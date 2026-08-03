Mai multe previziuni conduc la același rezultat: Ceva grav de tot urmează a se întâmpla în războiul din Ucraina
Postat la: 03.08.2026 |
O sinteză referitoare la evenimentele din ultimele săptămîni conduce la o previziune aproape inevitabilă: urmează ceva cu adevărat grav și spectaculos în Ucraina.
1. Una din deciziile summitului NATO de la Ankara a fost sporirea presiunii asupra Rusiei, prin intermediul Forțelor Armate Ucrainene. De altfel, Kievul a fost pregătit de la începutul anului 2026 de sponsorii săi occidentali pentru o escaladare, acumulînd un număr mare de drone cu rază mare de acțiune și rachete. Și pentru o mai bună coordonare, Ucraina a creat un comandament responsabil de lansarea vectorilor cu rază mare de acțiune care anterior operau separat în cadrul forțelor armate.
2. Toată luna iunie și jumătatea lui iulie, ucrainienii au deținut inițiativa, prin lansarea zilnică a 300-400 de drone cu raza lungă de actiune în adîncimea teritoriului Rusiei. Doar 6.225 de drone ucrainene au fost lansate asupra Moscovei în luna iulie. Atacînd logistica Rusiei, distrugînd rafinăriile, conductele și depozitele de carburanți, ucrainienii au încercat să creeze percepția unei penurii de combustibil în Rusia și, bineînțeles să afecteze moralul populației. Începînd cu 25 iulie, intensitatea loviturilor cu drone ucrainiene a început să scadă și trebuia făcut ceva în plan mediatic pentru a se distrage atenția. Epopeea doborîrii a 3 drone presupuse a fi rusești de către piloții de F-16 români a servit propagandistic acțiunii mai cuprinzătoare a NATO. România a folosit formula hegeliană clasică a dialecticii: ea a creat o problemă pentru a speria românii, apoi a oferit o soluție pregătită dinainte.
3. Dar n-a schimbat esența problemei căci Programul NATO de aprovizionare cu arme a Kievului, în cadrul schemei PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) a fost blocat. Mecanismul PURL a fost lansat vara trecută, după ce președintele american Donald Trump a refuzat să continue livrările gratuite de arme către Forțele Armate Ucrainene. Acum SUA vinde arme țărilor NATO, care apoi le transfera Ucrainei. Până la sfârșitul lunii martie, 21 de țări din alianță contribuiseră cu 4,15 miliarde de dolari la fondul programului.
4. Care este motivul acestui blocaj? După ce transportul maritim către porturile ucrainene a fost reluat în 2023, rușii nu au mai executat atacuri directe asupra navelor de teama că Kievul ar riposta prin lansarea de atacuri sistematice cu drone maritime și aeriene împotriva navelor rusești din Marea Neagră și Marea Azov. Dar la sfârșitul primăverii anului 2026, inspirată probabil de exemplul Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice, conducerea Ucrainei a decis să creeze propriul „Ormuz” pentru ruși, blocând transportul maritim mai întâi în Marea Azov și apoi în Marea Neagră.
Astfel, principalul argument pentru ca Rusia să se abțină de la atacarea navelor în drum către porturile ucrainene a fost eliminat chiar de către Kiev. Rușii au început propria campanie de atacuri împotriva navelor care navigau către porturile ucrainene, rezultatul fiind o încetare completă a transportului maritim către porturile ucrainene de la Marea Neagră, care durează de peste o săptămână. În perioada 25-31 iulie Forțele Armate Ruse au efectuat cite 2-3 valuri zilnice de atacuri de grup, asupra infrastructurii portuare, utilizată pentru descărcarea și depozitarea mărfurilor militare și asupra 31 de nave împiedicîndu-le să transfere arme și muniții Ucrainei prin porturile de la Marea Neagră și Dunăre. Pentru fluxurile sale comerciale, Rusia are acces și la alte mări, în timp ce Ucraina este limitată la Marea Neagră.
În plus, în aceași perioadă din luna iulie, Rusia a executat mai multe lovituri de precizie cu drone, rachete balistice și rachete de croazieră în Lviv, Hmelnițki, Vinița, Cerkasî și Ivano-Frankivsk, asupra locurilor de depozitare a armelor și munițiilor sosite din Occident, pe la granița de vest a Ucrainei. Fabricile de drone și rachete precum și atelierele care produc componente pentru acestea situate clădiri din cartierele de locuințe din Kiev au fost și ele atacate în mod repetat, cu drone și rachete rusești.
Descoperirea și atacarea masivă a acestor obiective a fost posibilă după lansarea pe orbită a unei rețele de aproximativ 40 de sateliți Rassvet, echivalentul rusesc al Starlink care acoperă aproape întreg teritoriul Ucrainei. Terminale satelitare Rassvet distribuite armatei ruse asigură controlul dronelor de recunoaștere grele, a dronelor din familia Geran și a dronelor navale.
5. Cu toate acestea, pînă aici totul a fost doar fumul care acoperă adevărata operație strategică. Pentru că pe frontul din Donbas, după ce a cucerit Kostyantinivka, Grupul de armate ”Centru” pregătește o puternică OFENSIVĂ TERESTRĂ pe direcția Kramatorsk-Slaviansk-Liman pentru alungarea totală a ucrainienilor din regiunea Donețk. Deși toate podurile peste Nipru au rămas intacte, potențialul logistic pe care se bazează dislocarea și aprovizionarea armatei ucrainiene pe front, a fost redus sub 50% din cît era înainte de 2024.
- Ucraina nu mai are rafinării operaționale și nici mari depozite de carburant. Combustibilul intră în țară sub forma de benzină si motorină din România și este livrat zilnic, direct către benzinării, care au fost transformate în mici depozite. Numai că, Rusia escaladează, luînd cu asalt cele 6.000 de benzinării din Ucraina. 30% din ele au fost deja distruse de dronele rusești și anume cele aflate la est de Nistru.
- Campania dusă de dronele rusești împotriva infrastructurii energetice ucrainiene timp de 2 ani a avut ca rezultat eliminarea aproape totală a transportului feroviar cu locomotive electrice prin dezafectarea substațiilor de tracțiune. Totodată are loc incapacitarea țintită a locomotivelor diesel singura componentă rămasă pentru transportul operational.
6. Revenind la frontul din Donețk, trebuie precizat că distanța est-vest de la linia frontului pînă la Kramatorsk sau Slaviansk este de 13-18 km și liniile de aprovizionare ucrainiene dinspre regiunea Dnepropetrovsk sunt în raza de acțiune a MLRS rusești. Motiv pentru care avioanele Su-34, dronele și MLRS bombardează fără pauze fortificațiile construite în zona urbană și tehnica de luptă ucrainiană ascunsă printre blocuri.
În decurs de 24 de ore, 2xFAB-250 au lovit punctul de desfășurare al Brigăzii 30 a Armatei Ucrainene din Slaviansk, 2xFAB-250 au atacat locația Brigăzii 53 din suburbia Raihorodok a Slavianskului. 4 x FAB-500 au distrus raionul de concentrare al Brigăzii a 15-a a Forțelor Speciale a Gărzii Naționale Ucrainene din orașul Dobropillia, 5x FAB-500 au lovit punctul de comandă al Brigăzii 63 ucrainene din satul Șciurovo.
Valentin Vasilescu
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