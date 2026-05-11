Papa Leon, refuzat la telefon de o funcționară bancară din Chicago: „A închis când a spus că este Papa"

Un episod neobișnuit din vara anului 2025, la scurt timp după alegerea sa ca pontif, îl are în centru pe Papa Leon al XIV-lea, care a încercat să își actualizeze datele bancare la o sucursală din Chicago, orașul în care s-a născut și a crescut.

Potrivit publicației La Repubblica, Papa a sunat personal la banca unde avea deschis un cont, pentru a solicita schimbarea numărului de telefon și a adresei, după mutarea sa recentă la Vatican. El s-a prezentat drept Robert Prevost, numele sub care fusese deschis contul.

În timpul convorbirii, funcționara bancară a urmat procedurile standard de verificare a identității, adresându-i mai multe întrebări de securitate, în contextul numărului ridicat de tentative de fraudă bancară.

Deși pontiful ar fi răspuns corect la toate întrebările, angajata ar fi insistat că modificarea datelor nu poate fi făcută telefonic.

„Pentru a vă schimba numărul de telefon și adresa, va trebui să veniți personal la bancă", i s-a transmis în timpul apelului.

„Dar nu pot veni la Chicago; v-am dat toate informațiile pe care le-ați solicitat", ar fi răspuns Papa Leon al XIV-lea.

În dialogul relatat de presa internațională, pontiful ar fi încercat să facă o ultimă verificare:

„Ați face o excepție dacă v-aș spune că sunt Papa Leon?", ar fi întrebat acesta.

În acel moment, funcționara ar fi întrerupt apelul, considerând că este vorba despre o farsă.

Povestea a fost relatată ulterior de reverendul Tom McCarthy, prieten din copilărie al Papei, fiind preluată de The New York Times. Acesta a precizat că situația administrativă a fost rezolvată ulterior, cu ajutorul unui alt preot catolic care a intermediat legătura cu conducerea băncii.

„Vă puteți imagina că sunteți cunoscută drept femeia care i-a închis telefonul Papei?", a comentat McCarthy, potrivit presei americane.

Identitatea funcționarei bancare nu este cunoscută, însă episodul a devenit viral în presa internațională ca o anecdotă despre procedurile stricte de securitate din sistemul bancar american.