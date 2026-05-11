Schizofrenia de la Palantir și techno-fascismul lui Peter Thiel și Alex Karp
Postat la: 08.05.2026 |
În prezent, se vorbește mult despre Palantir pe internet. La origine, un „palantir", numit și „piatră a viziunii" sau „piatră clarvăzătoare" este un obiect legendar gândit de scriitorul și profesorul englez John Tolkien, autorul cărții „Stăpânul inelelor". Este o felie de cristal care permite să călătorești în timp și spațiu și să prezici viitorul.
Palantir figurează „printre cele mai secrete și cele mai puțin studiate companii de supraveghere din lume". (...) analiștii, presa de investigație și ONG-uri precum Amnesty International și Privacy International, îl citează pe Palantir ca fiind grupul cel mai controversat din lume în ceea ce privește utilizarea, secretă sau opacă, adesea fără consimțământ informat sau explicit al IA, cu grave neglijențe în respectarea obligației de diligență rezonabilă și a drepturilor omului de către guverne, oficine, companii sau alte entități care lucrează la implementarea sau consolidarea, în lume, a unei societăți de supraveghere, mult dincolo de obiectivele declarate de combatere a terorismului, fraudei sau altor infracțiuni majore; adesea în detrimentul protecției vieții private a milioane de cetățeni. În 2025/2026, Palantir a fost folosit în special de controversata poliție de imigrație americană ICE și de administrația Trump.
În 2025, Palantir Technologies este clasată pe locul 70 la nivel mondial pentru producția de armament. La începutul secolului XXI, software-urile sale (Palantir Gotham, Skykit, Maven Smart System etc.) sunt vârful de lance al IA în conflictele politico-militare, informații și supraveghere. Palantir a fost fondată în 2003 de Alex Karp și Peter Thiel, spectatori-rejetoni ai „Stăpânului Inelelor". Finanțarea sa inițială este operată de In-Q-Tel, o ramură de capital-risc a CIA. Astăzi, Palantir este evaluată la 200 de miliarde de dolari (cotație 2020). Peter Thiel se consideră libertarian și straussian. Totul pare coerent.
Parcursul lui Alex Karp nu este cel al unui șoim clasic de dreapta. Obține un Doctorat în teoria socială neoclasică la Universitatea Johann Wolfgang von Goethe din Frankfurt pe Main, leagănul istoric al Școlii de la Frankfurt și al Teoriei Critice (Theodor Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse, Jürgen Habermas...). Este vorba despre focarul intelectual al continuării criticii marxiste a capitalismului occidental în secolul XX, care trebuie să întruchipeze spiritul modernității (Iluminismul și Rațiunea). Teoria Critică este un curent intelectual derivat din marxismul Germaniei anilor 1930.
Karp este un democrat cu opinii politice progresiste, a susținut recent-o pe foarte strălucitoarea Kamala Harris, este pro-Israel și se declară socialist cu tendințe neo-marxiste. Să notăm imediat că Karp pare să folosească „formarea sa marxistă" pentru a încerca să o depășească, adaptând-o și perfecționând-o pentru a acoperi umanitatea. Astfel, așa cum afirma Lenin (1870-1924) care a dezvoltat gândirea marxistă, stadiul suprem al capitalismului este imperialismul, deci dictatura. Aceasta se caracterizează prin dominația monopolurilor, fuziunea capitalului bancar și industrial (capital financiar), exportul de capitaluri mai degrabă decât de mărfuri și împărțirea lumii între trusturi internaționale și puteri capitaliste.
Se pare că am ajuns la acest „stadiu final" al capitalismului. Unii, ca Karp, consideră o continuare „logică" mai degrabă decât o ruptură. Karp va încerca de acum înainte să pună mâna pe toți acești factori pentru a conduce mișcarea după bunul său plac și după cel al stăpânilor săi, concentrându-se pe avansul și monopolul tehnologiei și al „inteligenței" artificiale. Unii marxisti analizează foarte bine fascismul ca o strategie de clasă, o formă de dictatură la care burghezia recurge în vremuri de criză pentru a garanta interesele marelui capital.
Și dacă am relansa dictatura revoluționară a proletariatului nu mai în favoarea marelui capital burghez, ci a marelui capital tehnologic dictatorial într-o societate bine avansată spre neantul wokismului (în sensul unei societăți bestiale în care omul se poate elibera de rațiune în favoarea instinctului, în special datorită IA). Bineînțeles, anumite voci se fac auzite chiar aici, în Occident, ca reacție la acest „proiect totalitar". „Doamne, cum este posibil așa ceva?" Ce groază! Vraies fascism!». Unii par să fie scandalizați.
