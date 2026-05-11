Cât de îngrijoraţi ar trebui să fim în privinţa hantavirusului - OMS: "Nu este Covid, nu este gripă, se transmite foarte, foarte diferit"

Organizația Mondială a Sănătății încearcă să calmeze temerile privind focarul de hantavirus apărut la bordul navei de croazieră MV Hondius, după confirmarea a cinci cazuri și moartea a trei persoane. OMS subliniază însă că situația „nu este comparabilă cu pandemia Covid-19", deoarece virusul se transmite mult mai greu, prin „contact apropiat și intim", conform BBC.

Joi, OMS a anunţat că, per total, cinci dintre cele opt cazuri suspecte de hantavirus au fost confirmate. Trei persoane au murit, inclusiv o femeie olandeză în vârstă de 69 de ani, care era infectată cu virusul. Soţul ei olandez şi o femeie din Germania au murit de asemenea, iar cazurile lor sunt investigate.

Hantavirusul se transmite de obicei de la rozătoare, însă în cel mai recent focar transmiterea între oameni a fost documentată pentru prima dată, a precizat OMS.

Croaziera de lux, operată de compania Oceanwide Expeditions, a început pe 1 aprilie în Ushuaia, Argentina, şi urmează să ajungă pe 10 mai în Insulele Canare, Spania. La bordul navei s-au aflat iniţial aproximativ 150 de pasageri şi membri ai echipajului din 28 de ţări, însă zeci de persoane au debarcat pe insula Sfânta Elena pe 24 aprilie.

OMS: „Acesta nu este Covid"

În conferinţa de presă de joi, van Kerkhove a spus că „acesta nu este Covid, nu este gripă, se transmite foarte, foarte diferit".

Ea a precizat că autorităţile au cerut „tuturor să poarte mască" la bordul navei MV Hondius.

Persoanele care intră în contact sau îngrijesc cazurile suspecte ar trebui, a adăugat ea, „să poarte un nivel mai ridicat de echipament individual de protecţie".

Autoritățile se tem de apariția altor cazuri

În aceeaşi conferinţă, directorul general al OMS, Tedros Ghebreyesus, a declarat că organizaţia sa „evaluează riscul pentru sănătatea publică drept scăzut".

El a spus că primele două persoane cu virus confirmat „călătoriseră prin Argentina, Chile şi Uruguay într-o excursie de observare a păsărilor, care a inclus vizite în zone unde era prezentă specia de şobolan cunoscută ca purtătoare a virusului".

Dr. Tedros a afirmat că OMS este la curent cu relatările privind alte persoane cu simptome care ar fi putut intra în contact cu pasagerii, adăugând că oficialii sunt în contact cu autorităţile relevante.

Având în vedere perioada de incubaţie a bolii - care poate ajunge până la şase săptămâni - este posibil să fie raportate şi alte cazuri, a spus el.

Tot joi, Oceanwide Expeditions a anunţat că 29 de pasageri, de cel puţin 12 naţionalităţi diferite, au părăsit nava MV Hondius în Sfânta Elena, teritoriu britanic. Compania a precizat că şi trupul uneia dintre persoanele decedate - despre care se ştie acum că era un bărbat olandez - a fost debarcat de pe vas.

Şapte dintre cei care au părăsit nava de croazieră sunt cetăţeni britanici.

„Două dintre aceste persoane se autoizolează acum în Regatul Unit, în timp ce celelalte nu s-au întors încă", se arată într-o actualizare a Agenţiei pentru Securitate Sanitară din Regatul Unit (UKHSA). Patru persoane au rămas în insula Sfânta Elena, iar „eforturile de localizare continuă pentru a şaptea persoană, despre care se ştie că nu s-a întors încă în Regatul Unit", se mai spune în comunicat.

Tot joi, Spania a declarat că discuţiile cu Regatul Unit sunt „foarte avansate" pentru ca Londra să trimită un zbor de repatriere pentru cetăţenii britanici către Tenerife după sosirea navei în Insulele Canare.

Virginia Barcones, şefa protecţiei civile şi situaţiilor de urgenţă din Spania, a declarat că la bordul navei se află în prezent 19 pasageri britanici şi patru membri ai echipajului.

Ea a mai spus că pe MV Hondius se află şi patru americani, adăugând că „Statele Unite şi-au exprimat disponibilitatea de a trimite un avion care să îşi preia direct cetăţenii".