Casa Albă publică primele imagini cu OZN-uri. Site-ul conține sute de arhive desecretizate cu extratereștri
Postat la: 08.05.2026 |
Departamentul de Război al Statelor Unite a anunțat vineri, 8 mai, publicarea unor materiale declasificate referitoare la Fenomenele Atipice (Unidentified Anomalous Phenomena, UAP), într-un demers prezentat drept parte a unui mecanism interinstituțional amplu de transparență. Ministerul Apărării din SUA a făcut publice 162 de dosare referitoare la observațiile privind OZN-uri care datează de aproape 80 de ani. A fost un ordin prezidențial din februarie, pus în aplicare acum.
Documentele sunt lansate în cadrul sistemului Presidential Unsealing and Reporting System for UAP Encounters (PURSUE), o structură creată pentru coordonarea procesului de desecretizare a informațiilor sensibile privind astfel de fenomene. Potrivit comunicatului publicat pe X, urmează ca noi documente să fie publicate progresiv. Administrația americană susține că acest demers este realizat la solicitarea directă a președintelui Donald Trump, care a cerut declanșarea procesului de identificare și desecretizare a documentelor guvernamentale legate de UAP. Oficialii americani descriu această etapă drept una fără precedent în istoria recentă a Statelor Unite, în contextul în care publicul va avea acces direct la imagini, înregistrări video și documente oficiale anterior clasificate.
În comunicat se precizează că toate materialele au fost verificate din perspectiva securității naționale, însă nu toate au fost încă analizate complet în ceea ce privește interpretarea fenomenelor descrise. Autoritățile afirmă că procesul de analiză științifică va continua după publicarea lor. Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a subliniat coordonarea strânsă cu președintele SUA: „Departamentul de Război este aliniat cu președintele Trump pentru a aduce o transparență fără precedent în ceea ce privește înțelegerea guvernului nostru asupra Fenomenelor Atipice. Aceste fișiere, păstrate mult timp sub clasificare, au alimentat speculații justificate și este momentul ca poporul american să le vadă cu propriii ochi. Această publicare de documente declasificate demonstrează angajamentul sincer al administrației Trump față de o transparență fără precedent".
Și alte instituții implicate în acest proces au transmis mesaje publice. Directorul Serviciilor de Informații Naționale, Tulsi Gabbard, a evidențiat amploarea colaborării interinstituționale. „Poporul american a căutat mult timp transparență cu privire la cunoștințele guvernului despre fenomenele anomale neidentificate. Sub conducerea președintelui Trump, Directoratul Serviciilor de Informații Naționale coordonează activ eforturile de declasificare ale comunității de informații împreună cu Departamentul de Război, pentru a asigura o revizuire atentă, completă și fără precedent a arhivelor noastre, astfel încât să oferim americanilor transparență maximă. Publicarea de astăzi este prima dintr-o serie continuă de eforturi comune de declasificare și publicare", spune acesta.
La rândul său, directorul FBI, Kash Patel, a descris inițiativa drept un moment istoric în relația dintre stat și cetățeni: „FBI este mândru să fie alături de președintele Trump și de partenerii noștri interinstituționali în această publicare istorică a documentelor UAP. Pentru prima dată în istorie, poporul american are acces neîngrădit la fișiere guvernamentale declasificate despre Fenomene Atipice, un nivel de transparență pe care nicio administrație anterioară nu l-a oferit. FBI rămâne angajat să susțină acest proces continuu de declasificare cu aceeași rigurozitate și integritate pe care le aplicăm în fiecare problemă de securitate națională. Pe măsură ce aceste fișiere sunt revizuite și publicate, cetățenii pot avea încredere că securitatea lor rămâne prioritatea noastră principală".
De asemenea, NASA a salutat inițiativa, printr-o declarație a administratorului agenției, Jared Isaacman, care a pus accent pe dimensiunea științifică a demersului: „Apreciez efortul la nivel guvernamental al președintelui Trump pentru a aduce mai multă transparență poporului american în privința fenomenelor anomale neidentificate. La NASA, rolul nostru este să aducem cei mai buni specialiști și cele mai avansate instrumente științifice, să analizăm datele și să împărtășim ceea ce descoperim. Vom rămâne sinceri în privința a ceea ce știm că este adevărat, a ceea ce încă nu înțelegem și a tot ceea ce rămâne de descoperit. Explorarea și căutarea cunoașterii sunt esențiale pentru misiunea NASA, în timp ce încercăm să descifrăm misterele universului".
Ordinul prezidențial din februarie solicita transparență în ceea ce privește „viața extraterestră, fenomenele aeriene neidentificate și obiectele zburătoare neidentificate". Însă înainte de directiva lui Trump, Pentagonul se afla deja de ani buni într-un proces de declasificare și publicare a documentelor guvernamentale legate de OZN-uri. Această inițiativă este condusă de Pentagon, Casa Albă, directorul serviciilor naționale de informații, Departamentul Energiei, NASA și FBI.
