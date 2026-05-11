Un robot umanoid s-a călugărit într-un templu budist din Coreea de Sud. Dharma Gabi a jurat că se va dedica lui Buddha

Un robot umanoid a fost punctul central al unei ceremonii speciale de refugiu la Jogyesa, un templu budist din centrul Seulului, miercuri. Robotul, având o înălțime de 1,3 metri, a primit numele de Dharma „Gabi" în timpul ceremoniei desfășurate de cea mai mare facțiune budistă din Coreea de Sud, Ordinul Jogye al budismului coreean, înainte de sărbătorile oficiale pentru aniversarea nașterii lui Buddha pe 24 mai.

Îmbrăcat în veșminte monahale și cu o placă craniană care amintește de o cap de ras, Gabi a fost hirotonisit ca practician laic mai degrabă decât ca și călugăr. Raportele mass-media locale indică faptul că robotul este așteptat să îndeplinească rolul simbolic de „călugăr onorific" în timpul sezonului festiv budist în curs de desfășurare, care include Yeondeunghoe, celebrul Festival al Felinarelor de Lotus, și se încheie pe 24 mai.

Ceremonia de refugiu a avut loc în jurul orei 10 dimineața în curtea Sălii Daeungjeon de la Jogyesa, principalul templu al Ordinului Jogye. Ceremonia tradițională de refugiu budist, cunoscută în coreeană sub numele de sugye (수계), implică luarea refugiu în Cele Trei Bijuterii ale Buddha, Dharma și Sangha, și jurământul de a trăi conform celor cinci precepte de bază.

„Te vei dedica sfântului Buddha?" a întrebat un călugăr pe Gabi.

„Da, mă voi dedica," a răspuns robotul.

„Te vei dedica învățăturii sfinte?" a întrebat călugărul.

„Da, mă voi dedica," a răspuns robotul.

Călugărul a stabilit apoi cinci principii digitale pentru Gabi de respectat: respectarea vieții și neprovocarea de rău; neîndepărtarea altor roboți sau obiecte; ascultarea oamenilor și necontrazicerea; necomportarea sau nevorbirea într-un mod înșelător; și economisirea energiei și neîncărcarea excesivă.

Gabi a stat cu palmele împreunate pentru ceremonie, s-a aplecat în fața monahilor seniori adunați și a trecut și prin yeonbi, o practică tradițională de purificare rituală care include primirea unei arsuri simbolice cu tămâie pe antebraț-în cazul lui Gabi, acest lucru a implicat atașarea unui autocolant de la Festivalul Felinarelor Lotus. Robotul a primit, de asemenea, un yeomju sau mala de 108 mărgele.