei odată cu trecerea orelor și te poate face să mănânci prea mult mai târziu. Dacă însă e plictiseală, oboseală sau stres, ia o pauză pentru reflecție.
Elimină tv, telefon și alte gadgeturi și acordă mesei toată atenția. Distragerea atenției ne poate deconecta de semnalele de sațietate. Mâncatul ar trebui să fie o experiență senzorială. Răbdarea te ajută să simți când ești sătul. Pe o scară de la 1 la 10, dacă am considera foamea la poziția 1, iar la 10 senzația de a fi atât de plin încât să simți nevoia să te întinzi, atunci 80% sațietate înseamnă să te simți satisfăcut, nu supraîncărcat.
Conexiunea umană în jurul mesei este un element cheie al longevității. Asigură-te că mesele tale sunt bogate în vitamine, minerale, fibre și energie. Nu este nevoie ca stilul tău de a mânca să fie „perfect". Scopul hara hachi bu este conștientizarea corpului, nu vinovăția alimentară. Este important de subliniat că hara hachi bu nu este o abordare restrictivă. Promovează moderația și conexiunea cu propriul corp, nu pur și simplu faptul de a „mânca mai puțin".
Privit strict ca metodă de slăbit, riscă să ducă la restricție, dezechilibre și episoade de supraalimentare, adică exact opusul spiritului său intuitiv și echilibrat. Concentrarea doar pe a mânca mai puțin poate distrage atenția de la aspectele importante ale nutriției, precum calitatea alimentelor și aportul de nutrienți esențiali.
Deși adesea redusă la regula „mănâncă până la 80%", hara hachi bu reflectă un principiu mult mai amplu al moderației conștiente. În esență, este vorba despre a-ți asculta corpul, a onora foamea fără exces și a aprecia mâncarea ca pe un combustibil vital.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
O zonă tot mai slabă a câmpului magnetic al Pământului amenință funcționarea sateliților. Anomalia Atlanticului de Sud s-a extins considerabil
Oamenii de știința avertizeaza ca o zona slabita a campului magnetic al Pamantului, aflata deasupra Atlanticului de Sud, ...
-
Lumea formează „state digitale" bazate pe inteligență artificială - proiect avansat al companiilor Big Tech
În mai 2025, OpenAI a prezentat oficial OpenAI for Countries, o noua inițiativa globala menita sa sprijine guverne ...
-
Minoră de 13 ani, agresată sexual și tâlhărită în liftul unui bloc din București - Bărbatul a blocat ascensorul între etaje
O fata in varsta de 13 ani a fost agresata sexual și talharita in liftul blocului in care locuiește, situat in Sectorul ...
-
Comisia Europeană ia în considerare introducerea de taxe pentru alimentele procesate nesănătoase. Producătorii ar fi motivaţi să-şi facă produsele mai sănătoase
Comisia Europeana ia in considerare propunerea unei taxe pentru alimentele ultra-procesate cu continuturi ridicate de gr ...
-
Pensionarii speciali ar putea rămâne fără locuințe de serviciu. Cei din Justiție plătesc chirie de cel mult 200 de lei
Pensionarii speciali din ministerele Apararii, de Interne și Justiției risca sa ramana fara locuințe de serviciu pentru ...
-
Mâncarea de post duce la creșterea glicemiei, rezistenta la insulina și sindrom metabolic. Românii fac greseli alimentare care ii imbolnavesc in loc sa-i vindece!
În perioada postului, daca dorim sa ne mentinem o buna stare de sanatate, trebuie sa avem o alimentatie variata si ...
-
Warren Buffet, mișcare interesantă pe piața investițiilor: vinde acțiuni la Apple și mută capitalul spre o altă companie mare. Ce semnal transmite
Berkshire Hathaway a anuntat o participatie de 4,3 miliarde de dolari in Alphabet, compania-mama a Google, si a continua ...
-
Oamenii de știință sunt aproape de o descoperire cu adevărat revoluționară: semnale ce indică o posibilă a cincea forță a naturii
Într -un domeniu al fizicii atomice, unde precizia și predictibilitatea par a fi la ele acasa, oamenii de știința ...
-
Cine se presupune că va fi succesorul lui Tim Cook. Apple grăbește pregătirile pentru tranziţia conducerii companiei
Apple isi intensifica pregatirile pentru tranzitia conducerii companiei, pe masura ce compania se pregateste ca Tim Cook ...
-
Ucraina anunță că a lovit celebra cale ferată Trans-Siberiană a Rusiei, pe unde este aprovizionată Coreea de Nord cu muniție
Ucraina a anunțat ca a efectuat un atac asupra transportului feroviar militar al Rusiei, vizand celebra cale ferata Tran ...
-
Un om de știință a reușit să transforme imaginile mentale ale oamenilor în text prin folosirea unei tehnici de „subtitrare a gândurilor"
Un om de știința din Japonia a dezvoltat o tehnica care utilizeaza scanari cerebrale și inteligența artificiala pentru a ...
