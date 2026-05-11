Oficialii guvernamentali americani au cerut pastorilor să pregătească bisericile pentru întâlnirea cu ființele interdimensionale ale fenomenului OZN

Perry Stone, un evanghelist penticostal proeminent din Tennessee și fondator al Perry Stone Ministries, a afirmat că un grup de pastori a fost recent informat de oficialii americani pentru a-și pregăti congregațiile pentru dezvăluirea fenomenului OZN și a extratereștrilor, văzuți ca entitați interdimensionale.

„Nu voi intra în detalii, dar un număr mare de pastori au fost invitați să meargă într-un anumit stat pentru a asculta niște oameni din guvernul Statelor Unite și alții care le-au împărtășit o îngrijorare pe care o aveau", a spus Stone, care nu și-a identificat sursa în videoclipul său de pe YouTube din 27 aprilie, dar a susținut că persoana respectivă are „o biserică mare." Stone susține că pastorii sunt avertizați să își pregătească congregațiile pentru informații despre OZN-uri și extratereștri care urmează să fie dezvăluite în curând.

Stone, al cărui canal de YouTube are aproximativ 925.000 de abonați, a spus că că unii dintre cei prezenți la întâlnire "ne spuneau nouă, ca pastori: 'Trebuie să vă pregătiți oamenii și trebuie să fiți gata să le răspundeți pentru ceea ce urmează să auziți că va fi dezvăluit.' Și unele dintre acestea au legătură cu nave care au fost descoperite și care nu fac parte, se presupune, din planeta noastră, iar materialele din care sunt făcute nu fac parte din planeta noastră. Creaturi foarte ciudate, asemănătoare reptilelor și alte lucruri care par aproape desprinse dintr-un film science-fiction sau dintr-o carte de H.G. Wells.", a adăugat el.

Stone a continuat să plaseze fenomenul extraterestru în cadrul escatologiei sale premileniale dispensationaliste, care include credința într-o răpire pre-tribulațională, un Anticrist islamic și un al treilea templu evreiesc purificat de vițele roșii. Stone a susținut că oficialii din presupusa întâlnire i-au avertizat pe pastori că divulgarea existenței OZN-urilor și a extratereștrilor va determina unii creștini să își pună la îndoială credința și pe unii necredincioși să caute pastori pentru o explicație.

Stone a speculat că „fabricările guvernamentale" privind o invazie extraterestră vor fi folosite în cele din urmă pentru a explica răpirea (rapture), atribuind teoria fiului său, Jonathan, care anul trecut a postat pe Twitter despre fostul președinte Barack Obama fiind „o inteligență artificială umanoidă avansată" care a folosit întrebările legate de locul său de naștere pentru a ascunde că „nu a existat niciodată un certificat de naștere". Perry Stone a spus că posibilitatea ca guvernul să dea vina pe răpire pentru o invazie extraterestră este „foarte posibilă" în lumina evenimentelor care au avut loc în ultimul an.

„Așadar, iată ce se va întâmpla: veți auzi mai multe despre asta în viitor. Guvernul va începe să publice aceste documente, informații, posibil și câteva clipuri video," a spus el, continuând să prezică că astfel de revelații vor duce la apostazie în conformitate cu 2 Tesaloniceni 2:3. „Cu toate acestea, va determina alte persoane să se întrebe, ce se întâmplă?" Despre ce este vorba? Sunt acestea demoni? Este aceasta o manifestare a îngerilor căzuți care au coborât la fiicele oamenilor în vremea lui Noe? Și se repetă într-o altă formă fără crearea Anakim, Rephaim și toate acele lucruri? Stone, care a spus că predă despre astfel de subiecte de decenii, a remarcat că astfel de teme au devenit între timp curente și a spus că se simte mai bine "că nu mai sunt considerat nebun."

Stone și-a încheiat videoclipul de pe YouTube îndemnându-și spectatorii să „aprecieze" videoclipul său și a recomandat Biblia de referință comentată a regretatului ministru penticostal Finis Jennings Dake, care a încercat să împace aparenta antichitate a Pământului cu Geneza, sugerând că a existat o lume preadamică condusă de Lucifer înainte de creația lui Adam. Învățăturile lui Dake, care s-a confruntat cu acuzații de erezie, au influențat numeroși lideri penticostali și carismatici, inclusiv pe Jimmy Swaggart, Benny Hinn, Joyce Meyer și alții.

OZN-urile, extratereștrii, interdimensionalii și fenomenele oculte conexe au apărut tot mai frecvent ca subiecte de discuție pe podcasturi influente și printre oficiali de seamă în ultimele luni. Luna trecută, fostul reprezentant Matt Gaetz, R-Fla., a susținut că un oficial al Armatei SUA l-a informat în timpul mandatului său în Congres despre presupusele „programe de reproducere" de hibrizi umani-extraterestri care au loc cu oameni răpiți și presupuse ființe extraterestre capturate din OZN-uri prăbușite.

Ca răspuns la afirmația lui Gaetz, reprezentantul Tim Burchett, R-Tenn., a lăsat să se înțeleagă că fostul său coleg spunea adevărul și a declarat că își pierde răbdarea cu privire la secretomania persistentă în jurul subiectului. Burchett, care face parte din Subcomitetul de Supraveghere al Camerei Reprezentanților din SUA, care a investigat fenomenele OZN, a afirmat că a fost informat despre o problemă anume care ar „aprinde Pământul [de furie]" dacă ar fi făcută publică.

În februarie, președintele Donald Trump a cerut Pentagonului și altor agenții guvernamentale să declassifice informațiile legate de OZN-uri din cauza „interesului uriaș" al publicului. Săptămâna trecută, a declarat că Pentagonul este pe cale să publice în curând unele dosare „foarte interesante" pe această temă.