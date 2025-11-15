Papa Leon nu va mai face anunțul legat de data comună a Paștelui cu ortodocșii, așa cum ar fi vrut papa Francisc
Postat la: 15.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Papa Leon al XIV-lea nu va mai face anunțul mult așteptat privind stabilirea unei date comune a Paștelui între Biserica Catolică și Bisericile Ortodoxe.
Anunțul, pregătit inițial pentru anul 2025, nu va mai fi făcut în forma planificată, deși în ultimul deceniu atât Vaticanul, cât și Constantinopolul au vorbit repetat despre „urgența" și „necesitatea" unei sărbători comune a Învierii Domnului Iisus Hristos.
Decizia, care trebuia să fie făcută publică în contextul celebrării a 1700 de ani de la Sinodul I Ecumenic de la Niceea, este amânată „pe termen nedeterminat". Decizia vine pe fondul unui complex de tensiuni teologice, geopolitice și interne, atât în lumea catolică, cât și în cea ortodoxă.
Principala frână în privința unui anunț comun privind data Paștelui vine și din interiorul lumii ortodoxe, unde situația este considerată „explozivă". Patriarhia Ecumenică se află într-o ruptură totală cu Patriarhia Moscovei, ruptură adâncită dramatic după declanșarea războiului din Ucraina, iar acordarea Tomosului pentru Biserica Ortodoxă a Ucrainei a provocat o schismă majoră interortodoxă.
Noua Biserică din Ucraina este recunoscută oficial de doar câteva Biserici locale, iar cea mai mare Biserică ortodoxă - Biserica Rusiei - îi contestă existența, pe lângă ruperea comuniunii cu Fanarul. De altfel, nici Biserica Ortodoxă Română, a doua cea mai mare Biserică din ortodoxie, nu recunoaște noua structură necanonică de la Kiev.
În aceste condiții, orice anunț privind Paștele ar risca, potrivit surselor, „să adâncească și mai mult fractura din lumea ortodoxă", lucru pe care nici Vaticanul, nici Patriarhia Ecumenică nu și-l pot asuma acum.
Patriarhul Bartolomeu însuși a spus în trecut că o dată comună pentru Paști poate fi decisă doar sinodal și doar printr-un consens larg: „Pentru ortodocşi, ceea ce a fost stabilit de un sinod poate fi schimbat doar prin alt sinod." Tot el avertiza că despărțirea actuală în celebrarea Învierii este „un scandal": „Este un scandal să celebrăm separat unicul eveniment al Învierii unicului Domn!"
Însă, spun sursele noastre, Patriarhia Ecumenică consideră că o decizie comună cu Roma ar fi, în acest moment, instrumentalizată de Moscova ca „dovadă de trădare", iar schisma s-ar adânci într-un mod ireversibil.
Pe lângă problemele din lumea ortodoxă, Vaticanul însuși se confruntă cu o opoziție serioasă venită din interiorul Bisericii Catolice, în special din partea episcopatului și credincioșilor anglofoni - SUA, Marea Britanie, Canada și Australia.
Anumite conferințe episcopale occidentale consideră că stabilirea unei date comune cu ortodocșii este o concesie „prematură", „neclară doctrinar" și „neasumată de întregul catolicism". În Statele Unite, mai mulți cardinali și arhiepiscopi conservatori au transmis discret la Vatican că o astfel de decizie ar provoca tensiuni „incontrolabile" într-o parte a lumii catolice deja polarizată.
La aceasta se adaugă un alt obstacol: confesiunile neoprotestante, care sunt parte a dialogului ecumenic, nu au ajuns la un acord cu Roma asupra unei posibile date comune. Fără consensul acestora, Vaticanul se teme că anunțul ar risca să blocheze dialogurile interconfesionale sau să lase impresia unei soluții „catolico-ortodoxe" împotriva restului lumii creștine.
De altfel, Papa Francisc însuși sublinia în repetate rânduri că unificarea datei Paștelui este o prioritate: „Biserica Catolică este deschisă să accepte orice dată pe care o doresc toți: o dată a unității." Și, cu altă ocazie: „Reînnoiesc apelul ca această coincidență a calendarelor să fie un pas hotărâtor spre unitate și un apel pentru toți creștinii."
Însă, noul papă „nu dorește riscuri majore în primele luni de pontificat" și, potrivit surselor, consideră că „un astfel de anunț, într-un context atât de instabil, ar provoca mai mult rău decât bine". De altfel, el nu face decât să urmeze programul stabilit, pentru acest an, așa cum decisese papa Francisc.
Un alt motiv important pentru amânarea anunțului ține de o divergență de fond:
· Catolicii ar prefera o dată cât mai fixă, stabilă, previzibilă.
· Ortodocșii insistă pe metoda tradițională, legată de calendarul iulian și de regulile Sinodului I Ecumenic.
Patriarhul Bartolomeu a explicat clar această sensibilitate: „Pentru ortodocși, ceea ce a fost stabilit de un Sinod poate fi schimbat doar de un alt Sinod." Astfel, orice încercare de „fixare" a Paștelui ar fi respinsă categoric de majoritatea Bisericilor Ortodoxe, nu doar de Moscova.
Deși tema unei date comune a Paștelui rămâne pe agenda ecumenică, sursele noastre confirmă că Papa Leon nu va face anunțul. Vaticanul și Patriarhia Ecumenică preferă acum prudența, negocierea din umbră și un calendar lăsat „deschis", fără angajamente ferme.
