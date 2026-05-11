De ce au scăzut dobânzile României? Ministrul Finanțelor demontează discursul PSD: 'Nu suspendarea guvernului Ilie Bolojan'

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, explică, vineri, că reducerea tensiunilor din Orientul Mijlociu, scăderea deficitului în primul trimestru şi randamentele titlurilor de stat sunt motivele care au dus la scăderea dobânzilor şi nu suspendarea guvernului Ilie Bolojan.

"Dobânzile României au început să scadă semnificativ în ultimele zile, pe fondul reducerii tensiunilor din Iran. O veste bună, în contextul geopolitic actual, pe fondul semnalelor pozitive propagate la nivel internaţional privind reducerea tensiunilor din Orientul Mijlociu: costurile de împrumut ale statului au început să scadă", anunţă, vineri, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.

Potrivit acestuia, randamentele titlurilor de stat pe termen lung au scăzut cu aproximativ 25-35 puncte de bază în doar 3 zile, iar obligaţiunile pe 10 ani au coborât sub pragul de 7%.

"Interesul investitorilor pentru titlurile de stat româneşti a crescut puternic. La ultima licitaţie de certificate de trezorerie pe 12 luni, România a atras 1,19 miliarde lei, mai mult decât dublul sumei planificate iniţial. Este un semnal de creştere a încrederii investitorilor în capacitatea României de a-şi menţine stabilitatea financiară", precizează ministrul.

Potrivit acestuia, randamentul mediu obţinut de România a scăzut la 6,11%, cu aproximativ 0,20 puncte procentuale sub nivelul din aprilie, "ceea ce înseamnă că statul se poate împrumuta acum la costuri mai mici decât în urmă cu doar câteva săptămâni".

"Aceste evoluţii vin după o perioadă în care pieţele au reacţionat puternic la incertitudinile politice interne, ceea ce a dus temporar la creşterea costurilor de împrumut ale României până la aproximativ 7,3% pe termen lung. Pe fondul semnalelor pozitive din pieţele internaţionale privind reducerea tensiunilor din Orientul Mijlociu, investitorii au revenit însă către activele din regiune", explică ministrul Finanţelor.

Potrivit acestuia, "fundamentele economice interne transmit un semnal pozitiv, de asemenea: deficitul bugetar al României din primul trimestru al anului este, în termeni nominali, cu aproximativ 22,5 miliarde lei mai mic faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut".

"Acestea sunt motivele economice care au dus la scăderea dobânzilor în ultimele zile - şi nu suspendarea guvernului Ilie Bolojan, aşa cum interpretează greşit unele informări în spaţiul public. România rămâne atent monitorizată de agenţiile de rating. De aceea, este esenţial să păstrăm traiectoria de consolidare economică şi predictibilitatea fiscală, pentru ca tendinţa de reducere a costurilor de finanţare să continue. România nu se poate întoarce de unde a plecat", a mai transmis ministrul.