De fiecare dată, critica provenită de la acești oameni occidentali este fadă, perfidă, falsă, ipocrită și nu abordează problemele reale. Conștiința este absentă. Nicio argumentare reală împotriva acestui mișcări nu este avansată. Și de ce? Această poziționare a lui Karp este poziționarea profundă și adesea inconștientă a Occidentului în general, în sensul lumii antice, care își continuă cu orice preț avansul spre afirmarea puterii sale asupra lumii, asupra barbarilor, asupra Celorlalți de 2500 de ani.
Proiectul lui Karp se încadrează perfect în liniile și avansurile supremacismului antropologic occidental. Nu mai este o rasă superioară care va face sclavi celelalte rase umane, ci inteligența artificială. Nu mai suntem direct responsabili! Nu mai este vina noastră! E IA! Cu toate acestea, așa cum ne atrage atenția Dmitri Kisselev în videoclip, arma posibil nucleară va putea întotdeauna să pună capăt acestei inteligențe artificiale dictatoriale, inumane, doar mecanice, indiferent de locul în care se află creatorii, promotorii și centrele de decizie.
Inteligența omului umil ar putea în cele din urmă să învingă inteligența artificială opțională a omului-Dumnezeu mecanic care construiește mereu și mereu Turnul Babel cărămidă după cărămidă, conștiincios, pentru a fi mai puternic decât Dumnezeu. Iată cum arată astăzi fascismul, acest corporatism criminal tipic euro-american care îi susținea pe naziști în timpul celui de-al Doilea Război Mondial până în 1944 împotriva Rusiei sovietice și care susține astăzi regimul prefabricat al ukropitecilor din Kiev tot împotriva Rusiei.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Cele mai comune mituri despre IFN-uri și adevărul din spatele lor
IFN-urile pot fi o soluție pentru persoanele care au nevoie de bani rapid, insa in jurul lor exista multe idei greșite. ...
-
Vitaminele esențiale pentru sistemul imunitar și cum să le obții rapid
Sistemul tau imunitar este pus la incercare zilnic, iar modul in care ii asiguri aportul de vitamine, minerale și alte s ...
-
Seful OMS cere implementarea Tratatului International privind Pandemiile sub amenintarea hantavirusului
Directorul OMS, Tedros Ghebreyesus, tocmai a declarat ca fiecare țara din lume este acum așteptata sa se supuna Regulame ...
-
„Sigur și Gustos" sau prea apropiat? Târgul producătorilor autohtoni care ridică întrebări despre rolul ANSVSA
Targul producatorilor autohtoni „Sigur și Gustos", organizat de Primaria Sectorului 1 in parteneriat cu Autoritate ...
-
Dosarele OZN aprind dezbateri religioase: un obiect „în opt colțuri" dezvoltă teoria îngerilor
Un videoclip inclus in primul val de documente despre fenomene aeriene neidentificate (OZN), publicate vineri, 8 mai, in ...
-
Tot mai mulți americani consideră că tentativele de asasinat asupra lui Donald Trump au fost înscenate
Un numar semnificativ de cetațeni americani pun sub semnul intrebarii veridicitatea atacurilor care l-au vizat pe Donald ...
-
O companie din Olanda este singura din lume care poate produce cipuri indispensabile pentru AI. Cum au reușit să țină departe concurența din China
O companie din Olanda este singura din lume care poate produce cipuri indispensabile pentru AI. Cum au reușit sa țina de ...
-
Cum s-a infectat pacientul zero al focarului de hantavirus de pe nava de croazieră olandeză
Pacientul zero al focarului de hantavirus izbucnit la bordul navei MV Hondius este cel mai probabil ornitologul olandez. ...
-
Cum umfla prețurile Marian Vanghelie. Fostul primar a fost trimis în judecată într-un nou dosar - „Economat 2" - Prejudiciul: 120 milioane lei
Marian Vanghelie a fost trimis in judecata de procurorii DNA intr-un nou dosar de corupție care vizeaza achiziții public ...
-
Doi polițiști din București au primit mită pentru a lăsa o femeie să intre în arest să întrețină relații sexuale cu un deținut
Doi agenți de poliție din București sunt acuzați de luare de mita dupa ce ar fi primit bani pentru a permite unei femei ...
-
Iranul a dat răspuns SUA. Pretențiile Teheranului l-au făcut pe Trump să exclame: "Total inacceptabil" - Războiul continuă!
Iranul a transmis raspunsul sau la ultima propunere de pace a SUA, insa președintele american Donald Trump a respins-o i ...
-
Manevre ciudate în spațiu: Sateliți rusești s-au apropiat la doar trei metri unul de altul într-o operațiune considerată de americani ca fiind misterioasă
Doi sateliți rusești au atras atenția experților americani dupa ce au executat pe orbita o serie de manevre neobișnuite, ...
