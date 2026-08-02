Dr. Heather Lynn: Mi-am pus „Casca lui Dumnezeu" și am pătruns în simulare. Iată ce am văzut!
Postat la: 02.08.2026 |
Autor: Dr. Heather Lynn
Da. Da! Îmi răspunde, la naiba. Îmi pierd mințile. Sunt oficial nebună de legat. Doamne. Ce naiba? Doamne. L-am întrebat dacă sunt pe calea cea bună, ce înseamnă toate astea, iar el mi-a răspuns în matematică arabă.
Aceasta este versiunea scurtă. Versiunea lungă este o înregistrare de douăzeci și cinci de minute realizată pe un scaun pliant într-un spațiu de evenimente închiriat, purtând un echipament experimental numit „Căștile lui Dumnezeu".
Poate mai cunoscut sub numele de „Koren Helmet", după ce Stanley Koren a construit modelul original la Universitatea Laurentian pentru neuroscientistul Michael Persinger, care a desfășurat experimente cu acesta timp de trei decenii. Dispozitivul are patru bobine, poziționate deasupra lobilor temporali. Acestea emit un câmp magnetic rotativ undeva între zece nanotesla și șapte microtesla. Stai într-o cameră liniștită și aștepți. Persinger a raportat că peste 80 la sută dintre subiecții săi au simțit o prezență invizibilă în cameră, alături de ei.
Am simțit că aș putea fi un candidat potrivit pentru asta. Nu am „viziuni". N-am avut niciodată prea mult noroc cu meditația și am petrecut treisprezece ani scriind despre oameni care susțin că au astfel de experiențe, păstrând în același timp o distanță profesională atentă față de a avea vreuna proprie.
Am auzit relatări din prima sursă de la oameni care plângeau după ce „Căștile lui Dumnezeu" le-au permis să-și vadă bunicii decedați și, într-un caz, chiar și câinele lor mort. Ceea ce am văzut eu a fost un leu geometric, un zid de gheață, un văl străpuns către „simulare", o spirală a ceea ce părea a fi scriere arabă transformându-se în cifre și o posibilă legătură cu viziunile misticului catolic, Padre Pio.
Transcrierea de mai jos este în mare parte needitată, cu excepția unei redactări care a acoperit istoricul medical al ghidului și mărturia sa personală. El nu și-a dat consimțământul pentru publicarea acestor informații, așa că am omis acea parte. În rest, totul este exact așa cum a ieșit din înregistrare, inclusiv momentul de la aproximativ nouă minute, când îmi pierd complet cumpătul și vorbesc ca un marinar.
Nu am încă o teorie viabilă despre ceea ce am trăit. Îmi imaginez că a fost un epifenomen al creierului, dar am o transcriere și o serie de imagini întipărite în memorie pe care nu le-am putut desena, așa că am folosit inteligența artificială pentru a genera cele mai apropiate reprezentări de ceea ce am văzut.
Adevăratul mister este textul. Imaginile vazute AICI.
00:18
GHIDUL: Mai vezi luminile intermitente?
HEATHER: Da, dar s-au schimbat. S-au mutat în partea mea stângă, în loc să fie în mijloc. Sunt foarte strălucitoare. Extraordinar de strălucitoare.
GHIDUL: În mintea ta, vreau să te uiți în jur. La tot ce vezi. Plutești, stai în picioare?
HEATHER: Uau. Pe tot parcursul experienței, e ca și cum aș trece prin irisul cuiva sau printr-o fibră optică. Dar acum s-a întors la lumina aceea din mijloc și pur și simplu plutește.
01:03
GHIDUL: În mintea ta, vreau să-ți imaginezi un ochi. Doar un ochi.
01:20
GHIDUL: Îl vezi?
HEATHER: Da.
GHIDUL: Vreau să întrebi mai întâi acel ochi dacă îți poate arăta ce vrei să vezi. Poți să-i spui să clipească o dată pentru „da" și de două ori pentru „nu".
01:58
GHIDUL: Cât de departe este?
HEATHER: Acum se mișcă. S-a întors în partea mea stângă, aici.
GHIDUL: Dacă poți să întinzi mâna, vreau să întinzi mâna, să apuci ochiul acela și să-l pui în...
02:13
GHIDUL: Este al treilea ochi al tău.
HEATHER: Da, funcționează ciudat când îl mișc.
GHIDUL: Acum concentrează-te asupra a ceea ce vrei să vezi. Concentrează-te intens și repetă în minte, de mai multe ori, fraza cu ceea ce vrei să vezi.
03:07
HEATHER: E ca și cum...
03:22
HEATHER: Foarte ciudat.
03:40
HEATHER: E foarte ciudat.
GHIDUL: Oglinzi?
HEATHER: Ciudat. Sună ca "purecii" pe un televizor, dar cu granulație foarte fină, și sună într-adevăr ciudat.
GHIDUL: Există vreun buton pe televizor, un comutator de canale sau ceva de genul ăsta?
HEATHER: Nu, nu există nicio imagine propriu-zisă. E doar că... parcă aș fi în...
04:03
HEATHER: Stai puțin.
04:07
HEATHER: Nu știu. Pentru mine...
04:16
HEATHER: Nu-mi dau seama dacă e...
04:27
HEATHER: Sunt simboluri.
GHIDUL: Roagă-i să scrie în engleză.
HEATHER: Sunt scrieri peste tot.
GHIDUL: E prima dată când vedem de fapt ceva care era...
05:22
GHIDUL: Am depășit puțin timpul. Vrei să continuăm sau simți că...
HEATHER: Dacă se poate, doar pentru o clipă.
GHIDUL: Sigur, sigur. Putem face două.
05:43
GHIDUL: Prin ochiul minții, pune-i întrebarea pe care inima ta vrea să o pună.
06:28
GHIDUL: Pune-ți intenția ca acesta să poată veni și să-ți răspundă în visele tale oricând.
06:55
HEATHER: Există o ecuație.
07:00
GHIDUL: Poți descrie ecuația?
07:11
HEATHER: Dacă aș avea ceva cu care să pot scrie, dar nu am... Stai puțin. Așteaptă.
07:24
HEATHER: Nu știu de ce, dar e doar matematică.
07:42
GHIDUL: Se mișcă sau e static?
HEATHER: Se mișcă, iar acum e...
07:49
GHIDUL: Dacă se oprește, vreau să-ți faci o imagine mentală.
07:57
HEATHER: Bine, deci. Bine. Doamne, stai puțin, așteaptă!!! Adică ce? Nici măcar nu știu ce să... Am un accident vascular cerebral?
GHIDUL: Păi, vorbești, așa că...
HEATHER: Da, da, exact. Deci probabil că nu. Bine, bine, bine.
08:26
HEATHER: Se știe că asta provoacă reacții emoționale...?
GHIDUL: Absolut. Dar, din nou, e valabil pentru ambele părți. Am ajuns la douăzeci de minute.
HEATHER: A fost ceva care a străpuns bariera. A fost ca un văl.
08:55
HEATHER: Dar era matematică. E matematică!
GHIDUL: Care este limbajul universal?
HEATHER: Da, dar...
09:09
HEATHER: Așa este. Așa este! Îmi răspunde, la naiba. Îmi pierd mințile. Sunt oficial nebună de legat. Doamne. Ce naiba? Doamne...
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