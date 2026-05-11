Și pentru că vinovatul trebuia să poarte un nume, i s-a spus: Nicușor Dan

A plecat la Erevan năuc, la reuniunile Comunității Politice Europene și s-a întors buimac. A căutat cu privirea goală și cu ochii adânciți în cap un punct de reper, o cârjă de care să se sprijine în neant, și a dat de Albert de Monaco, punct fix în univers, prințul ruletei monegasce, ombilicul cartoforilor.

S-a mai ciocnit accidental de vicepreședintele Turciei și s-a împiedicat de președinta Macedoniei. În acest timp, fără niciun efort, Maia Sandu s-a conversat pe îndelete cu: Mark Rutte – secretarul general al NATO; Giorgia Meloni – premierul Italiei; Keir Starmer – premierul Marii Britanii; Pedro Sanchez – premierul Spaniei; Donald Tusk – premierul Poloniei.

A mai avut bilaterale cu Bart De Wever - premierul Belgiei; Andrej Babiš - premierul Cehiei; Nikos Christodoulides - președintele Ciprului; Guy Parmelin - președintele Confederației Helvete; Petteri Orpo - premierul Finlandei; Micheál Martin - premierul Irlandei și cu Luc Frieden - premierul Luxemburgului.

Nicușor Dan nu pare să realizeze că a generat uriașa criză politică în care se zbate neputincioasă România. Paleoliberalul Valeriu Stoica îi dă diagnosticul: președintele a greșit calculele, crezând că dacă scapă de Bolojan o să refacă coaliția. Stoica este convins că pesediștii nu s-ar fi lansat în aventura suspendării lui Bolojan fără o consultare prealabilă cu președintele.

Paleodemocratul și vechiul liberal Radu Berceanu crede la fel că președintele este principalul vinovat pentru înlăturarea lui Ilie Bolojan. Nicușor Dan are nevoie de consiliere psihologică. Ca și o parte din membrii aparatului prezidențial, în frunte cu Marius Lazurcă. Președintele face terapie de grup, internat în rezerva sa de lux de la Cotroceni, pierdut printre 19 milioane de subiecți.

Calculele matematice pe care le face în politică Nicușor Dan nu sunt suficiente pentru a găsi formula pro-europeană a viitoarei guvernări. CT Popescu a testat gândirea de matematician a președintelui, când i-a dat de rezolvat ”Problemea 6” de la Olimpiada Internațională de Matematică din 1988. Prestația lui Nicușor Dan a fost incompletă și lipsită de rigoarea unui matematician.

Cornel Ivanciuc