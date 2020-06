Ministrul Educatiei: se vor instala corturi in curtea scolilor, in cazul unui al doilea val al pandemiei

Ministrul Educatiei Monica Anisie a explicat, luni seara ca, daca temerile expertilor se adeveresc si din toamna ne vom confunta cu un nou val de COVID-19, elevii ar putea veni prin rotatie la scoala, un alt scenariu fiind acela in care, luand in calcul si experienta altor tari, orele de curs sa se desfasoare in containere sau in corturi amplasate in curtea scolilor.

"Sunt mai multe scenarii pe care le iau in calcul colegii din cadrul Ministerului Educatiei, printre care si acesta (n.r. - al venirii elevilor prin rotatie la scoala,in timp ce altii participa la lectii online), iar in aceasta perioada vom analiza si alte propuneri, dar ne vom uita si la modelele pe care le-au dezvoltat alte state europene, pentru ca si acolo s-au confruntat cu aceeasi situatie cu care ne confruntam si noi, adica lipsa aceasta a infrastructurii. Sa stiti ca sunt state in care au fost gasite solutii, in care au fost aduse in curtea scolii containere sau corturi, in asa fel incat sa se realizeze aceasta distantare fizica.Vom analiza si noi in cadrul ministerului si sa speram, totusi, ca de la toamna nu vom mai avea alta perioada de imbolnaviri", a declarat Monica Anisie.

Ea a explicat ca este vorba despre clasele suprapopulate la acest moment, neexistand conditii pentru respectarea regulilor de distantare impuse de Ministerul Sanatatii. "Stim cu totii ca intr-o clasa sunt 30 de elevi, poate chiar si mai multi, si asa cum prevede ordinul Ministrului Sanatatii, trebuie sa existe o distantare de 2 metri in fata, in spate, in lateral stanga, dreapta. Asta ar presupune ca, intr-o sala de curs, ar trebui sa intre maximum 10 elevi. De aceea spuneam ca Ministerul Educatiei se gandeste, impreuna cu autoritatile publice locale, sa gaseasca solutii pentru ca de la toamna - repet, numai daca va exista cel de-al doilea val, asa cum prevad specialistii - sa gasim solutia in asa fel incat sa nu ii expunem pe elevi in niciun fel. Deocamdata insa, asa cum se stie, am reluat cursurile de pregatire pentru elevii din clasele a VIII-a si a XII-a si ne pregatim pentru examenele nationale", a adaugat ministrul Educatiei.