AI-ul a găsit un „semnal" ascuns în ADN care apare în 60% dintre genele umane

O parte importantă din modul în care genele umane sunt activate începe să fie înțeleasă mai bine cu ajutorul inteligenței artificiale. Cercetători de la University of California San Diego au folosit machine learning pentru a identifica o semnătură genetică prezentă în aproximativ 60% dintre genele umane.

Regiunea analizată se numește „initiator" și are un rol în pornirea transcrierii, adică procesul prin care informația din ADN începe să fie folosită de celulă.

Pentru a înțelege mai bine cum poate fi recunoscut acest element, echipa a analizat aproximativ 500.000 de variante ale secvenței. Volumul mare de informații a fost apoi procesat cu ajutorul unui model AI, care a identificat tipare comune și a învățat să estimeze dacă o anumită genă conține sau nu regiunea respectivă, scrie Playtech.

Rezultatul a permis cercetătorilor să caute aceeași semnătură în genomul uman, unde au descoperit că apare într-o proporție mult mai mare decât s-ar fi putut presupune: aproximativ șase din zece gene.

Nu este suficient să știm ce scrie în ADN.

Genomul uman conține miliarde de baze ADN, însă celulele nu folosesc toate genele în același timp. Unele trebuie activate într-un anumit țesut, altele într-o anumită etapă, iar multe rămân inactive.

Profesorul James T. Kadonaga descrie acest mecanism drept un fel de „cod al expresiei genetice", care stabilește când, unde și cât de intens funcționează o genă.

Aici intervine importanța noului model. Cercetătorii nu încearcă doar să citească secvența ADN, ci să înțeleagă regulile după care aceasta este interpretată de celule.

Una dintre aplicațiile posibile ține de mutații. Dacă o modificare genetică apare exact într-o astfel de regiune de control, modelul ar putea ajuta la estimarea efectului asupra activării genei.

Acest lucru ar putea deveni relevant în cercetarea unor boli genetice și a cancerului, unde modificarea expresiei anumitor gene poate influența comportamentul celulelor.

Echipa ia în calcul și folosirea datelor pentru proiectarea unor promotori sintetici, adică secvențe create pentru a controla pornirea sau oprirea unor gene în condiții stabilite de cercetători.