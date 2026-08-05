Intrebarea cheie: Au consumat centrele de date din Europa apa Dunării?

Conform datelor ONU, puterea totală instalată a tuturor centrelor de date din Germania, Austria, Ungaria, Slovacia și Serbia - deci din țările aflate în amonte de România, este de 5.8 GW, adică 5.800 de MW, din care majoritatea covârșitoare se află în Germania (5.5 GW).

Conform normelor industriale tipice, un centru de date de 100 de MW consumă zilnic, în medie, 2 milioane de litri de apă (în mare parte prin evaporare, deși o parte este returnată în râuri ca apă industrială). Dacă luăm întreaga această cantitate pentru fiecare dintre cei 5800 de MW am ajunge la 116.000.000 de litri pe zi consum de apă.

Pare mult - și, în anumite regiuni care se confruntă cu secetă este mult. Dar dacă aceste milioane de litri pe zi ar fi strânse într-un râu, acesta ar avea debitul de 1,3 metri cubi pe secundă. Adică un metru cub și un pic pe secundă consumat pentru centrele de date.

Comparativ cu debitul lunii august al Dunării, care ar fi trebuit să fie de 4.095 de metri cubi pe secundă (patru mii!), este literalmente o picătură într-un ocean. De altfel, dacă toate centrele de date din întreaga lume, care însumează circa 130 de GW, ar fi alimentate din Dunăre, ar consuma abia 28 de metri cubi pe secundă!"

Ing.Geani Gerota