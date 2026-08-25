Apune epoca Ozempic. Soluția de slăbit fără injecții intră în Europa: De când ar putea intra în farmaciile din România

Pastila GLP-1 Foundayo, destinată controlului greutății și diabetului de tip 2, a intrat luni în farmaciile din Marea Britanie, prima țară europeană în care noul tratament este disponibil. Medicamentul se administrează o dată pe zi și nu impune restricții privind ora mesei sau consumul de apă, însă poate fi obținut numai pe bază de prescripție.

Lansarea marchează un nou pas în cursa dintre marile companii farmaceutice pentru dezvoltarea unor alternative orale la injecțiile pentru slăbit. Pentru pacienții din România există însă o precizare esențială: Foundayo nu este încă autorizat în Uniunea Europeană și nu există un termen oficial pentru intrarea sa pe piața românească.

Prima țară europeană în care Foundayo este disponibil

Foundayo conține substanța activă orforglipron și este produs de Eli Lilly, compania care comercializează și tratamentul injectabil Mounjaro.

Autoritatea britanică de reglementare a medicamentelor a autorizat produsul pe 10 august. Medicamentul poate fi prescris adulților cu un indice de masă corporală de cel puțin 30 sau celor cu un indice cuprins între 27 și 30 care suferă și de o afecțiune asociată greutății.

Tratamentul este autorizat și pentru îmbunătățirea controlului glicemiei în cazul persoanelor cu diabet de tip 2 insuficient controlat, potrivit Agenției britanice pentru medicamente.

Pastila se administrează o dată pe zi și poate fi luată indiferent de oră, fără restricții legate de mâncare sau apă. Doza este crescută gradual, tratamentul începând de la 0,8 miligrame.

Cât costă tratamentul

Foundayo este disponibil inițial în Marea Britanie numai prin prescripție privată. Eli Lilly estimează un preț lunar cuprins între 100 și 120 de lire sterline, potrivit Reuters.

Prin comparație, prețul de listă pentru o lună de tratament cu dozele cele mai mari de Mounjaro poate ajunge în Marea Britanie la aproximativ 330 de lire sterline. Prețul plătit efectiv poate varia însă în funcție de doză, farmacie și serviciile medicale incluse.

Foundayo nu este deocamdată disponibil prin sistemul public britanic de sănătate. Compania poartă discuții cu NICE, instituția care evaluează eficiența și raportul dintre costuri și beneficii înainte ca un medicament să poată fi finanțat din bani publici.

Ce au arătat studiile

În studiul clinic ATTAIN-1, persoanele care au primit cea mai mare doză și au rămas în tratament au pierdut, în medie, aproximativ 12,4% din greutatea corporală în 72 de săptămâni, potrivit datelor prezentate de producător.

Medicamentul acționează asupra receptorilor GLP-1 și imită efectul unui hormon eliberat în organism după masă. Acesta influențează zonele cerebrale care reglează apetitul, prelungind senzația de sațietate și reducând foamea.

Cele mai frecvente reacții adverse identificate sunt greața, constipația, diareea, vărsăturile, indigestia și durerile abdominale. Medicamentul nu este destinat automedicației și trebuie administrat numai după evaluarea unui medic.

Când ar putea ajunge în România

Foundayo se află încă în proces de evaluare în Uniunea Europeană. Până la o eventuală autorizare europeană, medicamentul nu poate fi introdus în mod obișnuit în farmaciile din România.

Chiar și după o posibilă decizie favorabilă la nivelul UE, disponibilitatea efectivă va depinde de calendarul producătorului, de procedurile naționale și, separat, de o eventuală decizie privind compensarea.

Autoritățile avertizează și asupra produselor GLP-1 comercializate ilegal pe internet. Pastilele cumpărate de la vânzători neautorizați pot fi contrafăcute, pot conține doze incorecte sau alte substanțe decât cele declarate.