Un baraj uriaș s-a prăbușit în doar câteva minute omorând 423 de persoane: ce au descoperit cercetătorii adânc în pământ

Prăbușirea barajului Malpasset a ucis 423 de oameni, iar vina nu a aparținut betonului folosit, ci unor crăpături geologice ascunse în stâncă. În noaptea de 2 decembrie 1959, la ora 21:11, peretele uriaș din beton, înalt de 66 de metri, a cedat sub presiunea uriașă a apei. În doar câteva minute, valul izbucnit a transformat întreaga vale într-un șuvoi violent de noroi și dărâmături.

Bilanțul final a fost cutremurător: 423 de persoane și-au pierdut viața, printre care se aflau și 135 de copii. Tragedia a lovit pe neașteptate, într-un loc considerat complet sigur.

Construit între anii 1952 și 1954, barajul Malpasset reprezenta un proiect de elită al ingineriei franceze. Scopul lui era să controleze apele râului Reyran și să furnizeze apa necesară pentru agricultură și populație, într-o regiune aflată în plină dezvoltare turistică.

Forma sa, un arc subțire de beton, părea de-a dreptul elegantă: curbura sa împingea forța apei spre pereții stâncoși ai văii, la fel cum o ușă rezistă împingând în balamale. Există însă o condiție tăcută, dar vitală: stâncile din jur trebuie să fie perfect sănătoase.

În toamna lui 1959, a plouat cum nu mai plouase de mult. Între 19 noiembrie și 2 decembrie, masivul Estérel a primit aproape 200 de milimetri de apă, iar lacul de acumulare a ajuns aproape de marginea structurii. Cu 7 metri sub creastă, pe malul drept, au apărut primele scurgeri.

Nimeni nu și-a închipuit atunci ce prevesteau. Atunci, la ora 21:11, a venit sfârșitul. Barajul a cedat brusc, fără avertisment, și a eliberat 50 de milioane de metri cubi de apă. Orașul Fréjus, aflat în calea valului, a fost lovit în plin de un torent de apă, pământ și moloz.

În doar câteva minute, peisajul a devenit de nerecunoscut.

Investigațiile au căutat un vinovat. Betonul, materialul modern prin excelență, a fost primul suspect. Însă probele au arătat altceva: betonul era solid. Adevărata cauză zăcea mai adânc, literalmente în pământ. Malul stâng al barajului se sprijinea pe gneiss, o rocă masivă și aparent stabilă.

Sub ea, însă, o rețea de falii trecea neobservată prin toate studiile. Sub presiunea colosală a apei, aceste fisuri au transformat stânca într-o capcană. Rocile au cedat brusc, ca un dop smuls dintr-o gură de sticlă, iar întreaga structură s-a deschis.

Mai mult, analizele ulterioare au scos la iveală o falie suplimentară, în aval de baraj, care a concentrat presiunea pe o zonă foarte restrânsă. Exact acest amestec de fracturi ascunse, și nu un defect de beton, a făcut ca totul să se prăbușească.

Malpasset nu a fost doar o tragedie. A fost o lecție care a schimbat regulile ingineriei civile, scrie curiozitate.ro.

De atunci, studiile geologice făcute înainte de construcții au devenit mult mai adânci, iar posibilitatea unor crăpături nevăzute în rocile considerate stabile este luată acum în calcul de la primele schițe.

Ruinele barajului, rămase în valea Reyranului, amintesc și astăzi de prețul plătit pentru ignorarea geologiei. La peste șaizeci de ani de la acea noapte, povestea Malpasset rămâne un avertisment.

Cât de multe alte defecte ascunse mai așteaptă sub picioarele noastre? Nimeni nu poate spune cu certitudine.