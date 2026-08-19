Medicul român celebru al multor miliardari ai lumii declară că niciun medicament nu vindecă. Răchitan a șocat o întreagă comunitate medicală

Unul dintre cei mai buni "diagnosticieni din lume", medical naturopat de origine romana Cristian Răchitan, a facut mai multe declaratii controversate cu ocazia unei vizite pe care a facut-o in tara noastra.

Rachitan, celebru in USA, si caruia ii calca pragul cabinetului miliardari, vedete ca Barbra Streisand sau Mel Gibson si politicieni celebri, spune ca "niciun medicament din lume nu vindeca vreo boala", explicand totodata ca stresul este a doua cauza a imbolnavirilor, noteaza one.ro.

"Niciun medicament din lume nu vindeca vreo boala, este o notiune total gresita. Un medicament compenseaza, ajuta corpul sa duca boala, dar nicidecum nu vindeca. De exemplu, o persoana care are hipertensiune arteriala ia medicamente toata viata si cu timpul trebuie sa creasca medicamentele pentru ca cele pe care le-a luat anul trecut acum nu mai lucreaza, trebuie sa ia unele mai puternice. De ce? Pentru ca intre timp boala e evoluat, a avansat. Bietul doctor nu a invatat sa vindece o boala pentru ca stiinta medicala nu stie sa vindece boala. Ma refer la partea bio-chimica. Stie doar sa te ajute sa duci boala, sa ajute corpul sa faca fata bolii respective, dar nicidecum sa vindece boala.

Medicamentele au devenit atat de agresive si efectele negative sunt atat de mari, incat te tratezi de una si creezi alte doua boli. Si ca sa neutralizezi simptomatologia celor doua boli noi pe care le creezi trebuie sa iei alte doctorii, care creaza alte boli. Si intri intr-un lant, care este ingrozitor de complicat", a declarat medicul roman stabilit la New York de peste 30 de ani pentru Adevarul.

"Orice afectiune are intotdeauna doua cauze, niciodata una singura. Intotdeauna, cea de-a doua cauza este stresul, iar cauza primara sunt anormalitati in general la nivelul structurii.

Stresul este jumatate din absolut orice boala, poate uneori chiar mai mult. Simplu, am spus mai inainte, incearca sa faci ceea ce trebuie sa faci, nu ceea ce vrei sa faci. Vezi ceea ce simti ca te implineste, ce simti ca-ti place, ceea ce simti ca este bine pentru tine. Atunci nu te stresezi.

In clipa in care intri in conflict cu probleme de personalitate, mandria, gelozia, lacomia, meschinaria, necinstea, atunci aceste conflicte denatureaza calitatea gandirii si deciziile luate nu sunt cele mai bune. Ele inrautatesc calitatea vietii", a explicat Cristian Rachitan. Doctorul Rachitan este newyorkez de vreo treizeci de ani, este naturopat-osteopat si a intrat in top 5 ,,cei mai buni diagnosticieni din lume".