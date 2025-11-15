Pilot în transă halucinogenă: a încercat să oprească motoarele avionului crezând că este deja mort
Postat la: 15.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
În 2023, un pilot Alaska Airlines aflat în timpul liber a fost acuzat de 83 de capete de tentativă de omor după ce a încercat să oprească motoarele unui avion în plin zbor. Înaintea sentinței de săptămâna viitoare, în documentele depuse la dosar au ieșit la iveală detalii noi.
Joseph Emerson călătorea pe scaunul suplimentar din cabina piloților, ca pasager, la bordul cursei Alaska Airlines 2059. Cu aproximativ 48 de ore înainte, luase ciuperci halucinogene în timpul unei comemorări dedicate celui mai bun prieten al său, un coleg pilot care murise subit din cauza unei probleme cardiace.
Avocații lui Emerson au spus că acesta avusese o reacție neobișnuită la psilocibină, substanța activă din drog. Timp de câteva zile s-a simțit desprins de realitate, o afecțiune cunoscută ca Tulburare Persistenta de Percepție Indusă de Halucinogene.
Emerson „credea că este fie prins într-un vis, fie deja mort", au scris avocații în memoriul depus miercuri.
Ei adaugă că acesta nu credea că zborul 2059 este real, dar s-a îmbarcat convins că asta l-ar putea ajuta să se trezească și să-și revadă familia.
„În timpul zborului spre casă, a devenit din ce în ce mai suspicios că avionul nu va ajunge niciodată acasă și că va zbura la nesfârșit, fără să-și atingă destinația", se arată în document.
După ce a încercat să oprească motoarele, piloții au intervenit, iar Emerson a părăsit cabina. Din nou, a fost convins că se află într-un vis, de data aceasta pentru că pasagerii i s-au părut surprinzător de calmi.
Emerson și-a băgat apoi mâna într-o cană cu cafea fierbinte ca să încerce să se „trezească". În cele din urmă, le-a spus însoțitorilor de bord că nu mai poate distinge realitatea și i-a rugat să-l încătușeze. După ce avionul a fost deviat, Emerson a fost arestat.
În închisoare, a început să scrie în jurnal, moment în care, potrivit avocaților, a realizat că fusese alcoolic ani de zile. De asemenea, evitase să caute ajutor specializat, în timp ce încerca să facă față morții prietenului său.
De atunci, Emerson a înființat împreună cu soția sa o organizație non-profit, Clear Skies Ahead, menită să crească gradul de conștientizare asupra acestei probleme în aviație. Mulți piloți evită tratamentul pentru probleme de sănătate mintală, de teamă că și-ar putea pierde licența de zbor.
Inițial, Emerson risca până la 20 de ani de închisoare. A pledat vinovat în septembrie, iar procurorii au cerut o pedeapsă de 12 luni. Un raport pre-sentență recomanda și șase luni de arest la domiciliu.
Emerson solicită să-i fie recunoscut timpul deja petrecut în detenție și să primească în schimb eliberare supravegheată. Urmează să apară în fața unei instanțe din Oregon luni, pentru pronunțarea sentinței.