-
România, prinsă în capcana propriei energii verzi: o vinde ieftin ziua, o reimportă de șapte ori mai scump seara
Romania risca sa piarda avantajul energetic regional nu pentru ca produce prea puțina energie, ci pentru ca nu are sufic ...
-
Virusul care a speriat întreaga lume este destul de comun la granița României: Sute de cazuri în fiecare an
Ucraina inregistreaza anual zeci de cazuri de infectie cu hantavirus, virusul fiind transmis de la rozatoare la oameni. ...
-
Adevărul despre apa de la robinet din Europa: unde este cea mai sigură și cum stă România în clasament
Puritatea apei variaza de la o țara la alta in Europa. Belgia, Germania, Luxemburg și Republica Ceha avand unele dintre ...
-
Un supraviețuitor al hantavirusului spune că boala e "Iadul pe pământ și are simptome asemănătoare Covid-ului"
Lorne Warburton nu auzise niciodata de hantavirus pana acum trei ani, cand a fost dus la spital și conectat la aparate d ...
-
Focarul de hantavirus: OMS anunță că toți pasagerii și membrii echipajului navei de croazieră sunt contacte cu risc ridicat
Toate persoanele aflate la bordul navei de croaziera MV Hondius, la bordul careia s-a inregistrat un focar de hantavirus ...
-
Academia Da Vinci îi apropie pe copii de marile culturi ale lumii: lecție specială de caligrafie chineză la Centrul Cultural Chinez
Elevii Academia Da Vinci au participat la o intalnire culturala speciala organizata la Centrul Cultural Chinez, unde au ...
-
Câți pași trebuie să faci pentru a-ți menține greutatea: concluziile unui nou studiu îi surprind pe specialiști
Un nou studiu arata ca numarul de pași pe zi poate ajuta la menținerea pierderii in greutate și la prevenirea recapatari ...
-
Taiwanul, Iranul și metalele rare - Donald Trump merge la Beijing într-o perioadă extrem de complicată
Președintele SUA, Donald Trump, urmeaza sa efectueze o vizita oficiala la Beijing in perioada 14-15 mai, unde se va inta ...
-
Putin a interzis vizitatorilor lui de la Kremlin să poarte ceasuri la mână
Serviciul Federal de Protecție al Rusiei a inasprit cerințele pentru vizitatorii dictatorului rus Vladimir Putin - aceșt ...
-
Incredibil dar a apărut un joc despre „Strâmtoarea Hormuz" care simulează o criză globală. Bottleneck se joacă interactiv pe baza știrilor reale
Noul joc Bottleneck ii obliga pe jucatori sa aleaga dintre cele 2.000 de nave care inca sunt blocate in Stramtoarea Hour ...
-
Hantavirusul, infecția care a speriat Europa: Cum se transmite și care sunt simptomele
Hantavirusul, infecția care a speriat Europa: Cum se transmite și care sunt simptomele. Organizația Mondiala a Sanatații ...
-
Misterul din inima muntelui Vidraru: O rețea secretă de tuneluri brăzdează până în adâncuri chiar sub picioarele turiștilor
Barajul Vidraru este unul dintre cele mai spectaculoase locuri din Romania, insa turiștii vad doar o mica parte din adev ...
-
Românul care a sfidat sistemul bancar din Islanda: A furat 400.000 de euro dintr-o singură lovitură, după ce a spart codurile
Un roman in varsta de 33 de ani, cautat la nivel internațional pentru frauda informatica și spalare de bani, a fost prin ...
-
Retrageri de bani de la bancomat: de ce nu ar trebui să nu mai ceri chitanță după retragere
Deși plațile digitale sunt tot mai folosite, retragerile de numerar continua sa faca parte din rutina zilnica a milioane ...
-
Bază secretă israeliană descoperită de un cioban în Irak: incidentul care a scos la iveală planurile împotriva Iranului
Israelul a construit și a aparat un avanpost militar clandestin in Irak, pentru a-și susține campania aeriana impotriva ...
-
Cine este Pacientul Zero de pe nava-focar de Hantavirus: Tocmai se întorsese dintr-un loc numit Sfârșitul Lumii!
Nava de croaziera MV Hondius, afectata de focarul de hantavirus, a ajuns in Tenerife pentru evacuarea și testarea pasage ...
-
Focar de Hantavirus - Desfășurare impresionantă de forțe în Tenerife - Evacuarea navei MV Hondius
Ministrul spaniol de Interne, Fernando Grande-Marlaska, a declarat ca echipa de securitate care va ajuta la evacuarea de ...
-
Tudorel Toader explică ce se va întâmpla cu ordonanța adoptată ilegal de Guvernul Bolojan pentru contractele de înarmare
Ordonanța privind investițiile in industria de aparare, adoptata vineri de Guvernul Bolojan, incalca prevederile Constit ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu