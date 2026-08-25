Scăderea dramatică a nivelului Dunării scoate la iveală flota fantomă a lui Hitler

Seceta extremă și valurile de căldură fără precedent au provocat o scădere dramatică a nivelului Dunării, scotând la iveală vestigii uluitoare din trecutul sângeros al Europei. În apropiere de Prahovo, în estul Serbiei, apele în retragere au adus la suprafață cel puțin 20 de nave de război naziste scufundate în 1944, scrie BBC.

Corpurile ruginite și catargele rupte ale flotei germane din Marea Neagră reapar din adâncuri, transformând albia fluviului într-un peisaj de război impresionant și periculos, din cauza muniției neexplodate.

Flota fantomă a lui Hitler scufundată la Porțile de Fier: povestea din 1944

Istoria acestui cimitir acvatic a început în toamna anului 1944, când trupele germane se retrăgeau de pe Frontul de Est din cale ofensivei Armatei Roșii. Peste 200 de nave naziste au rămas blocate pe Dunăre, în zona îngustă a Porților de Fier.

Pentru a împiedica capturarea flotei de către sovietici și pentru a le bloca avansul, contraamiralul german Paul-Willy Zieb a dat ordinul ca toate navele să fie scufundate în mod deliberat.

Deși Serbia a inițiat un proiect complex de 30 de milioane de euro pentru curățarea albiei, operațiunea este una de durată din cauza încărcăturilor de explozibil rămase active la bord.

Secrete scoase la lumină din adâncuri: de la muniție nazistă la oase de mamut

Seceta din această vară nu a expus doar navele de război germane. Apele retrase au scos la iveală un întreg mozaic arheologic și istoric pe întreg cursul fluviului, de la motociclete ale Wehrmachtului descoperite la Budapesta și bombe de peste 700 kg în Slovacia, până la rămășițele vechiului Pod al lui Constantin din Bulgaria sau fosile de mamut lânos vechi de mii de ani.

Arheologii Profită de aceste momente rare pentru a documenta vestigiile în mediul lor natural, considerând că seceta le oferă acces neprețuit la capitole ascunse din istorie.

Impact uriaș asupra turismului: croazierele pe Dunăre, perturbate de apele scăzute

Fluctuațiile extreme ale nivelului apei au dat peste cap industria de turism pe fluviu. Companiile de croazieră au fost obligate să anuleze curse, să transfere pasagerii între nave sau să folosească autocare pentru a ocoli secțiunile devenite nenavigabile.

Totuși, pentru turiștii aflați la bordul navelor de croazieră, experiența de a naviga direct deasupra epavelor din Al Doilea Război Mondial a transformat vacanța într-o lecție vie de istorie și o experiență de neuitat.

Reuters/ Djordje Kojadinovi The exposed German warships were scuttled near Prahovo in 1944 and many still contain ammunition and explosives (Credit: Reuters/ Djordje Kojadinovi)

Semnalul de alarmă al climei: avertismentul pe care fluviul îl trimite Europei

Dunărea oferă un dublu avertisment: unul venit din trecutul zbuciumat al Europei și altul îndreptat spre viitorul ei climatic. Fiind continentul care se încălzește cel mai rapid, Europa se confruntă cu valuri de căldură extremă care perturbă grav marile sale artere navigabile.

Așa cum remarcă organizatorii de călătorii, epavele dezvelite de secetă nu sunt doar monumente ale trecutului, ci și un memento vizibil al modului în care schimbările climatice redefinesc geografia și istoria continentului.