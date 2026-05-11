Fizica cuantică este iarăși în impas: Cercetătorii au descoperit breșe în structura timpului

În laboratoare și pe hârtie, acolo unde ideile par uneori mai îndrăznețe decât realitatea, fizicienii se întorc la o întrebare veche, dar încă neliniștitoare: cum trece lumea din „posibil" în „real"?

Un studiu recent propune o pistă care sună aproape poetic, dar are rădăcini riguroase în teorie: momentul în care o stare cuantică devine un fapt concret ar putea „șterge" ușor conturul timpului. Nu cât să ne dea ceasurile peste cap, dar suficient cât să sugereze că precizia absolută a timpului ar putea fi, de fapt, o iluzie elegantă.

Când probabilul devine cert

La scară microscopică, regulile sunt altele. Particulele nu aleg imediat o singură stare, ci coexistă în mai multe variante, un fenomen cunoscut drept superpoziție. Fizicienii descriu această ambiguitate prin funcția de undă, un fel de hartă a tuturor posibilităților, notează Science Daily.

Problema apare când această „ceață" teoretică se lovește de lumea noastră, unde lucrurile sunt clare și bine fixate. Explicația clasică, folosită de decenii, spune că în momentul măsurării, funcția de undă colapsează, iar sistemul alege o singură stare.

Ipoteza care 'zgârie' suprafața timpului

O echipă internațională a dus mai departe această idee și a analizat modele de colaps spontan, unele care ar putea avea legătură cu gravitația. Concluzia, discretă dar provocatoare: dacă aceste modele sunt corecte, atunci timpul însuși nu e perfect „neted".

Ar exista o incertitudine fundamentală, extrem de mică, imposibil de sesizat cu instrumentele actuale, dar suficientă cât să impună o limită teoretică pentru cât de exact poate fi măsurat timpul.

Cu alte cuvinte, chiar și în cele mai precise condiții imaginabile, timpul ar putea „tremura" imperceptibil.

De ce nu ne afectează, dar contează

Pentru viața de zi cu zi, vestea e liniștitoare. Ceasurile atomice, vârful de lance al măsurătorilor de precizie, nu sunt afectate. Diferențele sunt atât de mici încât rămân, deocamdată, în zona pur teoretică.

Dar miza e alta. Fizica modernă funcționează pe două mari piloni care nu se împacă ușor: mecanica cuantică și relativitatea generală. Prima tratează timpul ca pe un fundal fix, a doua îl vede flexibil, influențat de gravitație.

Această nouă direcție sugerează o punte subtilă între cele două lumi.

O întrebare care rămâne deschisă

Cercetarea nu oferă un răspuns final, dar schimbă unghiul din care privim problema. Dacă timpul nu e chiar atât de precis pe cât îl credem, atunci poate că tocmai în această „imperfecțiune" se ascunde cheia unei teorii mai complete a universului.

Iar asta, spun fizicienii, merită urmărit până la capăt.