În urmă cu două zile, președintele Donald Trump declarase că „unele dintre ele vor fi foarte interesante pentru oameni". Cu toate acestea, Sean Kirkpatrick, fizician și fost ofițer în serviciile de informații, care a condus Biroul de Rezolvare a Anomaliilor (AARO) până în 2023, a declarat că a consultat documentele guvernamentale și consideră că nu conțin nicio „revelație senzațională."
„Cititorii nu ar trebui să-și facă speranțe că va exista vreun document cu fotografii și interviuri cu extratereștrii atunci când au coborât pe Pământ, pentru că așa ceva pur și simplu nu există", a spus Sean Kirkpatrick. Pentagonul lucrează de ani buni la declasificarea documentelor legate de OZN-uri, iar Congresul a înființat în 2022 un birou specializat în acest demers, în vederea publicării dosarelor acumulate de-a lungul a zeci de ani privind observațiile de OZN-uri, pe fondul mărturiilor unor membri ai armatei care au relatat întâlniri cu aeronave inexplicabile.
Câțiva republicani din Congres au insistat pentru „o mai mare transparență" și au acuzat Pentagonul că „ascunde documente". Într-o scrisoare din luna martie, deputata Anna Paulina Luna a solicitat publicarea „celor 46 de înregistrări video cu fenomene aeriene neidentificate (UAP) semnalate de informatori". Primul raport a fost în 2024 și a dezvăluit sute de noi incidente legate de fenomene aeriene neidentificate (UAP), dar nu a găsit dovezi că guvernul american ar fi confirmat vreodată observarea unei tehnologii extraterestre. Se așteaptă ca un al doilea raport, care să acopere observații mai recente, să fie publicat în curând.
Comunicatul Pentagonului: „Astăzi, Departamentul Apărării a anunțat publicarea inițială a unor documente noi, nemaivăzute până acum, referitoare la Fenomenele Anomale Neidentificate (UAP), în cadrul Sistemului prezidențial de dezvăluire și raportare a întâlnirilor cu UAP (PURSUE). (...) Colecția va fi găzduită pe WAR.GOV/UFO, iar fișiere suplimentare vor fi publicate de Departamentul Apărării în mod continuu. (...) Poporul american poate acum accesa instantaneu dosarele UAP declasificate ale guvernului federal. Cele mai recente videoclipuri, fotografii și documente sursă originale privind UAP din întregul guvern al Statelor Unite se află toate într-un singur loc - fără a fi necesară o autorizație de acces."
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Cele mai comune mituri despre IFN-uri și adevărul din spatele lor
IFN-urile pot fi o soluție pentru persoanele care au nevoie de bani rapid, insa in jurul lor exista multe idei greșite. ...
-
Vitaminele esențiale pentru sistemul imunitar și cum să le obții rapid
Sistemul tau imunitar este pus la incercare zilnic, iar modul in care ii asiguri aportul de vitamine, minerale și alte s ...
-
Seful OMS cere implementarea Tratatului International privind Pandemiile sub amenintarea hantavirusului
Directorul OMS, Tedros Ghebreyesus, tocmai a declarat ca fiecare țara din lume este acum așteptata sa se supuna Regulame ...
-
„Sigur și Gustos" sau prea apropiat? Târgul producătorilor autohtoni care ridică întrebări despre rolul ANSVSA
Targul producatorilor autohtoni „Sigur și Gustos", organizat de Primaria Sectorului 1 in parteneriat cu Autoritate ...
-
Dosarele OZN aprind dezbateri religioase: un obiect „în opt colțuri" dezvoltă teoria îngerilor
Un videoclip inclus in primul val de documente despre fenomene aeriene neidentificate (OZN), publicate vineri, 8 mai, in ...
-
Tot mai mulți americani consideră că tentativele de asasinat asupra lui Donald Trump au fost înscenate
Un numar semnificativ de cetațeni americani pun sub semnul intrebarii veridicitatea atacurilor care l-au vizat pe Donald ...
-
O companie din Olanda este singura din lume care poate produce cipuri indispensabile pentru AI. Cum au reușit să țină departe concurența din China
O companie din Olanda este singura din lume care poate produce cipuri indispensabile pentru AI. Cum au reușit sa țina de ...
-
Cum s-a infectat pacientul zero al focarului de hantavirus de pe nava de croazieră olandeză
Pacientul zero al focarului de hantavirus izbucnit la bordul navei MV Hondius este cel mai probabil ornitologul olandez. ...
-
Cum umfla prețurile Marian Vanghelie. Fostul primar a fost trimis în judecată într-un nou dosar - „Economat 2" - Prejudiciul: 120 milioane lei
Marian Vanghelie a fost trimis in judecata de procurorii DNA intr-un nou dosar de corupție care vizeaza achiziții public ...
-
Doi polițiști din București au primit mită pentru a lăsa o femeie să intre în arest să întrețină relații sexuale cu un deținut
Doi agenți de poliție din București sunt acuzați de luare de mita dupa ce ar fi primit bani pentru a permite unei femei ...
-
Iranul a dat răspuns SUA. Pretențiile Teheranului l-au făcut pe Trump să exclame: "Total inacceptabil" - Războiul continuă!
Iranul a transmis raspunsul sau la ultima propunere de pace a SUA, insa președintele american Donald Trump a respins-o i ...
