În prezent, se vorbește mult despre Palantir pe internet. La origine, un „palantir", numit și „piatră a viziunii" sau „piatră clarvăzătoare" este un obiect legendar gândit de scriitorul și profesorul englez John Tolkien, autorul cărții „Stăpânul inelelor". Este o felie de cristal care permite să călătorești în timp și spațiu și să prezici viitorul.

Palantir figurează „printre cele mai secrete și cele mai puțin studiate companii de supraveghere din lume". (...) analiștii, presa de investigație și ONG-uri precum Amnesty International și Privacy International, îl citează pe Palantir ca fiind grupul cel mai controversat din lume în ceea ce privește utilizarea, secretă sau opacă, adesea fără consimțământ informat sau explicit al IA, cu grave neglijențe în respectarea obligației de diligență rezonabilă și a drepturilor omului de către guverne, oficine, companii sau alte entități care lucrează la implementarea sau consolidarea, în lume, a unei societăți de supraveghere, mult dincolo de obiectivele declarate de combatere a terorismului, fraudei sau altor infracțiuni majore; adesea în detrimentul protecției vieții private a milioane de cetățeni. În 2025/2026, Palantir a fost folosit în special de controversata poliție de imigrație americană ICE și de administrația Trump.

În 2025, Palantir Technologies este clasată pe locul 70 la nivel mondial pentru producția de armament. La începutul secolului XXI, software-urile sale (Palantir Gotham, Skykit, Maven Smart System etc.) sunt vârful de lance al IA în conflictele politico-militare, informații și supraveghere. Palantir a fost fondată în 2003 de Alex Karp și Peter Thiel, spectatori-rejetoni ai „Stăpânului Inelelor". Finanțarea sa inițială este operată de In-Q-Tel, o ramură de capital-risc a CIA. Astăzi, Palantir este evaluată la 200 de miliarde de dolari (cotație 2020). Peter Thiel se consideră libertarian și straussian. Totul pare coerent.

Parcursul lui Alex Karp nu este cel al unui șoim clasic de dreapta. Obține un Doctorat în teoria socială neoclasică la Universitatea Johann Wolfgang von Goethe din Frankfurt pe Main, leagănul istoric al Școlii de la Frankfurt și al Teoriei Critice (Theodor Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse, Jürgen Habermas...). Este vorba despre focarul intelectual al continuării criticii marxiste a capitalismului occidental în secolul XX, care trebuie să întruchipeze spiritul modernității (Iluminismul și Rațiunea). Teoria Critică este un curent intelectual derivat din marxismul Germaniei anilor 1930.

Karp este un democrat cu opinii politice progresiste, a susținut recent-o pe foarte strălucitoarea Kamala Harris, este pro-Israel și se declară socialist cu tendințe neo-marxiste. Să notăm imediat că Karp pare să folosească „formarea sa marxistă" pentru a încerca să o depășească, adaptând-o și perfecționând-o pentru a acoperi umanitatea. Astfel, așa cum afirma Lenin (1870-1924) care a dezvoltat gândirea marxistă, stadiul suprem al capitalismului este imperialismul, deci dictatura. Aceasta se caracterizează prin dominația monopolurilor, fuziunea capitalului bancar și industrial (capital financiar), exportul de capitaluri mai degrabă decât de mărfuri și împărțirea lumii între trusturi internaționale și puteri capitaliste.

Se pare că am ajuns la acest „stadiu final" al capitalismului. Unii, ca Karp, consideră o continuare „logică" mai degrabă decât o ruptură. Karp va încerca de acum înainte să pună mâna pe toți acești factori pentru a conduce mișcarea după bunul său plac și după cel al stăpânilor săi, concentrându-se pe avansul și monopolul tehnologiei și al „inteligenței" artificiale. Unii marxisti analizează foarte bine fascismul ca o strategie de clasă, o formă de dictatură la care burghezia recurge în vremuri de criză pentru a garanta interesele marelui capital.

Și dacă am relansa dictatura revoluționară a proletariatului nu mai în favoarea marelui capital burghez, ci a marelui capital tehnologic dictatorial într-o societate bine avansată spre neantul wokismului (în sensul unei societăți bestiale în care omul se poate elibera de rațiune în favoarea instinctului, în special datorită IA). Bineînțeles, anumite voci se fac auzite chiar aici, în Occident, ca reacție la acest „proiect totalitar". „Doamne, cum este posibil așa ceva?" Ce groază! Vraies fascism!». Unii par să fie scandalizați.

De fiecare dată, critica provenită de la acești oameni occidentali este fadă, perfidă, falsă, ipocrită și nu abordează problemele reale. Conștiința este absentă. Nicio argumentare reală împotriva acestui mișcări nu este avansată. Și de ce? Această poziționare a lui Karp este poziționarea profundă și adesea inconștientă a Occidentului în general, în sensul lumii antice, care își continuă cu orice preț avansul spre afirmarea puterii sale asupra lumii, asupra barbarilor, asupra Celorlalți de 2500 de ani.

Proiectul lui Karp se încadrează perfect în liniile și avansurile supremacismului antropologic occidental. Nu mai este o rasă superioară care va face sclavi celelalte rase umane, ci inteligența artificială. Nu mai suntem direct responsabili! Nu mai este vina noastră! E IA! Cu toate acestea, așa cum ne atrage atenția Dmitri Kisselev în videoclip, arma posibil nucleară va putea întotdeauna să pună capăt acestei inteligențe artificiale dictatoriale, inumane, doar mecanice, indiferent de locul în care se află creatorii, promotorii și centrele de decizie.

Inteligența omului umil ar putea în cele din urmă să învingă inteligența artificială opțională a omului-Dumnezeu mecanic care construiește mereu și mereu Turnul Babel cărămidă după cărămidă, conștiincios, pentru a fi mai puternic decât Dumnezeu. Iată cum arată astăzi fascismul, acest corporatism criminal tipic euro-american care îi susținea pe naziști în timpul celui de-al Doilea Război Mondial până în 1944 împotriva Rusiei sovietice și care susține astăzi regimul prefabricat al ukropitecilor din Kiev tot împotriva Rusiei.