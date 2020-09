Proiectul "Politiei Animalelor", elaborat de ministrul Vela, contestat de ONG-urile din domeniu

Sindicatul Europol, cel care a organizat o dezbatere publica cu privire la proiectul infiintarii "Politiei Animalelor", proiect initiat de ministrul Marcel Vela, sustine ca reprezentantii asociatiilor pentru protectia animalelor "au constatat cu stupoare ca insusi initiatorul proiectului de act normativ pentru modificarea Legii nr. 205/2004 a dat dovada ca nu intelege domeniul privind protectia animalelor si nici necesitatiile acestor fiinte pentru o dezvoltare fizica si psihologica normala".

Reamintim ca in data de 25 august, ministrul Marcel Vela a anuntat punerea in dezbatere publica a proiectului de infiintare a Politiei Animalelor. Una din principalele prevederi ale viitoarei legi ar permite politistilor sa intre pe o proprietate privata, fara mandat de la judecator, daca se constata ca un animal este in pericol.

"Atat noi cat si specialistii in domeniul protectiei animalelor am subliniat faptul ca nu se impune patrunderea pe proprietatea privata atata timp cat textul actului normativ nu stabileste in concret o modalitate de actiune, creandu-se premisa de a patrunde in locuinta unei persoane fara a exista indicii temeinice privind crearea unei stari de pericol.

Ne putem afla chiar in situatia in care este reclamat tocmai un salvator de animale ale carei drepturi constitutionale ar fi incalcate in mod nejustificat, nu neaparat un detinator care a generat o stare de pericol pentru animalele din incinta imobilului sau", se arata intr-un comunicat de presa al sindicatului Europol.

Reprezentantii asociatiilor pentru protectia animalelor cat si medicii veterinari au precizat ca pentru a constata ca un animal se afla in stare de pericol, ca este maltratat sau malnutrit, politistilor nu le trebuie studii in domeniul medicinei veterinare si ca pe cale de consecinta nu se impune angajarea prin transfer a personalului ANSVSA in cadrul Politiei Romane, mai ales ca in cei peste 15 ani de la emiterea Legii nr. 205/2004 privind protectia animalelor, prin neimplicarea de care au dat dovada si-au dat examenul profesionalismului.

Fata de acest aspect, reprezentantii MAI care au participat la dezbatere au precizat ca se are in vedere angajarea personalului ANSVSA in cadrul Politiei Romane atat prin transfer cat si prin procedura de examen, aspect criticat de toti reprezentantii asociatiilor pentru protectia animalelor, cat si de medicii veterinari participanti la dezbaterea publica, invocand faptul ca interesul MAI ar trebui sa fie reprezentat de angajarea unui personal cu un grad inalt de calificare, obiectiv care nu poate fi atins altfel decat prin organizarea unui examen in urma caruia in sistemul politienesc sa acceada persoane cu un grad ridicat al pregatirii profesionale.

De asemenea, atat organizatia noastra cat si reprezentantii asociatiilor au subliniat faptul ca prin aceasta procedura de transfer se vor ocoli normele de accedere in cadrul Politiei Romane creandu-se premisa angajarilor "necalitative", in contextul in care ANSVSA si Politia Locala au deja atributii de constatare si aplicare a contraventiilor in domeniul protectiei animalelor, mai sustin sindicalistii Europol.

In plus, acestia sustin ca au solicitat realizarea unei radiografii a nevoii de adaposturi/sanctuare de animale la nivel national astfel incat sa nu ne aflam in situatia conform careia in cursul unei zile politistii sa intervina pentru emiterea unui ordin de plasare a unui animal in adapost si sa fie nevoiti sa astepte ore in sir la fata locului pana la sosirea unei echipe de la distante de peste 60 de km, iar pe durata acestei asteptari comunitatea sa nu poata beneficia de serviciul politienesc.

Marcel Vela a anuntat la finalul lunii august proiectul Ordonantei de Urgenta prin care este pusa in dezbatere publica infiintarea Politiei Animalelor. Proiectul prevede ca animalele aflate in pericol vor putea fi confiscate, iar politistii vor avea dreptul sa intre pe o proprietate privata fara mandat de la judecator daca se constata ca animalul este in pericol.

De asemenea, politistii se pot folosi de fortele si mijloacele din dotare ca sa actioneze pentru salvarea unui animal, iar "actiunile politistilor, inclusiv cele de patrundere, pot fi inregistrate cu mijloacele audiovideo sau foto din dotare, fara consimtamantul persoanelor." In plus, animalele maltratate vor fi cazate in adaposturile publice pentru a fi tratate, apoi vor fi date spre adoptie. Politia Animalelor va avea atributii inclusiv in ceea ce priveste animalele salbatice si va fi in subordinea Politiei Romane.