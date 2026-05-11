Americanul care se ocupă de moștenirea lui Elvis Presley a preluat participația majoritară a firmei care operează Castelul Bran

Omul de afaceri american Joel Weinshanker, cunoscut pentru administrarea moștenirii lui Elvis Presley, a preluat participația majoritară a companiei care operează Castelul Bran, după ce o firmă din grupul său, Ad Populum, a cumpărat 80% din părțile sociale ale Companiei de Administrare a Domeniului Bran (CADB).

Tranzacția a fost realizată prin compania VT Bran, parte a grupului american Ad Populum, care a cumpărat 80% din părțile sociale ale Companiei de Administrare a Domeniului Bran (CADB) de la moștenitorii Principesei Ileana a României.

Restul participațiilor sunt deținute de Dominic Habsburg Lothringen (6,67%), Alexandra Ferch (2,67%), Georg Holzhausen (2%), Johann Holzhausen (2%), Anton Sandhofer (1,67%), Andrea Alexandra Sandhofer (1,67%), Elisabeth Viktoria Sandhofer (1,66%) și Margareta Sandhofer (1,66%).

În urma tranzacției, compania Bran Capital Beteiligungs și-a pierdut calitatea de asociat, iar administrarea CADB a fost preluată de Steven Bieg, directorul financiar al Ad Populum. Totodată, a fost încheiat și un contract de superficie cu moștenitorii castelului, în calitate de coproprietari ai domeniului.

Mutarea vine la câteva luni după încheierea unei dispute de arbitraj din SUA, în urma căreia compania românească a ajuns integral în posesia moștenitorilor Principesei Ileana.

Cine este Joel Weinshanker

Joel Weinshanker este cunoscut mai ales pentru rolul său în administrarea Graceland, reședința lui Elvis Presley din Memphis, unde coordonează activitățile turistice, licențierea și evenimentele dedicate artistului.

El controlează grupul Ad Populum, un conglomerat din industria divertismentului și produselor de colecție, care deține branduri precum NECA, Kidrobot, WizKids, Rubies sau Graceland.

Compania s-a extins puternic în ultimii ani prin achiziții în zona culturii pop, a divertismentului și produselor de colecție. În 2025, grupul a devenit unul dintre actorii importanți din distribuția de benzi desenate și produse de coleție, după preluarea unor active ale Diamond Comic Distributors.

Recrutări pentru administrarea Castelului Bran

La scurt timp după preluare, Ad Populum a început recrutări în România pentru administrarea operațională a Castelului Bran.

Compania caută personal pentru vânzarea biletelor, coordonarea echipei, mentenanță, organizarea evenimentelor și activități administrative, inclusiv ghizi turistici și personal comercial.

Reprezentanții Ad Populum nu au oferit, până la publicarea articolului, detalii despre strategia de operare a castelului.

Afacere record pentru compania care operează castelul

Compania de Administrare a Domeniului Bran a înregistrat în 2024 o cifră de afaceri de aproximativ 12,4 milioane de euro și un profit de aproape 6 milioane de euro, cel mai bun rezultat financiar din istoria firmei.