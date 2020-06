Plajele din Vama Veche se deschid in acest weekend. Sezlongurile sunt mai scumpe

Plajele din Vama Veche se deschid in acest sfarsit de saptamana. Preturile pentru sezlonguri sunt de 30 de lei in timpul saptamanii si 35 de lei in weekend.

Cornel Lazar administreaza doua plaje in Vama Veche. Intr-un an normal avea deja clienti si pe plaja erau 100 de umbrele si aproximativ 200 de sezlonguri. Anul acesta insa va deschide la doar 75% din capacitate.

Daca anul trecut un sezlong costa 25 de lei in timpul saptamanii si 30 de lei in weekend, in acest sezon preturile vor fi mai mari. Turistii vor putea, anul acesta, sa mearga si cu prosopul pe toate plajele amenajate.

"Anul acesta am pregatit plaja cu 80 de umbrelute. Asta inseamna undeva la 150 de umbrelute capacitate maxima. Este o crestere de 5 lei per sezlong, tinand cont ca s-a redus numarul de locuri pe plaja si apar niste cheltuieli noi.

La fiecare schimbare de client sezlongurile trebuiesc dezinfectate. (...) Avem trei culoare. Plaja are cam 100 de metri deschidere la mare si am creat trei zone de acces unde nu-i obligam sa-si ia sezlongul, unde pot sa se aseze cu prosopul", a declarat Cornel Lazar.

Acesta spune ca activitatile de seara nu vor fi inca deschise.

"Problema e cu activitatea de seara pe care inca nu o vom deschide din frica ca nu putem manageria aglomeratia de oameni. (...) Vama Veche e o statiune cu specific aparte.

O statiune de tineret, unde oamenii petrec pe plaja. La noi pe plaja se strang in mod normal intre 1000 si 2000 de oameni. Aici va fi lovitura financiara", a mai spus administratorul.