-
Manevre ciudate în spațiu: Sateliți rusești s-au apropiat la doar trei metri unul de altul într-o operațiune considerată de americani ca fiind misterioasă
Doi sateliți rusești au atras atenția experților americani dupa ce au executat pe orbita o serie de manevre neobișnuite, ...
-
România, prinsă în capcana propriei energii verzi: o vinde ieftin ziua, o reimportă de șapte ori mai scump seara
Romania risca sa piarda avantajul energetic regional nu pentru ca produce prea puțina energie, ci pentru ca nu are sufic ...
-
Virusul care a speriat întreaga lume este destul de comun la granița României: Sute de cazuri în fiecare an
Ucraina inregistreaza anual zeci de cazuri de infectie cu hantavirus, virusul fiind transmis de la rozatoare la oameni. ...
-
Adevărul despre apa de la robinet din Europa: unde este cea mai sigură și cum stă România în clasament
Puritatea apei variaza de la o țara la alta in Europa. Belgia, Germania, Luxemburg și Republica Ceha avand unele dintre ...
-
Un supraviețuitor al hantavirusului spune că boala e "Iadul pe pământ și are simptome asemănătoare Covid-ului"
Lorne Warburton nu auzise niciodata de hantavirus pana acum trei ani, cand a fost dus la spital și conectat la aparate d ...
-
Focarul de hantavirus: OMS anunță că toți pasagerii și membrii echipajului navei de croazieră sunt contacte cu risc ridicat
Toate persoanele aflate la bordul navei de croaziera MV Hondius, la bordul careia s-a inregistrat un focar de hantavirus ...
-
Academia Da Vinci îi apropie pe copii de marile culturi ale lumii: lecție specială de caligrafie chineză la Centrul Cultural Chinez
Elevii Academia Da Vinci au participat la o intalnire culturala speciala organizata la Centrul Cultural Chinez, unde au ...
-
Câți pași trebuie să faci pentru a-ți menține greutatea: concluziile unui nou studiu îi surprind pe specialiști
Un nou studiu arata ca numarul de pași pe zi poate ajuta la menținerea pierderii in greutate și la prevenirea recapatari ...
-
Taiwanul, Iranul și metalele rare - Donald Trump merge la Beijing într-o perioadă extrem de complicată
Președintele SUA, Donald Trump, urmeaza sa efectueze o vizita oficiala la Beijing in perioada 14-15 mai, unde se va inta ...
-
Putin a interzis vizitatorilor lui de la Kremlin să poarte ceasuri la mână
Serviciul Federal de Protecție al Rusiei a inasprit cerințele pentru vizitatorii dictatorului rus Vladimir Putin - aceșt ...
-
Incredibil dar a apărut un joc despre „Strâmtoarea Hormuz" care simulează o criză globală. Bottleneck se joacă interactiv pe baza știrilor reale
Noul joc Bottleneck ii obliga pe jucatori sa aleaga dintre cele 2.000 de nave care inca sunt blocate in Stramtoarea Hour ...
-
Hantavirusul, infecția care a speriat Europa: Cum se transmite și care sunt simptomele
Hantavirusul, infecția care a speriat Europa: Cum se transmite și care sunt simptomele. Organizația Mondiala a Sanatații ...
-
Misterul din inima muntelui Vidraru: O rețea secretă de tuneluri brăzdează până în adâncuri chiar sub picioarele turiștilor
Barajul Vidraru este unul dintre cele mai spectaculoase locuri din Romania, insa turiștii vad doar o mica parte din adev ...
-
Românul care a sfidat sistemul bancar din Islanda: A furat 400.000 de euro dintr-o singură lovitură, după ce a spart codurile
Un roman in varsta de 33 de ani, cautat la nivel internațional pentru frauda informatica și spalare de bani, a fost prin ...
-
Retrageri de bani de la bancomat: de ce nu ar trebui să nu mai ceri chitanță după retragere
Deși plațile digitale sunt tot mai folosite, retragerile de numerar continua sa faca parte din rutina zilnica a milioane ...
-
Bază secretă israeliană descoperită de un cioban în Irak: incidentul care a scos la iveală planurile împotriva Iranului
Israelul a construit și a aparat un avanpost militar clandestin in Irak, pentru a-și susține campania aeriana impotriva ...
-
Cine este Pacientul Zero de pe nava-focar de Hantavirus: Tocmai se întorsese dintr-un loc numit Sfârșitul Lumii!
Nava de croaziera MV Hondius, afectata de focarul de hantavirus, a ajuns in Tenerife pentru evacuarea și testarea pasage ...
-
Focar de Hantavirus - Desfășurare impresionantă de forțe în Tenerife - Evacuarea navei MV Hondius
Ministrul spaniol de Interne, Fernando Grande-Marlaska, a declarat ca echipa de securitate care va ajuta la evacuarea de ...
-
Tudorel Toader explică ce se va întâmpla cu ordonanța adoptată ilegal de Guvernul Bolojan pentru contractele de înarmare
Ordonanța privind investițiile in industria de aparare, adoptata vineri de Guvernul Bolojan, incalca prevederile Constit ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu