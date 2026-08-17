Încă un motiv de îngrijorare: Inteligența artificială a creat primele virusuri sintetice complet noi care ar putea duce la extinția speciei umane

Oamenii de știință din Statele Unite au folosit pentru prima dată inteligența artificială pentru a crea virusuri necunoscute în natură, o realizare importantă în biologia sintetică, care promite progrese în domeniul sănătății, dar ridică și preocupări serioase privind siguranța și securitatea biologică.

Cercetătorii de la Universitatea Stanford au dezvoltat un program de inteligență artificială generativă, numit Evo 2, capabil să creeze noi genomuri. Cu ajutorul acestuia, ei au proiectat și produs 16 fagi sintetici, virusuri de mici dimensiuni care infectează bacteriile, informează Financial Times.

Bacteriofagii, numiți mai simplu fagi, pot fi folosiți în anumite situații în locul antibioticelor, pentru a distruge bacteriile care provoacă infecții.

În testele desfășurate într-un laborator securizat, noii fagi s-au dovedit mai eficienți în distrugerea bacteriei E. coli decât fagul natural ΦX174, al cărui genom a fost folosit ca punct de plecare pentru Evo 2. Rezultatele au fost publicate joi în revista Science.

„Studiul nostru este o demonstrație de principiu și arată, pentru prima dată, că inteligența artificială generativă poate crea genomuri complete și funcționale", a declarat Brian Hie, coordonatorul proiectului. „Am ales fagii deoarece sunt virusuri mici, foarte bine studiate și au numeroase utilizări în biologia moleculară și în medicină".

Metoda ar putea fi extinsă ulterior la organisme mai mari, precum bacteriile, iar apoi la forme de viață mai complexe, a adăugat el.

Adrian Woolfson, expert în genomică și director executiv al companiei de sinteză ADN Genyro, a declarat că lucrarea de referință a lui Brian Hie reprezintă „momentul fraților Wright al biologiei".

Terapia cu bacteriofagi este utilizată de mai multe decenii în Europa de Est. În cadrul acestui tratament, sunt selectați fagi care pot ataca tulpina bacteriană responsabilă pentru infecția pacientului. Metoda nu este folosită pe scară largă în Occident, în principal din cauza procedurilor complexe necesare și a riscului ca bacteriile să dezvolte rezistență și la fagi.

Thomas Inglesby și Moritz Hanke, de la Centrul pentru Securitatea Sănătății al Universității Johns Hopkins, au avertizat însă, în același număr al revistei Science, că studiul „ridică întrebări urgente privind siguranța și securitatea biologică".

Deși au apreciat măsurile de precauție luate de cercetătorii de la Stanford, cei doi experți au avertizat că actualele reguli nu sunt suficiente pentru a controla dezvoltarea genomicii generative.