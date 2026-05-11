Noi cetățeni români au depus jurământul la ASE București, într-o ceremonie dedicată Zilei Europei
Postat la: 08.05.2026 |
În Aula Magna a Academia de Studii Economice din București a avut loc una dintre cele mai importante ceremonii organizate de Autoritatea Națională pentru Cetățenie cu ocazia Zilei Europei. Evenimentul a marcat depunerea Jurământului de Credință față de România de către noi cetățeni români proveniți din state aflate pe mai multe continente, într-un context simbolic legat de identitatea europeană, valorile democratice și apartenența la spațiul comunitar.
Ceremonia a fost organizată în parteneriat între ANC și ASE București și a reunit reprezentanți ai Administrației Prezidențiale, ai Guvernului României, Parlamentului, Ministerului Justiției, Ministerului Afacerilor Externe, corpului diplomatic, mediului academic și societății civile.
Evenimentul a fost construit în jurul semnificației multiple a zilei de 9 Mai, dată cu puternică încărcătură istorică atât pentru România, cât și pentru Uniunea Europeană. Organizatorii au făcut referire la Declarația Schuman din anul 1950, considerată fundamentul construcției europene moderne, dar și la momente definitorii pentru istoria României: proclamarea independenței de stat în anul 1877 și victoria Coaliției Națiunilor Unite în cel de-Al Doilea Război Mondial.
Deschiderea oficială a fost realizată de Ana-Claudia Țapardel, care a subliniat că dobândirea cetățeniei române reprezintă și dobândirea statutului de cetățean european.
În intervenția sa, reprezentanta ANC a declarat că instituția reflectă în mod autentic motto-ul Uniunii Europene - „Unitate în diversitate", prin integrarea în societatea românească a unor cetățeni proveniți din spații culturale și geografice diferite.
Discursurile oficiale au pus accent pe dimensiunea administrativă și geopolitică a cetățeniei române. În ultimii ani, România a devenit una dintre principalele destinații europene pentru persoanele care solicită redobândirea sau acordarea cetățeniei, în special în contextul mobilității europene și al drepturilor asociate statutului de cetățean al Uniunii Europene.
Reprezentanții ANC au evidențiat faptul că instituția are un rol esențial în consolidarea identității europene și în promovarea valorilor democratice, într-un context regional în care migrația, securitatea și integrarea administrativă au devenit teme majore pentru statele membre ale Uniunii Europene.
Ceremonia organizată la ASE București a transmis inclusiv un mesaj instituțional privind modernizarea administrației publice și apropierea acesteia de mediul universitar și educațional.
În cadrul evenimentului a fost evidențiată colaborarea dintre ANC și mediul academic, considerată de organizatori un element important pentru dezvoltarea unei administrații moderne și eficiente.
Nicolae Istudor, rectorul ASE București, a participat la ceremonia oficială și a susținut importanța parteneriatului dintre universitate și instituțiile statului.
Potrivit organizatorilor, colaborarea dintre ANC și ASE include facilitarea stagiilor de practică pentru studenți și dezvoltarea unor programe educaționale dedicate administrației publice și afacerilor europene.
În ultimii ani, universitățile din România au început să fie implicate tot mai frecvent în proiecte de colaborare cu instituțiile publice, în special în domeniile administrației, politicilor europene și digitalizării serviciilor publice.
Imnul României și momentul solemn al depunerii jurământului
Ceremonia a debutat cu interpretarea Imnului Național al României de către soprana Daniela Cârstea, urmată de interpretarea Imnului Uniunii Europene de către Corul Liceului Internațional de Informatică din București.
Momentul central al evenimentului a fost reprezentat de depunerea Jurământului de Credință față de România de către noii cetățeni români.
Persoanele care au depus jurământul provin din state precum Republica Moldova, Statele Unite ale Americii, Suedia, Albania, Turcia, Israel, Germania, Olanda, Egipt, India, Polonia, Columbia și Canada.
Diversitatea statelor de proveniență a fost prezentată de organizatori drept o expresie directă a caracterului multicultural și european al societății românești contemporane.
Dobândirea cetățeniei române presupune automat accesul la drepturile garantate cetățenilor Uniunii Europene, inclusiv libertatea de circulație, dreptul de muncă și accesul la sistemele administrative și educaționale europene.
În acest context, ceremoniile organizate de ANC au depășit în ultimii ani dimensiunea strict administrativă și au devenit evenimente cu rol simbolic și diplomatic, în special în raport cu comunitățile românești din afara granițelor și cu persoanele care aleg să își construiască un viitor în România.
Prin organizarea evenimentului de la ASE București, Autoritatea Națională pentru Cetățenie a transmis un mesaj privind consolidarea valorilor europene, modernizarea administrației publice și susținerea unei societăți bazate pe diversitate culturală, respect reciproc și apartenență comună la spațiul european.
