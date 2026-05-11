O presupusă scrisoare de adio a lui Jeffrey Epstein a fost făcută publică de un judecător federal. Este vorba despre o altă tentativă de sinucidere a prădătorului sexual

Un judecător federal a făcut publică miercuri o presupusă scrisoare de adio a lui Jeffrey Epstein, care ar fi vizat o primă tentativă nereușită de sinucidere în inchisoare. Infractorul sexual condamnat a fost găsit mort în celula sa din închisoarea din New York în 2019, în timp ce aștepta procesul pentru acuzații de trafic sexual, informeaza Axios.

Influencerii online au promovat teorii conspiraționiste despre moartea lui Epstein după ce aceasta a fost declarată sinucidere, dar Departamentul de Justiție și FBI - condus acum de unul dintre acești influenceri, Kash Patel - au concluzionat în iulie anul trecut că acesta a murit, de fapt, prin sinucidere. Judecătorul Kenneth Karas a publicat biletul neverificat și nedatat în dosarul instanței, în legătură cu un caz referitor la fostul coleg de celulă al lui Epstein, Nicholas Tartaglione, care a declarat pentru New York Times că l-a găsit.

Textul scrisorii:

„M-au investigat timp deluni de zile - Nu au găsit NIMIC!!!Așa că au reînviat acuzații vechi de 15 ani.Nu este nicio plăcere să poți să-ți alegimomentul în care să-ți iei rămas bun.Ce vreți să fac - Să leșin din nou!!NU E DISTRACTIV - NU MERITĂ!!"