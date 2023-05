Petrolul rusesc ajunge în Europa fără probleme, în ciuda sancțiunilor UE: ruta țărilor folosită de Moscova

Combustibilul rusesc ajunge în continuare în Europa și Ucraina, în ciuda sancțiunilor impuse de Uniunea Europeană, în cadrul schemei de reexport prin țări terțe. Alexander Hmelevsky, doctor în economie, a spus acest lucru într-un comentariu la pentru agenția ucraineană UNIAN, menționând că produsele petroliere vin în Europa ca combustibil fabricat nu în Rusia, ci în alte țări.

"Combustibilul rusesc este furnizat Ucrainei în cadrul schemei de reexport din Polonia, țările baltice, Turcia și altele asemenea. Rusia furnizează acum petrol și produse petroliere Turciei, Indiei, Egiptului, Marocului, Emiratelor Arabe Unite etc., iar de acolo produsele petroliere merg în Europa ca combustibil nu în Rusia, ci în alte țări care nu sunt sub sancțiuni", a spus economistul.

În același timp, expertul a spus că combustibilul rusesc este vândut la o reducere de până la 25% în raport cu produsele petroliere din țările europene. O astfel de reducere a dus la activarea comercianților de petrol, care, pentru profit suplimentar, sunt gata să-și asume riscuri și să lucreze cu bunuri sancționate

"Acum, piața ucraineană este literalmente plină de combustibil de origine dubioasă", a explicat expertul, menționând că rezoluția Cabinetului de Miniștri care interzice importul de combustibil în Ucraina, care are o urmă rusească, nu va provoca daune semnificative furnizorilor care lucrează cu produse petroliere rusești și gaze auto. "Acei furnizori care importă combustibil rusesc în Ucraina furnizează certificate de origine la vamă, unde sunt indicate țările de tranzit în locul Rusiei. În plus, combustibilul rusesc este adesea amestecat cu combustibilul fabricat în alte țări și se eliberează un certificat de origine al țărilor respective. Prin urmare, va fi aproape imposibil să aflăm că acest combustibil este rusesc", a explicat Hmelievski.

Pe 9 mai 2023, Cabinetul de Miniștri din Ucraina a interzis importul de combustibil de origine incertă pentru a bloca posibilitatea intrării produselor petroliere rusești în Ucraina.

Cabinetul de Miniștri al Ucrainei, completând rezoluția, a blocat intrarea combustibilului, petrolului și produselor petroliere rusești în Ucraina.

Ministerul Energiei din Ucraina consideră că, de acum înainte, combustibilul din Federația Rusă nu va putea intra pe piața ucraineană. Acesta este un alt pas semnificativ pentru a proteja interesele și suveranitatea națională a Ucrainei.

Expertul a explicat modul în care interzicerea combustibilului din Rusia va schimba prețurile la benzinării.