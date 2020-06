Rafila spune ca unele persoane asimptomatice ar putea fi externate, chiar daca raman "pozitive"

Alexandru Rafila, presedintele Societatii Romane de Microbiologie, a explicat, miercuri seara, ca exista doua categorii de persoane asimptomatice, si anume cei diagnosticati intamplator si cei care au fost bolnavi, s-au vindecat, dar raman pozitivi chiar o perioada indelungata de timp.

"Trebuie sa lamurim oamenii. Noi avem doua categorii de persoane care sunt asimptomatice. Cei care sunt diagnosticati intamplator si atunci sunt internati si urmariti pana cand au doua teste negative. O a doua situatie este reprezentata de persoanele care au avut forme usoare sau medii de boala, se vindeca, devin asimptomatici fiind in spital si unii dintre ei raman pozitivi chiar o perioada indelungata de timp, mult peste cele cateva zile la care ne-am astepta in mod obisnuit sa dispara virusul", a declarat Rafila, miercuri seara, la Digi24.

Profesorul a sustinut ca este posibil ca aceste persoane sa fie externate, chiar daca testele lor arata ca sunt in continuare pozitive, dar ca nu vor mai fi contagioase.

"Exista o opinie care este fundamentata de niste studii stiintifice, pentru ca opiniile care sunt doar asumate fara sa existe in spate o fundamentare bazata pe evidente nu cred ca trebuie sa le discutam. Aceste persoane, probabil in viitorul nu foarte indepartat, vor putea fi externate dupa un numar de zile in care ele sunt asimptomatice dupa boala.

Pentru ca aceste studii la care fac referire demonstreaza ca particulele virale pe care le elimina prelungit aceste persoane nu mai sunt infectante, ci sunt practic fragmente de virus eliminate in timpul perioadei de convalescenta, care la unii este mai lunga.

Ramane sa vedem daca vor fi trimise in izolare sau vor fi considerate sanatoase. Este o schimbare importanta, dar repet, nu ne hazardam. Asteptam sa avem la dispozitie tot ce s-a publicat pana in momentul de fata, asteptam un document cu pozitia OMS, la care se lucreaza exact in aceste zile si cred ca va fi disponibil pana la sfarsitul acestei saptamani, incat sa putem sa dam o recomandare - Ministerul Sanatatii decide cum este mai bine", a punctat Rafila.

Referitor la prima categorie de persoane asimptomatice, cele care sunt descoperite intamplator si care sunt internate in spital pentru o perioada variabila, Rafila spune ca fiecare tara a procedat cum a vrut cu ele. In unele state, acestea mergeau linistite acasa, pe cand in altele, precum s-a intamplat in Italia, la Veneto, acestea erau duse in spatii special amenajate.

"Au mutat acolo atat persoanele asimptomatice descoperite accidental, cat si persoanele devenite asimptomatice in urma tratamentului din spital si s-a observat ca lucrurile au fost tinute sub control mai bine in Veneto, decat au fost tinute in regiunea vecina Lombardia, unde trimiterea acestor persoane asimptomatice la domiciliu a dus la aparitia unor cazuri secundare in randul familiei", a punctat Rafila.