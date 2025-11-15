"Regele asfaltului", o nouă condamnare. Pedeapsa lui Nelu Iordache ajunge la 18 ani de închisoare
Postat la: 15.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Omul de afaceri Nelu Iordache a fost condamnat vineri de Tribunalul București într-un nou dosar, în care este acuzat că ar fi încercat mituirea unei foste șefe de la Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Ilfov Genica Bădănoiu pentru a obține o autorizație de mediu la o stație de transfer deșeuri.
Decizia nu este definitivă. Conform sentinței, Nelu Iordache a primit 5 ani închisoare pentru dare de mită și 4 ani pentru cumpărare de influență. Aceste pedepse au fost contopite cu condamnări din alte dosare, respectiv dosarul Transalpina (6 ani) și dosarul fraudelor cu fonduri europene alocate pentru construcția autostrăzii Nădlac - Arad (11 ani și 9 luni), în final rezultând 18 ani și 1 lună închisoare. Iordache se află în prezent în închisoare, fiind încarcerat din septembrie 2021. În dosarul legat de stația de transfer deșeuri, Genica Bădănoiu a fost condamnată la 2 ani închisoare cu suspendare pentru cumpărare de influență.
Conform DNA, în calitate de acționar în fapt al unei societăți comerciale cu activitate de gestionare a deșeurilor menajere, la data de 19 decembrie 2019, Nelu Iordache i-ar pretins, în mod direct, directoarei executive a APM Ilfov, Genica Bădănoiu, să elibereze o autorizație de mediu pentru societatea sa, aferentă stației de transfer gunoaie de la Tunari, județul Ilfov, lăsând-o să creadă că are influență asupra unor persoane cu funcții de conducere de la Ministerul Mediului. El i-a promis Genicăi Bădănoiu că, în schimbul emiterii autorizației, va interveni astfel încât să fie menținută în funcția de director executiv al APM Ilfov. La data de 24 decembrie 2019, autorizația respectivă a fost emisă.
Pe 9 iulie 2020, Iordache ar fi promis indirect, prin intermediar, directoarei APM Ilfov suma de 30.000 lei, din care ar fi oferit 15.000 lei, prin intermediul aceleiași persoane, pentru a obține emiterea unei autorizații de mediu pentru societatea sa aferentă unei stații de transfer deșeuri amplasată în Popești Leordeni. Genica Bădănoiu a refuzat acești bani în data de 10 iulie 2020.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Un om de știință a reușit să transforme imaginile mentale ale oamenilor în text prin folosirea unei tehnici de „subtitrare a gândurilor"
Un om de știința din Japonia a dezvoltat o tehnica care utilizeaza scanari cerebrale și inteligența artificiala pentru a ...
-
Se apropie ziua în care vom vorbi cu animalele noastre de companie. Cum descifrează știința limbajul necuvântătoarelor
Oamenii de știința sunt pe punctul de a descifra limbajul animalelor. Iata cum inteligența artificiala i-ar putea ajuta ...
-
Înaintarea în vârstă reduce riscul de cancer? Noi cercetări răstoarnă teoriile actuale
Un nou studiu deschide o perspectiva neasteptata asupra legaturii dintre imbatranire si cancer. Cercetatorii de la Unive ...
-
China devine centrul global al roboților umanoizi. Asiaticii produc cu o viteză incredibilă, depășind companiile americane din domeniu
Compania specializata in construcția de roboți umanoizi UBTech Robotics, cu sediul in Shenzhen, a livrat sute de astfel ...
-
Comisia Europeană a formulat o poziție în ce privește prescripția penală. Solicitare adresată Curții de Justiție a UE în privința instanțelor din România
Comisia Europeana cere Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) sa confirme, fara echivoc, ca instanțele din Romania ...
-
Virusul viu al gripei aviare rămâne în brânza făcută din lapte de la vaci infectate. Care este riscul pentru oameni
Oamenii de știința de la Universitatea Cornell au descoperit ca virusul viu H5N1 poate ramane infecțios in anumite branz ...
-
Pilot în transă halucinogenă: a încercat să oprească motoarele avionului crezând că este deja mort
În 2023, un pilot Alaska Airlines aflat in timpul liber a fost acuzat de 83 de capete de tentativa de omor dupa ce ...
-
O piramidă uitată de la Giza pare că dezvăluie ceva extrem de important. Primele analize arheologice au depășit orice așteptare
Piramida lui Menkaure, mai puțin celebra, a inceput sa-și dezvaluie secretele, scoțand la iveala doua cavitați misterioa ...
-
Papa Leon nu va mai face anunțul legat de data comună a Paștelui cu ortodocșii, așa cum ar fi vrut papa Francisc
Papa Leon al XIV-lea nu va mai face anunțul mult așteptat privind stabilirea unei date comune a Paștelui intre Biserica ...
-
Oamenii de știință au creat un ochi artificial cu o vedere mai bună decât cea a oamenilor
Domeniul roboticii moi creeaza roboți din materiale precum elastic, cauciuc siliconic sau geluri, cu scopul de a lucra i ...
-
Scandal fără precedent la CCR: judecători acuzați că au introdus pe ascuns paragrafe care schimbă sensul deciziei privind pensiile magistraților
Surse din interiorul Curții Constituționale descriu o disputa fara precedent legata de motivarea deciziei prin care lege ...
-
Trei antreprenori români cuceresc Silicon Valley cu o tehnologie care transformă camerele de supraveghere în asistenți inteligenți
Cand Alexandru Godoroja , Razvan Roman și Teodor Ioan Calin au ajuns in San Francisco, aveau un laptop și o idee indrazn ...
-
Austeritatea lui Bolojan gripează economia: PIB pe minus, inflație înapoi spre 10%, deficit tot mare
Potrivit estimarilor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS), produsul intern brut (PIB) a scazut cu ...
-
Vrăjeala "Securitații Energetice" - Importurile de electricitate ale României au explodat în 2025
Exportul de energie electrica al Romaniei, in primele noua luni, a fost de 10.520 milioane kWh, in crestere cu 28,9% (cu ...
-
De ce unele persoane dorm cu mâinile în poziția „T-Rex" si ce legatura exista cu bolile neuronale
Ați observat vreodata pe cineva dormind cu mainile stranse langa piept, aproape ca un mic dinozaur? Aceasta poziție nu e ...
-
3IATLAS - Semnale misterioase din spațiu. Obiect interstelar sau un mesaj de la extratereștri?
Astronomii au recepționat pentru prima data semnale radio de la obiectul interstelar 3I/ATLAS, care se apropie de Pamant ...
-
O teorie îndrăzneață susține că această tăietură descentrată în granitul acestei pietre egiptene antice dovedește că egiptenii dispuneau de o tehnologie pierdută
Jimmy Corsetti, un cercetator independent, susține ca taietura descentrata de pe un bloc mare de granit din Muzeul din C ...
-
Oamenii de știință spun că prezentul ar putea exista în multe viitoruri posibile - în același timp.
Un nou studiu cuantic a zguduit ințelegerea timpului insuși. Potrivit fizicienilor, momentul actual s-ar putea sa nu fie ...
-
Doi medici de la Spitalul Floreasca, săltați direct din trafic. Tot la Floreasca, un copil de 2 ani a murit fiind adus în stare gravă
Doua evenimente fara legatura intre ele s-au petrecut in ultimele doua zile și ii au in prim plan pe medicii de la unita ...
-
Apune era comenzilor ieftine din China: Gata cu plafonul de 150 €, toate pachetele din afara UE vor fi taxate
Uniunea Europeana a facut miercuri un pas decisiv pentru a opri avalanșa de colete ieftine din China care intra pe piața ...
-
Invenția care ar putea aduce moartea industriei de baterii: oferă energie până la 50 de ani, fără reîncărcare, fără întreținere și fără oprire
O sursa de energie, mai mica decat o moneda, ar putea funcționa ani de zile fara a necesita incarcare sau inlocuire. La ...
-
Este pesimismul economic întreținut artificial? Noile datele artă că industria românească atinge cel mai bun ritm din ultimul an
Dupa declinul de 1,5% de anul trecut și scaderea din primele luni ale acestui an, industria da semne clare de revenire, ...
-
Biografia lui Georgescu merită introdusă în strategia națională de apărare
Nicușor Dan nu pare dispus sa rezolve problema anularii alegerilor. Ci doar interesat s-o amane. Cum așa? Pentru ca ne-a ...
-
Daria Gușă lansează o carte cutremurătoare: "Barometrul puterii geopolitice și Noua Ordine Mondială"
În cadrul emisiunii sale saptamanale de la GOLD FM, „Geopolitica la Zi", geopoliticiana Daria Gușa a anunțat ...
-
Medicul Flavia Groşan se află de aproape o lună în comă. Ce spun doctorii despre starea ei de sănătate
Medicul Flavia Groșan se afla in continuare in coma de gradul 4. În cursul acestei saptamani, ea a fost transferat ...
-
Cum au fost uciși milionarul rus în criptomonede și soția. Tortura îngrozitoare la care au fost supuși pentru a-și dezvălui secretele
Noi informații infioratoare au ieșit la iveala in cazul asasinarii milionarului rus in criptomonede Roman Novak și a soț ...
-
Medicul care contrazice sistemul și spune că nu e lipsă de personal în spitale: "Sunt doar prost distribuiți. Chiar avem un surplus!"
Dr. Wargha Enayati, medic cardiolog, fondator al retelei private de sanatate Regina Maria si al Enayati Medical City, pr ...
-
Un astrofizician de la Harvard afirmă sus și tare: "Am dovezi că Dumnezeu există!"
Dr. Willie Soon, astrofizician la Centrul Harvard-Smithsonian pentru Astrofizica din Statele Unite, susține ca a dovedit ...
-
SPP-ul lui Pahonțu cumpără medicamente pentru angajații cu demență, sevraj alcoolic, boli cardiace, boli degenerative. Toate decontate de stat
Serviciul de Protecție și Paza investește peste 82.000 de euro in achiziția unei game extinse de medicamente destinate n ...
-
Zelenski e portretizat de procurorii ucraineni ca o „marionetă" în cel mai mare scandal de corupție din Ucraina
Suspecții din cazul de mare corupție din Ucraina ar fi manipulat oficiali de rang inalt ca parte a unei rețele extinse d ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu