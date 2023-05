Marele actor Florin Zamfirescu se gândește la moarte: "M-am plictisit de viața de pe Terra. Cred că mă duc!"

Florin Zamfirescu se numără printre cei mai mari actori din România. De o bună perioadă de timp, actorul a decis să se retragă de pe scena teatrului și să se bucure de liniște și de viața de pensionar.

Într-un interviu recent, Florin Zamfirescu a recunoscut că se confruntă cu mai multe probleme de sănătate și ia câte 20 de pastile pe zi. Deși duce o viață liniștită și se bucură de familia pe care o are și de realizările copiilor săi, marele actor a mărturisit că s-a plictisit de viața de pe Terra și simte că va veni momentul în care se va duce.

„În aparență stau foarte bine, cu soția doctoriță, care are grijă de mine. Iau cam multe pastile pe zi, dimineața și seara. Cam 20. Am cam toate afecțiunile. Întreabă-mă ce nu am. Nu mai fumez de vreo cinci ani. Dar culmea, visez și acum că fumez. E iarba naibii tutunul. Dar...cât o mai fii. Eu m-am plictisit pe Terra. Am fost aici, mă simt bine, mă bucur de succesele oamenilor. Dar eu gata, m-aș cam duce.

Uite că mă bucur, și am și timp liber. Am copiii foarte buni, Vlad e directorul Teatrului Bulandra. E regizor, are succese enorme, are sălile pline când joacă. S-a căsătorit acum, a doua oară. Ștefana e o minune. E actriță, e regizoare, e conferențiar la UNATC. Am fost la ea la clasă, mâine mă duc din nou, că are examen, să o văd. Am și o minune de nepoți, unul e pianist, altul pictor, altul e toboșar, cel mic e înnebunit de matematică.

Am satisfacții, dar m-am plictisit de viața pe pământ. De viața asta înspăimântătoare. Mă obsedează versul lui Nichita Stănescu - „Și eu numai pentru eatrăiesc, în viața fioroasă de sub ceresc". De ce o fi zis asta Nichita? „Viața fioroasă de sub ceresc"...", a spus Florin Zamfirescu, pentru cancan.ro

După ce s-a retras de pe scena teatrului, Florin Zamfirescu se bucură de viața de pensionar și are grijă de gospodărie. Mai mult decât atât, actorul a mărturisit că s-a apucat de scris și chiar a publicat deja două cărți, urmează cea dea treia.

"Am viața pe care mi-am dorit-o și pe care mi-am construit-o. Am o casă pe pământ, 1300 de metri de grădină în jur, gazon, grădină de zarzavat. Am căței, am și o broască țestoasă. Am o soție minunată, care-i medic. Iar acum am nevoie mare. Așa s-a întâmplat, nu am căutat eu un medic pentru că nu puteam. Și sunt mulțumit. Și ce să fac, scriu. Am publicat două cărți până acum, urmează celelalte două. Cartea de amintiri se numește „Am fost actor". Acum m-am retras și i-am lăsat pe cei tineri, am devenit un bun spectator. Merg la teatru, merg la filme, citesc. Mă simt și eu un bătrânel acolo. Dar nu pot să tac. Mai apar în emisiuni unde-mi dau cu părerea, ca urmare a spaimelor pe care le am.", a mai spus actorul pentru sursa menționată mai sus.

„Nu mi-am chivernisit totul. Am casa mea, nu am datorii. Pe mine nu m-a văzut prea multă lume prin cârciumi. Am mers în cârciumi în turneele din țară și din străinătate, pentru că trebuia să mănânc. Dar în București nu, pentru că puteam pune bani deoparte, ca să am la bătrânețe. Iar acum condiția mea de viață este foarte normală. Nu mă dă nimic afară din casă, nu am elicopter...Dar îmi ajunge ce am.", a mai spus marele actor