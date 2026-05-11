Apophis va lovi centura noastră de sateliți de comunicații. Pe 13 aprilie 2029, un bloc de piatră de 40 de milioane de tone trece pe lângă Tera la cea mai mica distantă posibilă
Postat la: 08.05.2026 |
Va fi și vineri, și o dată de "13". Ghinionul întruchipat va fi un bloc de piatră de 40 de milioane de tone va lovi centura noastră de sateliți de comunicații. Asteroidul Apophis, cu un diametru cuprins între 340 și 375 de metri, se va apropia la mai puțin de 32.000 de kilometri de suprafața Pământului, vineri 13 aprilie 2029. Este de zece ori mai aproape decât Luna și mult sub altitudinea la care orbitează sateliții geostaționari - 36.000 de kilometri. Pentru două miliarde de oameni, în cea mai mare parte din Europa, Africa și părți din Asia, spectacolul va fi vizibil cu ochiul liber.
Un eveniment astronomic fără precedent
Nici telescop, nici aplicație: doar privirea în sus, pe un cer senin și întunecat. Evenimentul nu are precedent în istoria umanității. Astronomii estimează că un asteroid de această dimensiune trece atât de aproape de Pământ o dată la 5.000 până la 10.000 de ani. Pentru comparație, o eclipsă totală de Soare apare undeva pe glob la fiecare 18 luni, iar cometa Halley revine la fiecare 76 de ani.
Apophis oferă un spectacol care se repetă doar o singură dată într-o eră geologică. Cu o masă estimată între 40 și 50 de milioane de tone și o viteză de aproximativ 12 kilometri pe secundă, el este comparabil ca înălțime cu Turnul Eiffel.
De la scenariu de coliziune la laborator natural
Apophis se situează într-o cu totul altă categorie. Descoperit în 2004, asteroidul a purtat multă vreme o reputație amenințătoare. Primele calcule ale NASA estimau un risc de impact pentru 13 aprilie 2029 de o șansă la 37. O vineri 13 cu o probabilitate reală de coliziune: astronomia părea să copieze scenariile de film. Observațiile radar din martie 2021 au rafinat orbita, iar Jet Propulsion Laboratory a anunțat că Apophis nu prezintă niciun pericol de impact în următorii 100 de ani.
Fiorul a rămas doar spectaculos. În acea zi, asteroidul va trece la numai 31.600 de kilometri deasupra planetei. Apophis va zbura între aceste două centuri, traversând perimetrul infrastructurii noastre spațiale comerciale. Atracția gravitațională a Pământului va distorsiona ușor corpul asteroidului, influențându-i rotația și declanșând probabil mici avalanșe de resturi. Pământul va acționa ca un laborator natural, comprimând și întinzând o piatră de 40 de milioane de tone.
Misiunea RAMSES
Agenția Spațială Europeană nu vrea să rateze această întâlnire. Pe 10 februarie 2026, ESA a semnat un contract cu OHB Italia pentru misiunea RAMSES - Rapid Apophis Mission for Space Safety. Valoarea contractului: 81,2 milioane de euro. Sonda va fi lansată în aprilie 2028 de pe o rachetă japoneză H3. Zece luni de zbor până la Apophis, iar faza de apropiere va începe în februarie 2029, cu două luni înainte de punctul cel mai apropiat de Pământ, scrie curiozitate.ro.
La bord, RAMSES va transporta doi mici sateliți CubeSat: Farinella și Don Quijote. Don Quijote va ateriza la suprafață, capturând imagini de înaltă rezoluție. O aterizare pe un asteroid care zboară deasupra Pământului. Apărarea planetară a părăsit de mult domeniul science fictionului.
O lecție vitală pentru viitorul Terrei
Analizând modul în care se transformă Apophis sub forțele externe, oamenii de știință vor afla detalii vitale despre compoziția, structura internă, coeziunea, masa, densitatea și porozitatea sa. Acestea sunt exact datele de care ai nevoie pentru a decide cum să deviezi un asteroid periculos care se îndreaptă spre Pământ. Deși Apophis nu mai este o amenințare, misiunea servește ca un exercițiu la scară reală pentru viitoarele obiecte cerești potențial ostile.
Trei ani ne despart de această întâlnire. În mai 2026, calendarul pare apropiat. Apophis, după trecerea din 2029, își va schimba definitiv clasificarea orbitală. Nu va mai fi același asteroid. Iar vineri, 13 aprilie 2029, pentru prima dată în milenii, o stâncă de 40 de milioane de tone va traversa vecinătatea noastră imediată.
