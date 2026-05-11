Sclav sexual la JP Morgan - Procesul care zguduie Wall Street: "Șefa mea m-a violat de mai multe ori". Un fost bancher de 35 de ani cere despăgubiri de 20 de milioane de dolari

Un fost bancher american cere despăgubiri în valoare de 20 de milioane de dolari. Șefa sa l-ar fi „obligat să consume droguri, l-ar fi violat în repetate rânduri și l-ar fi retrogradat", notează Corriere della Sera. „Am fost obligat de mai multe ori să consum droguri și am fost violat de fosta mea șefă. Iar când am încercat să mă mut la un alt birou, am fost victima unor represalii", spune el.

Un scenariu aproape obișnuit pentru multe femei la locul de muncă, chiar și în mediul financiar, care a fost zguduit în repetate rânduri de scandaluri. Mai puțin obișnuit este că cel care denunță hărțuirea să fie un bărbat, cum este cazul lui Chirayu Rana, 35 de ani, care, la momentul respectiv, era bancher în birourile din New York ale băncii de investiții JP Morgan Chase. El spune că a fost „sclavul sexual al biroului" al șefei sale, care neagă acest lucru.

Povestea sa, pe care mulți o contestă deschis pe rețelele de socializare, a ajuns în paginile tabloidelor, după ce el a refuzat oferta de un milion de lire sterline din partea angajatorului său pentru a nu o face publică. În instanță, el a cerut, de altfel, „peste douăzeci" de la Lorna Hajdini, șefa sa, director executiv cu doi ani mai în vârstă, și de la bancă pentru că l-au acoperit.

Mărturiile celor chemați să depună mărturie sunt împărțite în ceea ce privește stabilirea dacă povestea lui Rana este o poveste dureroasă de hărțuire, doar cu rolurile de gen inversate față de normă (80% din procesele pentru hărțuire din SUA și peste 95% în Italia sunt intentate de femei). Sau dacă este „un scenariu din acelea pe care le găsești pe Netflix sau HBO, și de aceea nu te plictisește niciodată" (unul dintre numeroasele comentarii de pe pagina de Instagram Overheard in New York).

Povestea pare incredibilă pentru mulți. Un coleg al celor doi, intervievat, o descrie drept „un roman". Ancheta internă a JP Morgan, care a avut acces la e-mailurile, telefoanele și chiar la conversațiile pe chat cu AI ale amândurora, s-a încheiat fără a formula acuzații. Cu excepția observației că șefa - presupusa hărțuitoare - a cooperat „pe deplin" la anchetă, în timp ce el nu.

Martor cheie în acest caz, adăugat recent pe lista martorilor, un prieten de familie al Ranei, care, în septembrie 2024, se afla oaspete la New York într-un apartament (probabil al prietenului, dar acest lucru nu figurează în dosar), susține că a fost trezit în miezul nopții, în timp ce dormea pe canapea, de Lorna Hajdini, beată și goală, care îi cerea să participe la „un menage a trois" în dormitorul de alături.

„Haide, vino, știi că el îmi aparține"; iar vocea lui Rana, din cealaltă cameră, „nu, nu, nu, trebuie să pleci. Nu pot face asta, ajunge, încetează". Apoi, confidențele pe care Rana i le-a făcut prietenului său: hărțuiri continue și contacte sexuale forțate, săruturi în public, porecle rasiste. Discuțiile celor doi cu inteligența artificială nu clarifică situația: ea ar fi căutat parametrii pentru a defini un viol, iar el și-ar fi prezentat cazul, atribuindu-l însă și unui superior de sex masculin.

Între timp, el și-a pierdut slujba: a înscenat moartea tatălui său - care se simte foarte bine, a fost contactat de New York Post - pentru a se putea dedica strângerii documentelor necesare procesului, iar banca l-a descoperit. Și-a schimbat locul de muncă și a ajuns într-o societate de private equity, de unde a demisionat ulterior: cineva, în comentariile de pe Reddit, îl definește drept „reclamant cu normă întreagă".