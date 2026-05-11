Casa Albă publică primele imagini cu OZN-uri. Site-ul conține sute de arhive desecretizate cu extratereștri

Departamentul de Război al Statelor Unite a anunțat vineri, 8 mai, publicarea unor materiale declasificate referitoare la Fenomenele Atipice (Unidentified Anomalous Phenomena, UAP), într-un demers prezentat drept parte a unui mecanism interinstituțional amplu de transparență. Ministerul Apărării din SUA a făcut publice 162 de dosare referitoare la observațiile privind OZN-uri care datează de aproape 80 de ani. A fost un ordin prezidențial din februarie, pus în aplicare acum.

Documentele sunt lansate în cadrul sistemului Presidential Unsealing and Reporting System for UAP Encounters (PURSUE), o structură creată pentru coordonarea procesului de desecretizare a informațiilor sensibile privind astfel de fenomene. Potrivit comunicatului publicat pe X, urmează ca noi documente să fie publicate progresiv. Administrația americană susține că acest demers este realizat la solicitarea directă a președintelui Donald Trump, care a cerut declanșarea procesului de identificare și desecretizare a documentelor guvernamentale legate de UAP. Oficialii americani descriu această etapă drept una fără precedent în istoria recentă a Statelor Unite, în contextul în care publicul va avea acces direct la imagini, înregistrări video și documente oficiale anterior clasificate.

În comunicat se precizează că toate materialele au fost verificate din perspectiva securității naționale, însă nu toate au fost încă analizate complet în ceea ce privește interpretarea fenomenelor descrise. Autoritățile afirmă că procesul de analiză științifică va continua după publicarea lor. Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a subliniat coordonarea strânsă cu președintele SUA: „Departamentul de Război este aliniat cu președintele Trump pentru a aduce o transparență fără precedent în ceea ce privește înțelegerea guvernului nostru asupra Fenomenelor Atipice. Aceste fișiere, păstrate mult timp sub clasificare, au alimentat speculații justificate și este momentul ca poporul american să le vadă cu propriii ochi. Această publicare de documente declasificate demonstrează angajamentul sincer al administrației Trump față de o transparență fără precedent".

Și alte instituții implicate în acest proces au transmis mesaje publice. Directorul Serviciilor de Informații Naționale, Tulsi Gabbard, a evidențiat amploarea colaborării interinstituționale. „Poporul american a căutat mult timp transparență cu privire la cunoștințele guvernului despre fenomenele anomale neidentificate. Sub conducerea președintelui Trump, Directoratul Serviciilor de Informații Naționale coordonează activ eforturile de declasificare ale comunității de informații împreună cu Departamentul de Război, pentru a asigura o revizuire atentă, completă și fără precedent a arhivelor noastre, astfel încât să oferim americanilor transparență maximă. Publicarea de astăzi este prima dintr-o serie continuă de eforturi comune de declasificare și publicare", spune acesta.

La rândul său, directorul FBI, Kash Patel, a descris inițiativa drept un moment istoric în relația dintre stat și cetățeni: „FBI este mândru să fie alături de președintele Trump și de partenerii noștri interinstituționali în această publicare istorică a documentelor UAP. Pentru prima dată în istorie, poporul american are acces neîngrădit la fișiere guvernamentale declasificate despre Fenomene Atipice, un nivel de transparență pe care nicio administrație anterioară nu l-a oferit. FBI rămâne angajat să susțină acest proces continuu de declasificare cu aceeași rigurozitate și integritate pe care le aplicăm în fiecare problemă de securitate națională. Pe măsură ce aceste fișiere sunt revizuite și publicate, cetățenii pot avea încredere că securitatea lor rămâne prioritatea noastră principală".

De asemenea, NASA a salutat inițiativa, printr-o declarație a administratorului agenției, Jared Isaacman, care a pus accent pe dimensiunea științifică a demersului: „Apreciez efortul la nivel guvernamental al președintelui Trump pentru a aduce mai multă transparență poporului american în privința fenomenelor anomale neidentificate. La NASA, rolul nostru este să aducem cei mai buni specialiști și cele mai avansate instrumente științifice, să analizăm datele și să împărtășim ceea ce descoperim. Vom rămâne sinceri în privința a ceea ce știm că este adevărat, a ceea ce încă nu înțelegem și a tot ceea ce rămâne de descoperit. Explorarea și căutarea cunoașterii sunt esențiale pentru misiunea NASA, în timp ce încercăm să descifrăm misterele universului".

Ordinul prezidențial din februarie solicita transparență în ceea ce privește „viața extraterestră, fenomenele aeriene neidentificate și obiectele zburătoare neidentificate". Însă înainte de directiva lui Trump, Pentagonul se afla deja de ani buni într-un proces de declasificare și publicare a documentelor guvernamentale legate de OZN-uri. Această inițiativă este condusă de Pentagon, Casa Albă, directorul serviciilor naționale de informații, Departamentul Energiei, NASA și FBI.

În urmă cu două zile, președintele Donald Trump declarase că „unele dintre ele vor fi foarte interesante pentru oameni". Cu toate acestea, Sean Kirkpatrick, fizician și fost ofițer în serviciile de informații, care a condus Biroul de Rezolvare a Anomaliilor (AARO) până în 2023, a declarat că a consultat documentele guvernamentale și consideră că nu conțin nicio „revelație senzațională."

„Cititorii nu ar trebui să-și facă speranțe că va exista vreun document cu fotografii și interviuri cu extratereștrii atunci când au coborât pe Pământ, pentru că așa ceva pur și simplu nu există", a spus Sean Kirkpatrick. Pentagonul lucrează de ani buni la declasificarea documentelor legate de OZN-uri, iar Congresul a înființat în 2022 un birou specializat în acest demers, în vederea publicării dosarelor acumulate de-a lungul a zeci de ani privind observațiile de OZN-uri, pe fondul mărturiilor unor membri ai armatei care au relatat întâlniri cu aeronave inexplicabile.

Câțiva republicani din Congres au insistat pentru „o mai mare transparență" și au acuzat Pentagonul că „ascunde documente". Într-o scrisoare din luna martie, deputata Anna Paulina Luna a solicitat publicarea „celor 46 de înregistrări video cu fenomene aeriene neidentificate (UAP) semnalate de informatori". Primul raport a fost în 2024 și a dezvăluit sute de noi incidente legate de fenomene aeriene neidentificate (UAP), dar nu a găsit dovezi că guvernul american ar fi confirmat vreodată observarea unei tehnologii extraterestre. Se așteaptă ca un al doilea raport, care să acopere observații mai recente, să fie publicat în curând.

Comunicatul Pentagonului: „Astăzi, Departamentul Apărării a anunțat publicarea inițială a unor documente noi, nemaivăzute până acum, referitoare la Fenomenele Anomale Neidentificate (UAP), în cadrul Sistemului prezidențial de dezvăluire și raportare a întâlnirilor cu UAP (PURSUE). (...) Colecția va fi găzduită pe WAR.GOV/UFO, iar fișiere suplimentare vor fi publicate de Departamentul Apărării în mod continuu. (...) Poporul american poate acum accesa instantaneu dosarele UAP declasificate ale guvernului federal. Cele mai recente videoclipuri, fotografii și documente sursă originale privind UAP din întregul guvern al Statelor Unite se află toate într-un singur loc - fără a fi necesară o autorizație de acces."