OMS promovează "masturbarea timpurie" și încurajează întrebările despre identitatea de gen pentru copiii de 4 ani! VIDEO

Numeroase reacții au urmat după ce Organizația Mondială a Sănătății s-a concentrat din nou asupra îndrumărilor Organizației Mondiale a Sănătății privind "educația sexuală" pe care școlile trebuie să le ofere copiilor cu vârste de până la patru ani.

OMS promovează "masturbarea timpurie din copilărie" pentru cei mici și încurajează întrebările despre identitatea de gen pentru copiii de 4 ani. După cum a relatat Daily Mail, ghidul afirmă că copiii sub patru ani ar trebui încurajați să "pună întrebări despre sexualitate" și să "exploreze identitățile de gen".

Raportul de 68 de pagini, intitulat "Standarde pentru educația sexuală în Europa", solicită, de asemenea, furnizarea de informații pentru copiii mici despre "plăcerea și plăcerea atunci când își ating propriul corp, masturbarea în primii ani de viață".

Documentul politic mai afirmă că copiii cu vârste cuprinse între patru și șase ani ar trebui să "vorbească despre chestiuni sexuale" și "să-și consolideze identitatea de gen".

Documentul afirmă, de asemenea, că sexualitatea este prezentă încă de la naștere, susținând: "De la naștere, bebelușii învață valoarea și plăcerea contactului corporal, a căldurii și a intimității. La scurt timp după aceea, ei învață ce este "curat" și ce este "murdar"", adăugând: "Cu alte cuvinte, ei se implică în educația sexuală".

OMS a declarat reporterilor că "Orientările noastre reflectă fapte psihologice stabilite, bazate pe decenii de cercetare". Acoperind această problemă, reporterul GB News Mark Dolan a numit această evoluție "bolnavă" și a îndemnat ca OMS să se "ducă dracului".

Ministrul conservator din umbră pentru educație din Țara Galilor, Laura Anne Jones, a cerut organismului mondial de sănătate să "anuleze imediat sfatul", catalogându-l în continuare drept "deranjant".

Jones a îndemnat: "Trebuie să oprim această împingere a ideologiei de gen dăunătoare în educația sexuală în Țara Galilor și în Marea Britanie, cu efect imediat".

Grupul de advocacy Safe Schools Alliance a cerut, de asemenea, efectuarea unei "anchete urgente" privind potențialele legături între îndrumar și politicile educaționale din Marea Britanie.

"Considerăm extrem de îngrijorător faptul că ONU și OMS promovează o abordare experimentală, neștiințifică și care pare să fie aliniată la activitatea unor persoane și organizații lipsite de etică, inclusiv a celor care promovează acceptarea pedofiliei", a afirmat recent organizația.

"Le solicităm să își revizuiască standardele pentru a se alinia la o abordare bazată pe salvgardare, care protejează copiii, permițându-le în același timp să dezvolte o înțelegere sănătoasă și adecvată vârstei lor în ceea ce privește sexul", se mai arată într-o declarație.

Această evoluție survine după ce două organisme ONU au publicat un raport care prezintă o agendă de dezincriminare a tuturor activităților sexuale "consensuale", chiar și între adulți și minori.

'The WHO guidance says that “sexuality education starts from birth”. If you don't think that’s sick, then I can't help you. The World Health Organisation can go to hell.'



Mark Dolan slams WHO's stance on four-year-olds learning about sex, masturbation and gender identity. pic.twitter.com/S61ezjGYsS