-
Se apropie ziua în care vom vorbi cu animalele noastre de companie. Cum descifrează știința limbajul necuvântătoarelor
Oamenii de știința sunt pe punctul de a descifra limbajul animalelor. Iata cum inteligența artificiala i-ar putea ajuta ...
-
Înaintarea în vârstă reduce riscul de cancer? Noi cercetări răstoarnă teoriile actuale
Un nou studiu deschide o perspectiva neasteptata asupra legaturii dintre imbatranire si cancer. Cercetatorii de la Unive ...
-
China devine centrul global al roboților umanoizi. Asiaticii produc cu o viteză incredibilă, depășind companiile americane din domeniu
Compania specializata in construcția de roboți umanoizi UBTech Robotics, cu sediul in Shenzhen, a livrat sute de astfel ...
-
"Regele asfaltului", o nouă condamnare. Pedeapsa lui Nelu Iordache ajunge la 18 ani de închisoare
Omul de afaceri Nelu Iordache a fost condamnat vineri de Tribunalul București intr-un nou dosar, in care este acuzat ca ...
-
Comisia Europeană a formulat o poziție în ce privește prescripția penală. Solicitare adresată Curții de Justiție a UE în privința instanțelor din România
Comisia Europeana cere Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) sa confirme, fara echivoc, ca instanțele din Romania ...
-
Virusul viu al gripei aviare rămâne în brânza făcută din lapte de la vaci infectate. Care este riscul pentru oameni
Oamenii de știința de la Universitatea Cornell au descoperit ca virusul viu H5N1 poate ramane infecțios in anumite branz ...
-
Pilot în transă halucinogenă: a încercat să oprească motoarele avionului crezând că este deja mort
În 2023, un pilot Alaska Airlines aflat in timpul liber a fost acuzat de 83 de capete de tentativa de omor dupa ce ...
-
O piramidă uitată de la Giza pare că dezvăluie ceva extrem de important. Primele analize arheologice au depășit orice așteptare
Piramida lui Menkaure, mai puțin celebra, a inceput sa-și dezvaluie secretele, scoțand la iveala doua cavitați misterioa ...
-
Papa Leon nu va mai face anunțul legat de data comună a Paștelui cu ortodocșii, așa cum ar fi vrut papa Francisc
Papa Leon al XIV-lea nu va mai face anunțul mult așteptat privind stabilirea unei date comune a Paștelui intre Biserica ...
-
Oamenii de știință au creat un ochi artificial cu o vedere mai bună decât cea a oamenilor
Domeniul roboticii moi creeaza roboți din materiale precum elastic, cauciuc siliconic sau geluri, cu scopul de a lucra i ...
-
Scandal fără precedent la CCR: judecători acuzați că au introdus pe ascuns paragrafe care schimbă sensul deciziei privind pensiile magistraților
Surse din interiorul Curții Constituționale descriu o disputa fara precedent legata de motivarea deciziei prin care lege ...
-
Trei antreprenori români cuceresc Silicon Valley cu o tehnologie care transformă camerele de supraveghere în asistenți inteligenți
Cand Alexandru Godoroja , Razvan Roman și Teodor Ioan Calin au ajuns in San Francisco, aveau un laptop și o idee indrazn ...
-
Austeritatea lui Bolojan gripează economia: PIB pe minus, inflație înapoi spre 10%, deficit tot mare
Potrivit estimarilor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS), produsul intern brut (PIB) a scazut cu ...
-
Vrăjeala "Securitații Energetice" - Importurile de electricitate ale României au explodat în 2025
Exportul de energie electrica al Romaniei, in primele noua luni, a fost de 10.520 milioane kWh, in crestere cu 28,9% (cu ...
-
De ce unele persoane dorm cu mâinile în poziția „T-Rex" si ce legatura exista cu bolile neuronale
Ați observat vreodata pe cineva dormind cu mainile stranse langa piept, aproape ca un mic dinozaur? Aceasta poziție nu e ...
-
3IATLAS - Semnale misterioase din spațiu. Obiect interstelar sau un mesaj de la extratereștri?
Astronomii au recepționat pentru prima data semnale radio de la obiectul interstelar 3I/ATLAS, care se apropie de Pamant ...
-
O teorie îndrăzneață susține că această tăietură descentrată în granitul acestei pietre egiptene antice dovedește că egiptenii dispuneau de o tehnologie pierdută
Jimmy Corsetti, un cercetator independent, susține ca taietura descentrata de pe un bloc mare de granit din Muzeul din C ...
-
Oamenii de știință spun că prezentul ar putea exista în multe viitoruri posibile - în același timp.
Un nou studiu cuantic a zguduit ințelegerea timpului insuși. Potrivit fizicienilor, momentul actual s-ar putea sa nu fie ...
-
Doi medici de la Spitalul Floreasca, săltați direct din trafic. Tot la Floreasca, un copil de 2 ani a murit fiind adus în stare gravă
Doua evenimente fara legatura intre ele s-au petrecut in ultimele doua zile și ii au in prim plan pe medicii de la unita ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu