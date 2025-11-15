"Regele asfaltului", o nouă condamnare. Pedeapsa lui Nelu Iordache ajunge la 18 ani de închisoare

Omul de afaceri Nelu Iordache a fost condamnat vineri de Tribunalul București într-un nou dosar, în care este acuzat că ar fi încercat mituirea unei foste șefe de la Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Ilfov Genica Bădănoiu pentru a obține o autorizație de mediu la o stație de transfer deșeuri.

Decizia nu este definitivă. Conform sentinței, Nelu Iordache a primit 5 ani închisoare pentru dare de mită și 4 ani pentru cumpărare de influență. Aceste pedepse au fost contopite cu condamnări din alte dosare, respectiv dosarul Transalpina (6 ani) și dosarul fraudelor cu fonduri europene alocate pentru construcția autostrăzii Nădlac - Arad (11 ani și 9 luni), în final rezultând 18 ani și 1 lună închisoare. Iordache se află în prezent în închisoare, fiind încarcerat din septembrie 2021. În dosarul legat de stația de transfer deșeuri, Genica Bădănoiu a fost condamnată la 2 ani închisoare cu suspendare pentru cumpărare de influență.

Conform DNA, în calitate de acționar în fapt al unei societăți comerciale cu activitate de gestionare a deșeurilor menajere, la data de 19 decembrie 2019, Nelu Iordache i-ar pretins, în mod direct, directoarei executive a APM Ilfov, Genica Bădănoiu, să elibereze o autorizație de mediu pentru societatea sa, aferentă stației de transfer gunoaie de la Tunari, județul Ilfov, lăsând-o să creadă că are influență asupra unor persoane cu funcții de conducere de la Ministerul Mediului. El i-a promis Genicăi Bădănoiu că, în schimbul emiterii autorizației, va interveni astfel încât să fie menținută în funcția de director executiv al APM Ilfov. La data de 24 decembrie 2019, autorizația respectivă a fost emisă.

Pe 9 iulie 2020, Iordache ar fi promis indirect, prin intermediar, directoarei APM Ilfov suma de 30.000 lei, din care ar fi oferit 15.000 lei, prin intermediul aceleiași persoane, pentru a obține emiterea unei autorizații de mediu pentru societatea sa aferentă unei stații de transfer deșeuri amplasată în Popești Leordeni. Genica Bădănoiu a refuzat acești bani în data de 10 iulie 2020.